Wie schloss die Visa Aktie am Freitag?

Bei 429,56 Dollar, ein Plus von 1,22 Prozent.

Wie hoch ist die Dividende?

0,78 Dollar je Aktie und Quartal, 16 Prozent mehr als zuvor.

Wie lief das Geschäftsjahr 2026?

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Gewinn um 17 Prozent.