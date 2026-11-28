Die Volaris Aktienanalyse von Citi vom 26. November 2026 ist ein deutliches Warnsignal für die Aktionäre der mexikanischen Billigfluggesellschaft. Citi-Analyst Filipe Nielsen erhöht zwar das Kursziel von 6,60 USD auf 7 USD, stuft die Aktie jedoch gleichzeitig von "neutral" auf das Rating "sell" ab. Ausschlaggebend sind insbesondere die nach Einschätzung von Citi überhöhte Aktienbewertung und die anhaltenden Risiken durch Treibstoffkosten. Das kräftige Umsatzwachstum, die internationale Expansion und die positiven operativen Ergebnisse bieten zwar Anlass zur Hoffnung, doch die weiterhin fehlende Nettoprofitabilität bleibt ein entscheidender Unsicherheitsfaktor. Beim aktuellen Schlusskurs von 8,35 USD ergibt sich gegenüber dem Kursziel von Citi ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 16,2 Prozent. Die Volaris-Aktie bleibt damit ein spekulatives Investment, dessen weitere Entwicklung maßgeblich von den Treibstoffpreisen, der internationalen Nachfrage, der Kostenkontrolle und der nachhaltigen Verbesserung der Ertragskraft abhängen dürfte. Ob Filipe Nielsen mit seiner Verkaufsempfehlung den richtigen Zeitpunkt erwischt hat oder Volaris die skeptischen Prognosen widerlegen kann, werden die kommenden Quartale zeigen. Anleger sollten sich jedenfalls auf mögliche Turbulenzen einstellen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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