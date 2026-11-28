Visa-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 13: Zahlungsriese legt knapp 7 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Visa-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 6,89 % zu und ist dreizehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Zahlungsdienstleister bei plus 28,69 %.

Die Visa-Aktie (ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, US-Symbol V) ist mit einem Wochenplus von 6,89 % der dreizehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 6,89 %, auf Jahressicht bei plus 28,69 % und auf Fünfjahressicht bei plus 117,33 %. Visa-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 13 +6,89 % Bilanz auf Monatssicht +6,89 % Bilanz auf Jahressicht +28,69 % Kurs am Freitag, 27.11. 429,56 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 13 Warum die Visa-Aktie in der Woche zulegt Einen eigenen Wochenauslöser für Visa haben wir nicht gefunden. Die Visa-Aktie profitiert von der Konsumstimmung zum Black Friday. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Visa gewann am Freitag 1,22 % auf 429,56 US-Dollar. 02 Einkaufssaison Black Friday und die Weihnachtssaison treiben das Transaktionsvolumen im Zahlungsverkehr. 03 Stabiler Aufwärtstrend Wochen- und Monatsplus liegen gleichauf bei 6,89 %: Der Gewinn fiel in die letzten Tage. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Konsum als Rückenwind Das Wochenplus ist vor allem Stimmung. Ob es trägt, zeigen die Einkaufszahlen der kommenden Tage. Was für die Visa-Aktie spricht Plus von 28,69 % auf Jahressicht.

Saisonaler Rückenwind.

Breite Marktstimmung. Was gegen die Visa-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Abhängigkeit von Konsum und Transaktionen.

Regulierung der Kartengebühren. FAQ Häufige Fragen zur Visa-Aktie Warum ist die Visa-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der Marktstimmung und der Einkaufssaison. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Visa-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 6,89 %.

Welche ISIN und WKN hat die Visa-Aktie? ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B. US-Symbol V (NYSE). Steckbrief Unternehmen Visa Inc. ISIN US92826C8394 WKN A0NC7B US-Handelssymbol V (NYSE) Kurs 429,56 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 13 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Visa-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Visa-Aktie steigt mit Markt und Konsum. Eigene Impulse bleiben aus.

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