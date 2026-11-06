Vonovia Aktie: Nur noch 17,70 Euro! Goldman Sachs setzt die Messlatte tiefer

Welche einzelnen Annahmen der Analyst verändert hat, geht aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Sie enthält weder konkrete neue Ergebnisprognosen noch eine detaillierte Begründung für den niedrigeren Bewertungsansatz. Fest steht jedoch: Nach der Auswertung des Berichts setzt Goldman Sachs die Zielmarke etwas tiefer an.