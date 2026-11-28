Wie schloss die Vonovia Aktie am Freitag?

Bei 17,79 Euro, ein Plus von 1,22 Prozent.

Warum sank der Vorsteuergewinn?

Vor allem wegen höherer Finanzierungskosten.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA in der unteren Hälfte von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro.