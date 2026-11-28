Deutschlands größter Vermieter steckt in der Zange zwischen steigenden Zinsen und politischem Gegenwind. Gleichzeitig wächst das Vermietungsgeschäft. Am Freitag stieg die Vonovia Aktie um 1,22 Prozent auf 17,79 Euro. Ende Oktober notierte sie laut einer Bloomberg-Auswertung bei nur rund 35 Prozent ihres Substanzwerts je Aktie.
Vonovia Aktie: Bewertet mit nur gut einem Drittel des Substanzwerts – Enteignungsangst oder Chance?
Wachsende Mieten, sinkender Vorsteuergewinn, Berliner Enteignungsdebatte und ein Finanzchef auf dem Absprung. Die Vonovia Aktie kämpft um die Marke von 18 Euro. Was Anleger wissen müssen.
Vonovia SE · ISIN: DE000A1ML7J1 · WKN: A1ML7J · Handelssymbol: VNA · US-Handelssymbol: VONOY
Die Zahlen
Mieten rauf, Gewinn runter
In den ersten neun Monaten 2026 stieg das bereinigte Vermietungs-EBITDA von Vonovia um 3,5 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro. Wegen höherer Finanzierungskosten sank das bereinigte Ergebnis vor Steuern jedoch um 3,5 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Vonovia ein operatives Ergebnis in der unteren Hälfte der Spanne von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro, für 2027 ein leicht höheres Gesamt-EBITDA.
Bei Vonovia entscheidet der Zins mehr als die Miete. Für die Vonovia Aktie wird es wichtig, ob die Finanzierungskosten ihren Höhepunkt erreichen.
Der Gegenwind
Berlin und Personalfragen
Neben steigenden Zinsen und erschwerten Wohnungsverkäufen belastet die Berliner Debatte über die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Zudem teilte Vonovia mit, dass Finanzvorstand Philip Grosse seinen bis Ende 2027 laufenden Vertrag nicht verlängern will. In den ersten neun Monaten verkaufte der Konzern Immobilien für rund 900 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Vonovia Aktie
Wie schloss die Vonovia Aktie am Freitag?
Bei 17,79 Euro, ein Plus von 1,22 Prozent.
Warum sank der Vorsteuergewinn?
Vor allem wegen höherer Finanzierungskosten.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.
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