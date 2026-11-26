Die Viromed Aktie war am Donnerstag der Spitzenreiter auf den Suchlisten der Anleger. Bei wallstreet-online führte das Papier des Kieler Medizintechnikers am Morgen die Liste der meistgesuchten Wertpapiere an. Im frühen Handel ging es um mehr als 11 Prozent nach oben, am Nachmittag notierte die Aktie noch 5,6 Prozent höher bei 4,16 Euro. Vom 52-Wochen-Hoch ist sie damit rund 51 Prozent entfernt, der Börsenwert liegt bei rund 90 Millionen Euro.
Viromed Aktie: Platz 1 der Suchlisten, Kurs halbiert – hat der Kaltplasma-Pionier jetzt den Boden gefunden?
Keine Aktie wurde heute Morgen bei wallstreet-online häufiger gesucht als Viromed Medical. Am Vormittag lag sie über 11 Prozent vorn, am Nachmittag noch mit gut 5 Prozent bei 4,16 Euro. Die große Analyse: was die Türkei-Zulassung und 7.000 bestellte Geräte wert sind, warum die Prognose gesenkt wurde, was der Abgang des Gründers bedeutet und warum mwb research 11 Euro sieht.
Die Stammdaten: Die Viromed Aktie trägt die ISIN DE000A40ZVN7 und die WKN A40ZVN. Das Handelssymbol lautet VME. Ein US-Handelssymbol gibt es nach unseren Informationen nicht, die Aktie wird nur an deutschen Börsen gehandelt.
Die Chance
Türkei-Zulassung und 7.000 Geräte
Viromed setzt auf kaltes Plasma, mit dem sich Wunden und Keime behandeln lassen. Anfang November kam die wichtigste Nachricht des Jahres: Viromed darf sein Gerät ViroCAP med in der Türkei früher als erwartet zur Behandlung offener Wunden und während Operationen einsetzen. Damit können verbindliche Mindestbestellungen über 7.000 Geräte bis Ende 2028 beliefert werden. Ob die türkischen Krankenkassen die Kosten übernehmen, ist allerdings noch offen. Die Börse reagierte am Tag der Meldung mit einem Minus von 11 Prozent.
Bei Viromed sind die Aufträge da. Was fehlt, ist der Beweis, dass aus Zulassungen und Zusagen auch Umsatz wird.
Die Rückschläge
Prognose gesenkt, Gründer geht
Doch es gab auch Rückschläge. Wegen anfänglicher Produktionsverzögerungen sanken die Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026, das wurde am 6. November bekannt. Eine Kapitalerhöhung brachte brutto 2,0 Millionen Euro. Positiv: Mit einer deutschen Krankenkasse wurde eine Erstattung vereinbart.
Auch an der Spitze ändert sich viel. Mitte November wurde Christian Strauch mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen, er soll den Vertrieb stärken. Gründer Uwe Perbandt scheidet zum Jahresende aus. Die Viromed Aktie verlor am Tag der Nachricht fast 9 Prozent. Zuvor hatten Meldungen über Aktienverkäufe aus dem Umfeld der Gründerfamilie für Unruhe gesorgt.
Die Analysten
mwb research bleibt bei Kaufen
Die Analysten von mwb research bestätigten Mitte November ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,00 Euro. Sie verweisen auf die abgeschlossene Finanzierung, die türkische Zulassung und die verbindlichen Mindestbestellungen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Der Abstand zum aktuellen Kurs zeigt, wie groß die Skepsis an der Börse derzeit ist.
Häufige Fragen zur Viromed Aktie
Warum ist die Viromed Aktie heute so gefragt?
Sie führte am Morgen die Liste der meistgesuchten Wertpapiere bei wallstreet-online an und stieg zeitweise um mehr als 11 Prozent.
Was macht Viromed Medical?
Viromed entwickelt und vertreibt Kaltplasma-Geräte wie ViroCAP, unter anderem zur Behandlung von Wunden.
Was sagen Analysten?
mwb research empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 11,00 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Viromed Aktie?
ISIN DE000A40ZVN7, WKN A40ZVN, Handelssymbol VME.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.