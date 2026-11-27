Die Volkswagen Aktie feiert ein bemerkenswertes Comeback. Am Donnerstag stieg die Vorzugsaktie um 4,6 Prozent auf 68,24 Euro und war der stärkste Wert im DAX, schon am Mittwoch hatte sie 4,5 Prozent zugelegt. Noch am Montag war das Papier mit 61,62 Euro auf ein 52-Wochen-Tief gefallen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie trotzdem noch rund 36 Prozent im Minus.
Volkswagen Aktie: Vom Mehrjahrestief an die DAX-Spitze – Comeback oder nur ein Strohfeuer vor dem Tarifstreit?
Zwei Tage in Folge stärkster Wert im DAX, plus 10 Prozent seit Montag: Die Volkswagen Aktie erholt sich kräftig vom 52-Wochen-Tief. Rückenwind kommt aus Brüssel, Gegenwind aus Emden. Die große Analyse: was die EU-Pläne bringen, warum der Lohnstreit eskaliert und was der Kurs bereits einpreist.
Die Stammdaten: Die Volkswagen Vorzugsaktie trägt die ISIN DE0007664039 und die WKN 766403. In Deutschland lautet das Handelssymbol VOW3, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol VWAPY gehandelt.
Der Rückenwind
Brüssel bremst die Konkurrenz
Auslöser der Erholung war eine Nachricht aus Brüssel: Die EU will ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos begrenzen. Davon könnten europäische Hersteller profitieren, die unter dem Preisdruck günstiger Importe leiden. Zusätzlich sorgte eine überwiegend optimistische Branchenstudie von J.P. Morgan für Rückenwind. Am Donnerstag half zudem die allgemeine Erholung an den Börsen.
Der Gegenwind
Tarifstreit mit Sprengkraft
Gleichzeitig eskaliert der Streit um die Kosten. Volkswagen fordert für 2027 und 2028 einen Lohnstopp und will den Monatszuschlag von 167 Euro sowie eine Sonderzahlung von 27,5 Prozent eines Monatsgehalts streichen. Die IG Metall verlangt dagegen 5 Prozent mehr Lohn. In Emden demonstrierten rund 4.500 Beschäftigte, Warnstreiks drohen. Für die Volkswagen Aktie ist das ein Risiko, aber auch ein Signal: Der Konzern meint es mit dem Sparen ernst.
Volkswagen braucht niedrigere Kosten. Die Frage ist, wie viel Konflikt die Börse dafür in Kauf nimmt.
Die Zahlen zeigen, warum der Druck so groß ist. Im dritten Quartal sank der Umsatz um gut 6 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro. Analysten erwarten für 2026 dennoch einen Gewinn von rund 12 Euro je Aktie. Gemessen daran ist die Aktie niedrig bewertet, was die Erholung zum Teil erklärt.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum steigt die Volkswagen Aktie?
Die EU will Importe von Hybridautos begrenzen, dazu kamen eine positive Branchenstudie und eine allgemeine Erholung an den Börsen.
Was fordert die IG Metall?
5 Prozent mehr Lohn. Volkswagen will dagegen einen Lohnstopp für 2027 und 2028.
Wo lag das 52-Wochen-Tief?
Bei 61,62 Euro am 23. November.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY.
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