Jedes Mal, wenn am Black Friday eine Karte gezückt wird, verdient Visa mit. Der Zahlungskonzern hat das stärkste Geschäftsjahr seiner Geschichte hinter sich. Am Freitag stieg die Visa Aktie um 1,22 Prozent auf 429,56 Dollar und notiert damit über dem Rekordhoch von 414,60 Dollar, das sie kurz vor den Jahreszahlen Ende Oktober markiert hatte.
Visa Aktie: Rekordjahr, Dividende plus 16 Prozent, Kurs auf neuem Hoch – die Gelddruckmaschine läuft weiter
45,9 Milliarden Dollar Jahresumsatz, 23,5 Milliarden Gewinn, 25,6 Milliarden für die Aktionäre. Am Black Friday legte die Visa Aktie zu. Was den Zahlungsriesen so stark macht.
Visa Inc. · ISIN: US92826C8394 · WKN: A0NC7B · Handelssymbol: 3V64 · US-Handelssymbol: V
Die Zahlen
Das stärkste Jahr der Firmengeschichte
Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Visa den Nettoumsatz um 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Gewinn legte um 17 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar zu. Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar; der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,48 Dollar über den erwarteten 3,44 Dollar. Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen wuchs um 14 Prozent.
Visa verdient an jeder Transaktion, ohne selbst Kredite zu vergeben. Für die Visa Aktie macht dieses Modell hohe Margen und stetige Ausschüttungen möglich.
Die Ausschüttung
Milliarden für die Aktionäre
Der Verwaltungsrat erhöhte die Quartalsdividende um 16 Prozent auf 0,78 Dollar je Aktie. Im Gesamtjahr flossen über Rückkäufe und Dividenden 25,6 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Ein Wermutstropfen: Die Anreizzahlungen an Kunden stiegen im Schlussquartal um 21 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar und damit schneller als der Umsatz. Zudem plant Visa den Kauf eines Spezialisten für Betrugserkennung für 2,4 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur Visa Aktie
Wie schloss die Visa Aktie am Freitag?
Bei 429,56 Dollar, ein Plus von 1,22 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende?
0,78 Dollar je Aktie und Quartal, 16 Prozent mehr als zuvor.
Wie lief das Geschäftsjahr 2026?
Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Gewinn um 17 Prozent.
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