Warum steigt die Volkswagen Aktie?

Die EU will Hybridimporte begrenzen, JPMorgan zeigt sich optimistisch, und nach dem Tief greifen Anleger zu.

Wie hoch ist die Dividende?

Für 2025 gab es 5,26 Euro je Vorzugsaktie.

Wie schlecht läuft das Geschäft?

In den ersten neun Monaten lag das operative Ergebnis bei rund 0,1 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?

ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY.