Die Volkswagen Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3) lebt von der Hoffnung auf den Umbau, doch am Freitag richtet sich der Blick nach Hannover. Mit der Rückkehr des Bullis will Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies den VW-Standort in der Landeshauptstadt fit für die Zukunft machen. Dazu brauche es auch Aufgaben ohne VW-Bezug, etwa Rüstung. Während der Konzern nach dem Milliardenverlust im dritten Quartal um Kosten und Tarifverträge ringt, zeigt diese Volkswagen-Aktie Prognose, was die Pläne für Anleger bedeuten.
Volkswagen Aktie Prognose: Bulli-Comeback und Rüstung in Hannover - Was die Pläne von Lies für die VW-Aktie bedeuten
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies will den VW-Standort Hannover mit einem neuen Bulli und Aufgaben wie Rüstung zukunftsfähig machen. Die Analyse mit Volkswagen-Aktie Prognose nach News, Quartalszahlen und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG
- Ticker
- VOW3 (Vorzugsaktie, Xetra)
- ISIN
- DE0007664039
- Sitz
- Wolfsburg
- Großaktionär
- Land Niedersachsen mit 20 Prozent
- Nächster Termin
- 15. Dezember 2026: Tarifrunde in Zwickau
Stand: 27.11.2026, Kurs laut finanzen.net, Uhrzeit nicht ausgewiesen
Die aktuellen News
Was plant Olaf Lies für das VW-Werk Hannover?
Lies sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", der Blick müsse sich auf den wirklich neuen Bulli richten. Gespräche über zusätzliche Aufgaben für das Werk laufen laut dem SPD-Politiker bereits.
Lies sitzt wegen seines Amtes auch im Aufsichtsrat von Volkswagen, das Land ist Anteilseigner. In Hannover endete die Produktion des klassischen Transporters 2024. Aktuell wird dort unter anderem der vollelektrische ID. Buzz gebaut, ab dem kommenden Jahr soll die autonom fahrende Variante folgen. Die aktuelle Transporter-Version entsteht in Zusammenarbeit mit Ford. Lies fordert dagegen ausdrücklich einen echten Bulli aus Hannover. Das Werk steht wegen der wirtschaftlichen Flaute im Konzern laut dpa auf der Kippe.
Als Vorbild nennt Lies das Werk Osnabrück, das nach dem Ende der Autoproduktion auf Sicherheits- und Verteidigungslösungen setzen soll. Nach Berichten soll das Werk schrittweise an das Land Niedersachsen verkauft und zunächst Rüstungsstandort werden. Laut Volkswagen plant der Konzern die Übernahme gemeinsam mit einem Investor und dem Land.
Die Volkswagen-Vorzugsaktie notiert laut finanzen.net bei 68,50 Euro, ein Plus von 1,00%. Mitte November hatte sie noch bei rund 67 Euro gestanden. Die Aktie bleibt damit nahe ihrer Jahrestiefs.
Die Quartalszahlen
Milliardenverlust und Handlungsdruck
Der Hintergrund der Standortdebatte sind die Neunmonatszahlen vom 29. Oktober. Das operative Ergebnis schrumpfte auf 71 Millionen Euro nach 5,41 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal allein stand ein operativer Verlust von 5,86 Milliarden Euro. Den größten Teil erklären Sondereffekte, ohne sie lag das operative Ergebnis bei 8,8 Milliarden Euro und die Umsatzrendite bei 3,8%. Volkswagen sprach von sofortigem Handlungsdruck und fordert die rasche Umsetzung eines Kostenprogramms von rund 31 Milliarden Euro. Die Entwicklung des Elektro-Golfs ist vorübergehend pausiert.
|Kennzahl
|2026
|Vorjahr
|Umsatz 9M
|233,4 Mrd. € (-2,2%)
|-
|Operatives Ergebnis 9M
|71 Mio. €
|5.408 Mio. €
|Operatives Ergebnis 9M vor Sondereffekten
|8,8 Mrd. € (3,8%)
|-
|Umsatz Q3
|75,3 Mrd. €
|80,3 Mrd. €
|Operatives Ergebnis Q3
|-5,86 Mrd. €
|-1,30 Mrd. €
|Ergebnis nach Steuern Q3
|-5,82 Mrd. €
|-1,07 Mrd. €
|Netto-Cashflow 9M
|4,4 Mrd. €
|-
Sondereffekte von insgesamt rund 10 Milliarden Euro belasten das operative Ergebnis 2026, unter anderem eine Abschreibung auf den Firmenwert von Porsche.
