Volkswagen Aktie: Bernstein-Analyst nennt 80 Euro als Kursziel - warum die Euphorie trotzdem ausbleibt

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 12:56 16 Min.

Steckt im VW-Konzern mehr Potenzial als gedacht?

Die Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) steht erneut unter Verkaufsdruck, doch ausgerechnet jetzt meldet sich Bernstein Research mit einer neuen Aktienanalyse zurück! Die Investmentbank nimmt die Bewertung des Wolfsburger Automobilkonzerns wieder auf und setzt das Kursziel auf 80 Euro. Analyst Harry Martin vergibt das Rating "market perform" und signalisiert damit eine neutrale bis ausgewogene Einschätzung der weiteren Kursentwicklung. An der Börse herrscht dagegen schlechte Stimmung: Die Volkswagen-Aktie verliert auf Xetra 2,5 Prozent und notiert bei 70,14 Euro. Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Kursziel von 80 Euro liegen damit rechnerisch 14,06 Prozent. Das klingt zunächst nach einer attraktiven Chance. Doch warum verzichtet Bernstein Research trotz dieses Bewertungsspielraums auf eine optimistischere Empfehlung? Und was muss Volkswagen leisten, damit aus der rechnerischen Kursfantasie tatsächlich eine nachhaltige Erholung wird?

Bernstein Research nimmt Volkswagen wieder unter die Lupe

Die Aktienanalyse von Bernstein Research vom 5. November 2026 markiert die Wiederaufnahme der Coverage für Volkswagen. Analyst Harry Martin bewertet die Aktie mit dem Rating "market perform" und nennt ein Kursziel von 80 Euro. Damit kehrt Bernstein Research mit einer zurückhaltenden, aber keineswegs uneingeschränkt pessimistischen Einschätzung zur Volkswagen-Aktie zurück. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer Wiederaufnahme der Coverage und einer Hoch- oder Herabstufung. Harry Martin verändert in dieser Analyse keine unmittelbar zuvor gültige Empfehlung, sondern nimmt die regelmäßige Bewertung des Unternehmens wieder auf. Das Rating "market perform" signalisiert, dass Bernstein Research keine klare überdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber dem relevanten Vergleichsmaßstab erwartet. Gleichzeitig liegt das Kursziel von 80 Euro oberhalb des aktuellen Xetra-Kurses von 70,14 Euro. Dieser Unterschied macht die Aktienanalyse besonders interessant. Die vollständige Originalstudie liegt nicht vor, sodass sich die konkreten Bewertungsannahmen von Harry Martin nicht verlässlich wiedergeben lassen. Die dokumentierte Einschätzung bleibt dennoch eindeutig: Bernstein Research sieht bei Volkswagen einen rechnerischen Bewertungsspielraum, hält aber an einer neutralen Empfehlung fest.

Volkswagen-Aktie bei 70,14 Euro: Wie attraktiv sind 80 Euro Kursziel?

Der aktuelle Xetra-Kurs von 70,14 Euro liegt 9,86 Euro unter dem von Bernstein Research genannten Kursziel von 80 Euro. Daraus ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 14,06 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz durchaus bemerkenswert. Allerdings darf ein Kursziel nicht mit einer garantierten Rendite verwechselt werden. Analysten bewerten Unternehmen auf Grundlage von Annahmen über zukünftige Gewinne, Cashflows, Risiken und Bewertungsmultiplikatoren. Verändern sich diese Faktoren, können sich auch die Kursziele erheblich verschieben. Bei Volkswagen ist die Unsicherheit besonders groß, weil sich die internationale Automobilindustrie in einem tiefgreifenden Strukturwandel befindet. Elektromobilität, Softwareentwicklung, Wettbewerbsdruck und hohe Investitionen beeinflussen die zukünftige Profitabilität. Das Kursziel von 80 Euro zeigt, dass Bernstein Research die Volkswagen-Aktie oberhalb des aktuellen Börsenkurses bewertet. Das Rating "market perform" macht jedoch deutlich, dass Analyst Harry Martin daraus keine eindeutige Empfehlung für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ableitet.

