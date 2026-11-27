Auf dem Papier ist Panuco eines der attraktivsten Silberprojekte der Welt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 1,8 Milliarden US-Dollar, eine Jahresproduktion von 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent über gut neun Jahre und eine Amortisation in sieben Monaten.

Dann kam der Januar 2026. In Sinaloa wurden zehn Beschäftigte des Projekts entführt und getötet. Die Arbeiten vor Ort ruhten. Im November kündigte Vizsla eine schrittweise Rückkehr an und verschob zugleich das Ziel für die erste Silberproduktion um ein Jahr auf das zweite Halbjahr 2028. Das Unternehmen hat eine Stiftung für die betroffenen Gemeinden gegründet und zunächst 5 Millionen US-Dollar zugesagt. Die Planung ist etwa zur Hälfte abgeschlossen, rund 85 Prozent der Anlagentechnik sind bestellt.