Quelle: Volkswagen AG, Neunmonatsbericht vom 29.10.2026, Berichte der Finanzpresse
Die Prognose für 2026 wurde bereits im September gesenkt und im Oktober bestätigt: Bei einem Umsatz von rund 315 Milliarden Euro erwartet Volkswagen nur noch eine operative Umsatzrendite von bis zu 1%, zuvor lag die Spanne bei 4,0 bis 5,5%. Belastend wirken die Abschreibung auf den Firmenwert von Porsche, die schwierige Lage in China und zusätzliche Restrukturierungskosten. Die Markengruppe Core erzielte in den ersten neun Monaten ein operatives Ergebnis von 4,33 Milliarden Euro bei 4,1% Rendite.
Tarifverhandlungen
Der nächste Prüfstein
Für die Aktie ist die Tarifrunde mindestens so wichtig wie der Bulli. Die erste Verhandlungsrunde am 24. November in Emden blieb ohne Ergebnis, die nächste ist am 15. Dezember in Zwickau. Ab Januar sind laut dem Bericht Streiks möglich. Lies hatte den Vorstand Mitte November aufgefordert, Beschäftigung zu sichern und Kosten durch Optimierung zu senken.
Analysten
Was sagt die Volkswagen-Aktie Prognose der Analysten?
|Analystenhaus
|Einstufung
|Kursziel (zuvor)
|Deutsche Bank
|Kaufen
|100 € (105 €)
|HSBC
|Buy
|107 € (115 €)
|JPMorgan
|Neutral
|85 € (110 €)
|Bernstein
|Market-Perform
|80 €
Anpassungen nach den Neunmonatszahlen. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser und keine Garantie.
Quelle: Berichte von dpa-AFX, finanztrends.de, stock-world.de und boerse-global.de
Die Spannbreite zeigt die Unsicherheit: Während Deutsche Bank und HSBC bei Kaufempfehlungen bleiben, bewerten JPMorgan und Bernstein die Aktie neutral. Alle genannten Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Volkswagen-Aktie technisch da?
Beschreibend notiert die Vorzugsaktie nahe dem unteren Ende ihrer Jahresspanne von rund 66,50 bis 108,20 Euro. Das Jahreshoch stammt vom Dezember 2025. Die jüngsten Kursbewegungen von rund 67 bis 71 Euro sind kleine Schritte im übergeordneten Abwärtstrend. Die Aktie reagiert damit eher auf Ergebnis und Tarifnachrichten als auf Standortpläne.
Prognose
Volkswagen-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Tarifrunde und Nachrichten
Die Tarifrunde am 15. Dezember in Zwickau und mögliche Streikdrohungen prägen die Stimmung. Eine Einigung auf Einsparungen könnte die Volkswagen-Aktie stützen, ein Scheitern belastet sie. Der Bulli bleibt zunächst eine Absichtserklärung.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Kosten und China
Entscheidend ist, ob das Kostenprogramm greift und die Sondereffekte auslaufen. Gelingt das, könnte die Marge wieder in Richtung der Vorjahre steigen. Bleibt China schwach, drohen weitere Prognosesenkungen.
Langfristig (ab 2028): Standorte und neue Geschäftsfelder
Langfristig zählt, ob Standorte wie Hannover und Osnabrück neue Aufgaben finden und der Konzern profitabler wird. Gelingt das, wäre die Volkswagen-Aktie ein Umbaufall mit Erholungspotenzial. Scheitert es, bleibt sie ein Zykluswert mit Strukturproblemen.
Termine
Was Anleger der Volkswagen-Aktie jetzt beobachten
15. Dezember 2026: nächste Tarifrunde in Zwickau.
Ab Januar 2027: mögliche Streiks, wenn keine Einigung erzielt wird.
Laufend: Gespräche über Rüstungsaufgaben und die Zukunft des Werks Hannover.
Laufend: Umsetzung des Kostenprogramms und Entwicklung in China.
FAQ
Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie
Was plant Olaf Lies für das Werk Hannover? Er will den Bulli zurückholen und das Werk zusätzlich mit Aufgaben ohne VW-Bezug, etwa Rüstung, sichern. Gespräche laufen laut Lies.
Wie reagiert die Volkswagen-Aktie? Die Vorzugsaktie notiert laut finanzen.net bei 68,50 Euro, ein Plus von 1,00%.
Wie lautet die Volkswagen-Aktie Prognose der Analysten? Die jüngsten Kursziele liegen zwischen 80 und 107 Euro bei gemischten Einstufungen.
Wie läuft das Geschäft? Im dritten Quartal stand ein operativer Verlust von 5,86 Milliarden Euro, für 2026 erwartet VW eine operative Rendite von bis zu 1%.
Ist die Volkswagen-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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