Warum Volkswagen an der Börse so stark unter Druck steht

Die Volkswagen-Aktie verliert aktuell 2,5 Prozent auf 70,14 Euro. Der Kursrückgang unterstreicht die Zurückhaltung vieler Anleger gegenüber dem Automobilsektor. Volkswagen steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, ein umfangreiches traditionelles Fahrzeuggeschäft profitabel weiterzuführen und gleichzeitig erhebliche Mittel in neue Technologien zu investieren. Besonders herausfordernd ist die parallele Entwicklung unterschiedlicher Antriebstechnologien. Während Verbrennungsmotoren weiterhin wirtschaftlich relevant sind, verlangt der Ausbau der Elektromobilität zusätzliche Investitionen in Fahrzeuge, Batterietechnik, Plattformen und digitale Funktionen. Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb. Für Volkswagen entsteht daraus ein erheblicher Druck, Kosten zu kontrollieren und neue Modelle wirtschaftlich erfolgreich auf den Markt zu bringen. Auch Veränderungen der Nachfrage, Handelsbedingungen und Währungskurse können die Ergebnisse beeinflussen. Der aktuelle Tagesverlust allein erklärt allerdings nicht, welche Faktoren die jüngste Kursbewegung ausgelöst haben. Er zeigt lediglich, dass Anleger Volkswagen derzeit vorsichtig bewerten.

Harry Martin und Bernstein Research: Was hinter "market perform" steckt

Die Wiederaufnahme der Volkswagen-Coverage durch Bernstein Research mit dem Rating "market perform" verdient eine differenzierte Betrachtung. Einerseits liegt das Kursziel von 80 Euro über dem aktuellen Aktienkurs. Andererseits verzichtet Analyst Harry Martin auf eine Einstufung, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten ließe. Ein solches Verhältnis kann entstehen, wenn Analysten zwar einen gewissen absoluten Bewertungsspielraum sehen, die Chancen im Vergleich zu anderen Aktien aber nicht als besonders attraktiv einschätzen. Auch Unsicherheiten über den Zeitpunkt einer möglichen Neubewertung können dabei grundsätzlich eine Rolle spielen. Ob genau diese Überlegungen für Harry Martin ausschlaggebend waren, lässt sich ohne die vollständige Researchstudie nicht feststellen. Die wesentlichen wirtschaftlichen Fragen liegen jedoch auf der Hand: Kann Volkswagen seine Kosten ausreichend reduzieren? Wie erfolgreich entwickelt sich das Elektroautogeschäft? Wie stark bleibt die Wettbewerbsposition in China? Und gelingt es dem Konzern, trotz hoher Investitionen ausreichend Liquidität zu erwirtschaften? Die Antworten auf diese Fragen dürften für die langfristige Bewertung der Volkswagen-Aktie entscheidend sein.

China als Schlüsselmarkt: Hier entscheidet sich ein wichtiger Teil der Zukunft

China gehört zu den strategisch bedeutenden Märkten der internationalen Automobilindustrie. Für Volkswagen ist die Entwicklung dort besonders wichtig, weil sich der Wettbewerb in den vergangenen Jahren erheblich verändert hat. Chinesische Hersteller haben ihre Position insbesondere bei Elektrofahrzeugen und digital ausgestatteten Modellen gestärkt. Gleichzeitig gewinnen Preis, Softwarefunktionen und technologische Innovationen an Bedeutung. Für Volkswagen entsteht daraus die Herausforderung, seine Produkte stärker an die Erwartungen chinesischer Kunden anzupassen. Besonders wichtig sind wettbewerbsfähige Modelle, attraktive digitale Funktionen und eine effiziente lokale Entwicklung. Eine erfolgreiche Positionierung könnte Volkswagen helfen, seine Marktstellung langfristig zu stabilisieren. Sollte der Wettbewerbsdruck dagegen weiter zunehmen, könnten Absatzvolumen und Profitabilität belastet werden. Für die Volkswagen-Aktie ist China deshalb zugleich eine bedeutende Chance und ein wesentliches Risiko. Eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wäre ein wichtiger Baustein für eine positivere Bewertung.

