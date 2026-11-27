Die Volkswagen Aktie feiert ein bemerkenswertes Comeback. Am Donnerstag stiegen die Vorzüge um 4,6 Prozent auf 68,24 Euro und waren der stärkste Wert im DAX. Schon am Mittwoch lag VW an der Spitze des Leitindex. Noch am Montag war das Papier mit 61,62 Euro auf ein 52-Wochen-Tief gefallen, seitdem ging es um rund 11 Prozent nach oben.
Volkswagen Aktie: Zweimal DAX-Spitze in Folge, plus 11 Prozent vom Tief – beginnt jetzt die große Aufholjagd?
Am Montag noch 52-Wochen-Tief, am Donnerstag Platz eins im DAX: Die Volkswagen Aktie springt zwei Tage hintereinander um mehr als 4 Prozent. Rückenwind kommt aus Brüssel und von JPMorgan, dagegen droht der Tarifstreit. Die große Analyse: wie tragfähig die Erholung ist.
Die Stammdaten: Die Volkswagen Vorzugsaktie trägt die ISIN DE0007664039 und die WKN 766403. In Deutschland lautet das Handelssymbol VOW3, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol VWAPY gehandelt.
Der Rückenwind
Brüssel, JPMorgan und ein Schnäppchenkurs
Drei Faktoren treiben die Erholung. Die EU will Importe von Hybridautos begrenzen, was europäische Hersteller entlasten könnte. JPMorgan-Analyst José Asumendi legte zudem eine optimistische Branchenstudie für 2027 vor. Und nach dem schwachen Jahr greifen Schnäppchenjäger zu. Parallel startete die Konzerntochter Elli in Deutschland ein Angebot für bidirektionales Laden, bei dem E-Autos Strom ins Netz zurückspeisen.
Zwei starke Tage reparieren kein schwaches Jahr. Aber sie zeigen, wie viel Pessimismus im Kurs steckt.
Die Baustellen
Fast kein Gewinn und ein Tarifkonflikt
Operativ steckt Volkswagen tief in der Krise. In den ersten neun Monaten blieb vom operativen Ergebnis nur rund 0,1 Milliarden Euro, nach 5,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Gleichzeitig spitzt sich der Tarifkonflikt mit der IG Metall zu. Für die Volkswagen Aktie spricht dagegen die Dividende: Für 2025 gab es 5,26 Euro je Vorzugsaktie, für 2026 rechnen Analysten mit rund 4,80 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 99 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum steigt die Volkswagen Aktie?
Die EU will Hybridimporte begrenzen, JPMorgan zeigt sich optimistisch, und nach dem Tief greifen Anleger zu.
Wie hoch ist die Dividende?
Für 2025 gab es 5,26 Euro je Vorzugsaktie.
Wie schlecht läuft das Geschäft?
In den ersten neun Monaten lag das operative Ergebnis bei rund 0,1 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?
ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY.
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