Warum ist die Viromed Aktie heute so gefragt?

Sie führte am Morgen die Liste der meistgesuchten Wertpapiere bei wallstreet-online an und stieg zeitweise um mehr als 11 Prozent.

Was macht Viromed Medical?

Viromed entwickelt und vertreibt Kaltplasma-Geräte wie ViroCAP, unter anderem zur Behandlung von Wunden.

Was sagen Analysten?

mwb research empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 11,00 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Viromed Aktie?

ISIN DE000A40ZVN7, WKN A40ZVN, Handelssymbol VME.