Elektromobilität: Milliardenschwere Zukunftswette mit offenem Ausgang

Die Transformation zur Elektromobilität gehört zu den größten strategischen Herausforderungen für Volkswagen. Der Konzern muss neue Fahrzeugplattformen entwickeln, Batteriekosten reduzieren und gleichzeitig attraktive Modelle in unterschiedlichen Preissegmenten anbieten. Dabei reicht es nicht aus, Elektroautos technisch erfolgreich auf den Markt zu bringen. Entscheidend ist, ob sich diese Fahrzeuge mit angemessenen Margen verkaufen lassen. Hohe Entwicklungskosten, intensiver Wettbewerb und schwankende Nachfrage können die Profitabilität belasten. Andererseits eröffnet die Elektromobilität langfristig Chancen, neue Kundengruppen zu gewinnen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Besonders wichtig ist die Skalierung gemeinsamer Technologien über mehrere Konzernmarken hinweg. Gelingt es Volkswagen, Entwicklungs- und Produktionskosten auf größere Stückzahlen zu verteilen, könnte dies die Wirtschaftlichkeit verbessern. Bleiben die Absatzmengen hinter den Erwartungen zurück, können hohe Fixkosten dagegen zu einer erheblichen Belastung werden. Für Anleger bleibt die Elektromobilität deshalb ein zentraler Faktor bei der Bewertung des Konzerns.

Software und Digitalisierung: Kann Volkswagen technologisch aufholen?

Moderne Fahrzeuge werden zunehmend durch Software definiert. Digitale Funktionen, vernetzte Dienste, Assistenzsysteme und regelmäßige Softwareaktualisierungen beeinflussen die Kaufentscheidung vieler Kunden. Für Volkswagen ist es deshalb entscheidend, die Entwicklung digitaler Fahrzeugtechnologien effizient zu organisieren. Der Konzern muss zuverlässige Systeme bereitstellen und gleichzeitig die Entwicklungszeiten kontrollieren. Verzögerungen bei Softwareprojekten können neue Fahrzeugmodelle beeinträchtigen und zusätzliche Kosten verursachen. Eine erfolgreiche technologische Weiterentwicklung könnte dagegen die Attraktivität der Produkte steigern und langfristig neue Erlösmöglichkeiten schaffen. Auch Kooperationen mit Technologiepartnern können dabei eine wichtige Rolle spielen. Entscheidend ist jedoch, ob sich technologische Fortschritte tatsächlich in wirtschaftlichen Vorteilen niederschlagen. Für die Volkswagen-Aktie wäre eine Kombination aus leistungsfähiger Software, attraktiven Fahrzeugmodellen und kontrollierten Entwicklungskosten besonders positiv. Bleiben Fortschritte aus, könnte der internationale Wettbewerbsdruck weiter steigen.

Kostenproblem Volkswagen: Warum Effizienz über die Kurswende entscheiden könnte

Ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Ertragskraft von Volkswagen ist die Kostenstruktur. Der Konzern betreibt zahlreiche Produktionsstandorte und beschäftigt eine große Zahl von Mitarbeitern. Gleichzeitig erfordert die Transformation der Automobilindustrie umfangreiche Investitionen. Für Volkswagen entsteht daraus die Aufgabe, bestehende Strukturen wirtschaftlich anzupassen und gleichzeitig die technologische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Produktivitätssteigerungen, effizientere Produktionsprozesse und eine stärkere Nutzung gemeinsamer Plattformen können grundsätzlich zur Kostensenkung beitragen. Allerdings sind strukturelle Veränderungen häufig komplex und können zunächst zusätzliche Ausgaben verursachen. Auch arbeitsrechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen beeinflussen die Umsetzung. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Volkswagen seine Kostenbasis nachhaltig verbessern kann, ohne die Qualität seiner Produkte oder die langfristige Innovationsfähigkeit zu gefährden. Eine überzeugende Verbesserung der operativen Marge könnte die Investmentthese stärken. Bleiben die Kosten dagegen hoch, dürfte die Bewertung der Volkswagen-Aktie weiterhin unter Druck stehen.

Porsche, Audi und die Konzernmarken: Stärke oder zusätzliche Komplexität?

