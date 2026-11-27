Silber ist am Freitag der große Gewinner am Rohstoffmarkt, und Silberentwickler profitieren am stärksten. Die Vizsla Silver Aktie (ISIN: CA92859G6085, WKN: A40EG3, Handelssymbol Toronto: VZLA, US-Handelssymbol: VZLA an der NYSE American, Frankfurt: 0G31) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 3,12 Prozent auf 4,29 kanadische Dollar. Vizsla Silver zählt damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Vizsla Silver Aktie: S&P/TSX Gewinner trotz schwerem Jahr – Silber steigt, Panuco wartet
Die Vizsla Silver Aktie legt am Freitagmorgen um 3,12 Prozent auf 4,29 kanadische Dollar zu und gehört zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Silberpreis springt um rund 6 Prozent. Für den Entwickler des mexikanischen Panuco-Projekts ist das eine seltene gute Nachricht in einem Jahr mit einer Tragödie und einem verschobenen Zeitplan.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der Silberpreis springt – und mit ihm der Wert des Projekts
Silber war im November von knapp 53 auf rund 45 Dollar je Unze gefallen. Am Freitag legte der Preis im frühen Handel rund 6 Prozent zu. Für die Vizsla Silver Aktie ist das entscheidend, denn das Unternehmen hat keine Produktion. Sein Wert ergibt sich aus dem, was das Projekt Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa später einbringen soll.
Silber dreht nach oben
Die kräftigste Tageserholung seit Wochen zieht alle Silberwerte im S&P/TSX mit.
Hoher Hebel
Die Machbarkeitsstudie rechnete mit 35,50 Dollar je Unze Silber. Der Marktpreis liegt auch nach dem Rückgang deutlich darüber.
Niedriges Kursniveau
Nach den Rückschlägen des Jahres notiert die Aktie weit unter früheren Ständen. Gegenbewegungen fallen dann prozentual groß aus.
Hintergrund
Ein Projekt mit glänzenden Zahlen und einem dunklen Jahr
Auf dem Papier ist Panuco eines der attraktivsten Silberprojekte der Welt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 1,8 Milliarden US-Dollar, eine Jahresproduktion von 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent über gut neun Jahre und eine Amortisation in sieben Monaten.
Dann kam der Januar 2026. In Sinaloa wurden zehn Beschäftigte des Projekts entführt und getötet. Die Arbeiten vor Ort ruhten. Im November kündigte Vizsla eine schrittweise Rückkehr an und verschob zugleich das Ziel für die erste Silberproduktion um ein Jahr auf das zweite Halbjahr 2028. Das Unternehmen hat eine Stiftung für die betroffenen Gemeinden gegründet und zunächst 5 Millionen US-Dollar zugesagt. Die Planung ist etwa zur Hälfte abgeschlossen, rund 85 Prozent der Anlagentechnik sind bestellt.
Häufige Fragen zur Vizsla Silver Aktie
Warum ist die Vizsla Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,12 Prozent auf 4,29 kanadische Dollar, weil der Silberpreis im frühen Handel rund 6 Prozent zulegte.
Wann soll Panuco das erste Silber liefern?
Vizsla Silver nennt nach der Verschiebung das zweite Halbjahr 2028.
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