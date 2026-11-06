Goldman Sachs nimmt bei Vonovia die Bewertung zurück: Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker: VNA) notiert zum angegebenen Handelsschluss am 6. November 2026 um 17:37 Uhr MEZ bei 16,90 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 0,10 Euro beziehungsweise 0,59%. In der Vonovia-Aktienanalyse vom 5. November 2026 senkt Jonathan Kownator das Kursziel von 18,20 auf 17,70 Euro. Das Rating "neutral" bleibt unverändert.
Vonovia Aktie: Nur noch 17,70 Euro! Goldman Sachs setzt die Messlatte tiefer
Goldman Sachs senkt das Vonovia-Kursziel nach dem Neunmonatsbericht auf 17,70 Euro und bestätigt das Rating "neutral".
Neue Zahlen, angepasste Erwartungen
Ausgangspunkt der Anpassung ist der Neunmonatsbericht. Jonathan Kownator hat seine Schätzungen an die veröffentlichten Zahlen angepasst und daraus ein niedrigeres Kursziel abgeleitet.
Welche einzelnen Annahmen der Analyst verändert hat, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Sie enthält weder konkrete neue Ergebnisprognosen noch eine detaillierte Begründung für den niedrigeren Bewertungsansatz. Fest steht jedoch: Nach der Auswertung des Berichts setzt Goldman Sachs die Zielmarke etwas tiefer an.
Die Verringerung um 0,50 Euro entspricht einer Kurszielsenkung von rund 2,7%. Damit fällt die Anpassung überschaubar aus. Einen Wechsel bei der grundsätzlichen Einstufung nimmt Jonathan Kownator nicht vor.
Kursziel 17,70 Euro: Begrenzter Abstand zur Börsennotierung
Gemessen am angegebenen Schlusskurs von 16,90 Euro liegt das Kursziel 17,70 Euro noch 0,80 Euro höher. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 4,7%, ohne Berücksichtigung möglicher Ausschüttungen.
Dieser Abstand verdeutlicht die zurückhaltende Position von Goldman Sachs. Die Zielmarke liegt zwar über dem aktuellen Börsenkurs, signalisiert aber keinen großen Bewertungsspielraum. Dazu passt das unveränderte Rating "neutral".
Ein Kursziel ist allerdings keine zugesagte Rendite. Es beruht auf Modellannahmen und kann sich mit neuen Informationen verändern. Die aktuelle Vonovia-Aktienanalyse zeigt genau diesen Mechanismus: Jonathan Kownator verarbeitet den Neunmonatsbericht und korrigiert seine Bewertung.
Keine Herabstufung, aber eine niedrigere Zielmarke
Für die Einordnung ist die Unterscheidung zwischen Kursziel und Rating entscheidend. Goldman Sachs senkt das Kursziel, stuft die Aktie aber nicht auf eine negativere Empfehlung ab. Das Rating "neutral" bleibt bestehen.
Die Meldung liefert damit einen vorsichtigeren Bewertungsansatz, jedoch keinen vollständigen Wechsel der Position. Ebenso wenig lässt sich aus der knappen Zusammenfassung ableiten, dass Jonathan Kownator sämtliche Aspekte des Neunmonatsberichts negativ beurteilt. Dafür fehlen konkrete Aussagen zu den einzelnen Ergebnissen.
Die belastbare Botschaft lautet: Nach der Aktualisierung seiner Schätzungen hält Jonathan Kownator ein Kursziel von 17,70 Euro für angemessen und bleibt bei seiner neutralen Einstufung.
Aktie im Minus: Was die Tagesbewegung aussagt
Der Rückgang um 0,59% bringt die Vonovia-Aktie auf 16,90 Euro. Damit bewegt sich der Kurs unter der neuen Zielmarke von Goldman Sachs.
Ob die Vonovia-Aktienanalyse den Tagesverlust ausgelöst oder verstärkt hat, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht belegen. Die zeitliche Nähe allein reicht für eine solche Schlussfolgerung nicht aus.
Für Anleger ist vielmehr relevant, dass die Bewertung nach dem Neunmonatsbericht etwas niedriger ausfällt. Wer auf eine deutlich optimistischere Einschätzung von Goldman Sachs gehofft hatte, findet dafür in dieser Aktualisierung keinen Anhaltspunkt.
Worauf es für die weitere Bewertung ankommt
Die nächste Frage ist, ob die künftige Geschäftsentwicklung die überarbeiteten Erwartungen bestätigt. Bessere Ergebnisse als im Modell unterstellt könnten grundsätzlich Spielraum für eine höhere Bewertung schaffen. Enttäuschungen könnten dagegen weitere Anpassungen erforderlich machen. Das sind allgemeine Bewertungsszenarien und keine zusätzlichen Prognosen von Jonathan Kownator.
Die aktuelle Vonovia-Aktienanalyse bleibt in ihrer Aussage klar: Goldman Sachs sieht nach der Auswertung des Neunmonatsberichts eine etwas niedrigere Zielmarke, hält an der bisherigen Einstufung aber fest.
Mit dem Kursziel 17,70 Euro und dem Rating "neutral" setzt Jonathan Kownator damit auf Zurückhaltung. Der rechnerische Abstand von rund 4,7% zum angegebenen Börsenkurs liefert ein begrenztes positives Kurssignal, aber keine neue Kaufempfehlung.
Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – im Gegensatz zur nächsten Mieterhöhung ist diese Nachricht wenigstens freiwillig weiterzugeben.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 6. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.