Volkswagen verfügt über ein breit aufgestelltes Markenportfolio, das unterschiedliche Kundengruppen und Fahrzeugsegmente abdeckt. Dazu gehören unter anderem Volkswagen Pkw, Audi, Porsche und weitere Marken. Diese Vielfalt eröffnet Chancen, weil der Konzern unterschiedliche Märkte bedienen und gemeinsame Technologien über mehrere Marken hinweg einsetzen kann. Gleichzeitig erhöht sie die organisatorische Komplexität. Unterschiedliche Positionierungen, Produktionsstrukturen und Entwicklungsanforderungen müssen wirtschaftlich aufeinander abgestimmt werden. Besonders wichtig ist die Profitabilität der einzelnen Geschäftsbereiche. Hochwertige Fahrzeuge können grundsätzlich attraktive Margen ermöglichen, reagieren jedoch ebenfalls auf Veränderungen der Nachfrage und des Wettbewerbs. Für Volkswagen kommt es deshalb darauf an, die Vorteile des Markenportfolios konsequent zu nutzen und gleichzeitig unnötige Doppelstrukturen zu vermeiden. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns könnte die Effizienz verbessern. Hohe Komplexität und unzureichende Abstimmung würden dagegen zusätzliche Kosten verursachen.

Freier Cashflow: Die entscheidende Bewährungsprobe für Volkswagen

Bei einem kapitalintensiven Automobilkonzern ist nicht allein der ausgewiesene Gewinn entscheidend. Besonders wichtig ist der freie Cashflow, also die Liquidität, die nach den relevanten operativen Zahlungsströmen und Investitionen verbleibt. Volkswagen muss erhebliche Mittel für neue Fahrzeugmodelle, Produktionsanlagen, Batterietechnik und Software bereitstellen. Gleichzeitig soll das bestehende Geschäft ausreichend profitabel bleiben. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob der Konzern seine Transformation aus einer wirtschaftlich tragfähigen Finanzstruktur heraus finanzieren kann. Ein stabiler freier Cashflow im Automobilgeschäft würde die finanzielle Flexibilität stärken. Schwache Mittelzuflüsse könnten dagegen den Spielraum für zusätzliche Investitionen und Ausschüttungen einschränken. Dabei ist zu beachten, dass die Finanzierungsaktivitäten des Konzerns die Betrachtung der Konzernbilanz komplexer machen. Für eine fundierte Bewertung müssen daher die unterschiedlichen Geschäftsbereiche sorgfältig berücksichtigt werden. Das Kursziel von Bernstein Research bei 80 Euro ist vor diesem Hintergrund auch als Bewertung zukünftiger Ertrags- und Liquiditätsperspektiven zu verstehen, ohne dass die konkreten Modellannahmen von Harry Martin bekannt sind.

Chance Nummer eins: Eine erfolgreiche Restrukturierung könnte die Aktie beflügeln

Eine der wichtigsten Chancen für Volkswagen liegt in einer nachhaltigen Verbesserung der Kostenstruktur. Sollte es dem Konzern gelingen, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Entwicklungsaufwendungen besser zu steuern und seine organisatorische Komplexität zu reduzieren, könnten sich die operativen Margen verbessern. Besonders attraktiv wäre eine Situation, in der die Kostensenkungen dauerhaft wirken und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte erhalten bleibt. Eine höhere Profitabilität könnte die finanzielle Flexibilität stärken und die Bewertung der Volkswagen-Aktie unterstützen. Allerdings sind solche Verbesserungen nicht automatisch erreichbar. Restrukturierungsmaßnahmen können Zeit benötigen und zunächst zusätzliche Kosten verursachen. Für Anleger kommt es deshalb darauf an, ob angekündigte Veränderungen tatsächlich messbare wirtschaftliche Ergebnisse liefern. Eine erfolgreiche Umsetzung könnte dazu beitragen, das Vertrauen in die langfristige Ertragskraft des Konzerns zu stärken.

