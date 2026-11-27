Warum steigt die Volkswagen Aktie?

Die EU will Importe von Hybridautos begrenzen, dazu kamen eine positive Branchenstudie und eine allgemeine Erholung an den Börsen.

Was fordert die IG Metall?

5 Prozent mehr Lohn. Volkswagen will dagegen einen Lohnstopp für 2027 und 2028.

Wo lag das 52-Wochen-Tief?

Bei 61,62 Euro am 23. November.

Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?

Vorzugsaktie: ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY.