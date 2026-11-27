Visa-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 11: Zahlungsriese nähert sich dem Rekord

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Visa-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,46 % auf 430,59 US-Dollar. Der Zahlungsdienstleister liegt nur noch gut 2 % unter seinem Zwölfmonatshoch.

Die Visa-Aktie (ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Symbol 3V64, US-Symbol V) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Zahlungsdienstleister um 6,19 US-Dollar beziehungsweise 1,46 % auf 430,59 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 424,40 US-Dollar geschlossen. Visa-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 11 +1,46 % Kurs nach Handelsschluss 430,59 USD Zwölfmonatshoch (Stand 6.11.) 442,23 USD Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 +14,8 % Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Trefis; Fox Business Dow Jones Gewinner Nr. 11 Warum die Visa-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von Visa gibt es nicht. Die Visa-Aktie profitiert vom Einkaufstag des Jahres und vom Marktumfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Black Friday und Weihnachtsgeschäft Visa verdient an jeder Kartenzahlung. Starke Umsätze im Weihnachtsgeschäft gelten als Rückenwind für das Zahlungsvolumen. 02 Wachstum beschleunigt Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 laut Trefis um 14,8 %, nach 11,3 % im Jahr davor. Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 20 % erhöht. 03 Hoch in Reichweite Die Aktie schloss am 17. November bei 416,77 US-Dollar, das Zwölfmonatshoch lag zuletzt bei 442,23 US-Dollar. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Hohe Bewertung, hohe Erwartungen Trefis weist darauf hin, dass die Aktie nahe ihrem Jahreshoch notiert und einen deutlichen Bewertungsaufschlag zum Markt trägt. Für das Ende Dezember endende erste Geschäftsquartal erwartet das Management ein Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Bereich, ohne die FIFA-Effekte des Vorjahres. Der nächste Quartalsbericht ist laut Benzinga für den 28. Januar 2027 angesetzt. Was für die Visa-Aktie spricht Beschleunigtes Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026.

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Kurs nahe dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die Visa-Aktie spricht Hohe Bewertung gegenüber dem Markt.

Wachstum soll im nächsten Quartal etwas nachlassen.

Regulierung von Kartengebühren bleibt ein Thema. FAQ Häufige Fragen zur Visa-Aktie Warum ist die Visa-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger setzen auf das Weihnachtsgeschäft und profitieren von der breiten Erholung. Eine neue Nachricht von Visa gibt es nicht.

Wie hoch steht die Visa-Aktie? Laut Kursliste bei 430,59 US-Dollar, 1,46 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Visa-Aktie? ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B. Handelssymbol in Deutschland 3V64, in den USA V (NYSE). Steckbrief Unternehmen Visa Inc. (Klasse A) ISIN US92826C8394 WKN A0NC7B Handelssymbol 3V64 US-Handelssymbol V (NYSE) Kurs 430,59 US-Dollar (+1,46 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 11 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Visa-Aktie als Dow Jones Gewinner nahe dem Hoch Die Visa-Aktie steigt mit dem Markt und dem Einkaufstag. Das Wachstum ist hoch, die Bewertung aber auch.

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