Chance Nummer zwei: Neue Modelle könnten die Nachfrage stabilisieren

Volkswagen besitzt mit seinem breiten Markenportfolio die Möglichkeit, unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen. Neue Fahrzeugmodelle und technologische Verbesserungen können grundsätzlich dazu beitragen, die Nachfrage zu stärken. Besonders wichtig ist die Kombination aus attraktivem Design, wettbewerbsfähigen Preisen, zuverlässiger Technik und modernen digitalen Funktionen. Im Elektroautogeschäft könnten Fortschritte bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Produktionskosten zusätzliche Impulse ermöglichen. Gleichzeitig bleibt das traditionelle Fahrzeuggeschäft wirtschaftlich relevant. Für Volkswagen besteht die Herausforderung darin, die Produktpalette an unterschiedliche regionale Anforderungen anzupassen. Eine erfolgreiche Modelloffensive könnte Absatz und Marktposition verbessern. Allerdings hängt die wirtschaftliche Wirkung davon ab, ob neue Fahrzeuge mit ausreichenden Margen verkauft werden. Hohe Stückzahlen allein garantieren noch keine attraktive Profitabilität.

Chance Nummer drei: Eine bessere Entwicklung in China könnte neue Kursfantasie schaffen

Sollte Volkswagen seine Wettbewerbsposition in China stabilisieren oder verbessern, könnte dies die langfristigen Ertragsperspektiven positiv beeinflussen. Besonders wichtig wäre eine stärkere Anpassung an lokale Kundenwünsche und technologische Entwicklungen. Wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge, moderne Software und effiziente Produktionsstrukturen könnten helfen, die Marktposition zu stärken. Eine nachhaltige Verbesserung würde möglicherweise auch das Vertrauen der Anleger in die internationale Strategie des Konzerns erhöhen. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv und die weitere Entwicklung keineswegs sicher. Für Volkswagen bleibt China daher ein Markt mit erheblichen Chancen und Risiken. Eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung könnte die Aktie unterstützen, während weitere Marktanteilsverluste die Bewertung belasten würden.

Risiko Nummer eins: Der internationale Preiskampf bedroht die Margen

Der Wettbewerb in der Automobilindustrie wird zunehmend über Preise, Technologie und Geschwindigkeit ausgetragen. Neue Anbieter und etablierte Hersteller kämpfen um Marktanteile. Für Volkswagen entsteht daraus das Risiko, dass Preisnachlässe notwendig werden, um Fahrzeuge erfolgreich zu verkaufen. Sinkende Verkaufspreise können die Gewinnmargen belasten, insbesondere wenn Produktions- und Entwicklungskosten hoch bleiben. Besonders problematisch wäre eine Situation, in der der Konzern gleichzeitig hohe Investitionen tätigen muss und die Erträge aus dem laufenden Geschäft unter Druck geraten. Eine erfolgreiche Kostenkontrolle kann helfen, diese Belastungen zu begrenzen. Allerdings bleibt die Fähigkeit, attraktive Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, entscheidend. Für die Volkswagen-Aktie könnte ein anhaltender Preiskampf zu einer wesentlichen Belastung werden.

Risiko Nummer zwei: Hohe Investitionen treffen auf unsichere Nachfrage

Volkswagen muss seine technologische Zukunft finanzieren, während sich die Nachfrage nach unterschiedlichen Antriebsarten weiterentwickelt. Daraus entsteht ein erhebliches Investitionsrisiko. Werden neue Produktionskapazitäten aufgebaut, die später nicht ausreichend ausgelastet sind, können hohe Fixkosten die Profitabilität beeinträchtigen. Auch Verzögerungen bei Fahrzeugprojekten oder technologische Veränderungen können zusätzliche Ausgaben verursachen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, wie flexibel Volkswagen seine Investitionsprogramme anpassen kann. Eine disziplinierte Kapitalverwendung könnte die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken. Übermäßig hohe Ausgaben ohne entsprechende Erträge würden dagegen die zukünftige Bewertung belasten. Die Transformation bietet Chancen, verlangt aber eine konsequente Steuerung der finanziellen Risiken.

Risiko Nummer drei: Handelspolitik und geopolitische Unsicherheiten

Als international tätiger Automobilhersteller ist Volkswagen von weltweiten Handelsbeziehungen abhängig. Zölle, regulatorische Veränderungen und geopolitische Spannungen können Produktions- und Absatzstrukturen beeinflussen. Besonders relevant sind die Beziehungen zwischen Europa, China und den USA. Veränderungen der Handelsbedingungen können zusätzliche Kosten verursachen oder die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Fahrzeugmodelle beeinträchtigen. Auch Währungsschwankungen können die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Für Volkswagen ist deshalb eine international abgestimmte Produktions- und Vertriebsstrategie wichtig. Allerdings lassen sich politische Risiken nicht vollständig kontrollieren. Für Anleger bleiben sie ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor, der bei der langfristigen Bewertung der Volkswagen-Aktie berücksichtigt werden sollte.

