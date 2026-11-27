Die Vonovia Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Handelssymbol: VNA, US-Handelssymbol: VONOY) legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagabend steht das Papier des Bochumer Wohnungskonzerns bei 17,79 Euro, ein Plus von 1,22 Prozent. Damit gehört Vonovia zu den DAX Gewinnern am Abend. Bereits am Donnerstag hatte die Vonovia-Aktie ähnlich stark zugelegt.
Vonovia Aktie: DAX Gewinner am Abend – Milliardenpakt mit Bayern, Kurs über der 50-Tage-Linie, dreht jetzt die Immobilien-Aktie?
Die Vonovia Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,22 Prozent auf 17,79 Euro. Eine Absichtserklärung mit dem Freistaat Bayern über Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro stützt den Bochumer Wohnungskonzern. Was hinter dem Anstieg der Vonovia Aktie steckt.
Der Auslöser
Milliardenplan mit dem Freistaat: warum die Vonovia Aktie steigt
Schnellere Genehmigungen, serielles Bauen, ein Partner in der Politik – Vonovia sendet ein Wachstumssignal.
Vonovia hat mit dem Freistaat Bayern eine Absichtserklärung unterzeichnet. Bis 2031 will der Konzern rund 2,1 Milliarden Euro in bayerische Wohnungen und Quartiere investieren, etwa die Hälfte davon in Neubauten. Im Gespräch sind bis zu 3.800 neue Wohnungen, abschließend geplant sind sie noch nicht. Den Auftakt bildet ein Münchner Projekt mit 62 Wohnungen durch Nachverdichtung. Die Vereinbarung setzt auf schnellere Genehmigungen, serielle Bauweisen und eine engere Zusammenarbeit mit den Kommunen. Für die Vonovia Aktie ist das ein Signal, dass der Konzern wieder auf Wachstum schaltet.
Pakt mit Bayern
Rund 2,1 Milliarden Euro sollen bis 2031 fließen.
Neubau im Fokus
Etwa die Hälfte ist für neue Wohnungen vorgesehen.
Charttechnik
Die Aktie hat die 50-Tage-Linie überwunden.
Schulden bleiben Thema
Beim Schuldenabbau liegt Vonovia hinter dem Plan.
Die Fundamentaldaten
Hoher Abschlag, hohe Schulden: das Bild ist gespalten
Die Vonovia Aktie notiert nach Berechnungen der Redaktion nur bei rund 38 Prozent des Substanzwerts, ein hoher Abschlag. Dem steht eine hohe Verschuldung gegenüber: Die Nettoschulden entsprachen zuletzt dem 13,9-Fachen des bereinigten EBITDA, beim Schuldenabbau liegt der Konzern hinter dem eigenen Plan. Wie die Investitionen in Bayern finanziert werden, soll von Projekt zu Projekt geprüft werden. Das Analysehaus Kempen hob das Kursziel zuletzt auf 15,50 Euro an, blieb aber bei seiner Verkaufsempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Vonovia Aktie: 18 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat die Vonovia Aktie die 50-Tage-Linie überwunden und steht vor der runden Marke von 18 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde die Erholung bestätigen. Nach unten bildet der Bereich um 17,50 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Warum ist die Vonovia Aktie heute DAX Gewinner?
Eine Absichtserklärung mit dem Freistaat Bayern über Investitionen von rund 2,1 Milliarden Euro stützt den Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Vonovia Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1ML7J1, die WKN A1ML7J, das Handelssymbol VNA. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter VONOY gehandelt.
Wie viele Wohnungen will Vonovia in Bayern bauen?
Im Gespräch sind bis zu 3.800 neue Wohnungen bis 2031, abschließend geplant sind sie noch nicht.
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