Dividende und Bewertung: Ist Volkswagen eine unterschätzte Value-Aktie?

Für langfristig orientierte Anleger kann Volkswagen auch unter Bewertungsgesichtspunkten interessant sein. Etablierte Automobilhersteller werden an der Börse häufig mit Abschlägen bewertet, wenn Anleger strukturelle Risiken und unsichere Wachstumsperspektiven erwarten. Daraus können Chancen entstehen, wenn die tatsächliche Ertragskraft besser ausfällt als befürchtet. Allerdings ist eine optisch niedrige Bewertung nicht automatisch ein Kaufsignal. Entscheidend ist, ob die zukünftigen Gewinne nachhaltig erwirtschaftet werden können. Auch die Dividende kann für Anleger eine Rolle spielen, sofern sie durch ausreichende Erträge und eine solide Finanzstruktur gedeckt ist. Bei Volkswagen müssen dabei die hohen Investitionsanforderungen berücksichtigt werden. Das Kursziel von Bernstein Research bei 80 Euro deutet auf einen gewissen Bewertungsspielraum hin. Das Rating "market perform" zeigt jedoch, dass Harry Martin daraus keine eindeutige überdurchschnittliche Anlagechance ableitet.

Drei Szenarien für die Volkswagen-Aktie: Was jetzt möglich ist

Im optimistischen Szenario gelingt Volkswagen eine nachhaltige Verbesserung der Kostenstruktur, während neue Fahrzeugmodelle erfolgreich am Markt eingeführt werden. Gleichzeitig stabilisiert sich die Wettbewerbsposition in wichtigen Absatzmärkten. Steigende Margen und ein solider freier Cashflow könnten dann eine höhere Bewertung unterstützen. Im neutralen Szenario bleiben die operativen Fortschritte begrenzt. Der Konzern erzielt zwar weiterhin erhebliche Umsätze, doch hohe Investitionen und intensiver Wettbewerb verhindern eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. In diesem Umfeld könnte die Volkswagen-Aktie nahe ihrem aktuellen Bewertungsniveau bleiben. Im negativen Szenario verschärfen sich der Preiskampf und die Belastungen durch schwache Nachfrage. Zusätzliche Kosten oder technologische Verzögerungen könnten die Ertragskraft beeinträchtigen und weitere Kursverluste auslösen. Diese Szenarien sind keine konkreten Prognosen von Bernstein Research, sondern eine redaktionelle Darstellung möglicher Entwicklungen.

Warum Bernstein Research trotz 14 Prozent Kurspotenzial vorsichtig bleibt

Die neue Aktienanalyse von Bernstein Research zeigt eine interessante Spannung zwischen Bewertung und Anlageurteil. Analyst Harry Martin nennt ein Kursziel von 80 Euro, während die Volkswagen-Aktie aktuell bei 70,14 Euro notiert. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 14,06 Prozent. Dennoch vergibt Bernstein Research lediglich das Rating "market perform". Diese Kombination macht deutlich, dass ein positives absolutes Kurspotenzial nicht automatisch eine besonders optimistische relative Einschätzung bedeutet. Bei Volkswagen stehen langfristigen Chancen erhebliche strukturelle Herausforderungen gegenüber. Kostendruck, Elektromobilität, Softwareentwicklung und internationaler Wettbewerb können die zukünftige Profitabilität beeinflussen. Ohne die vollständige Researchstudie lässt sich allerdings nicht feststellen, welche dieser Faktoren Harry Martin konkret wie gewichtet hat. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Volkswagen überzeugende operative Fortschritte erzielt und dadurch das Vertrauen in seine zukünftige Ertragskraft stärken kann.

Fazit: Volkswagen-Aktie mit 14 Prozent Potenzial – doch die große Kaufempfehlung bleibt aus