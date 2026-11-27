Die VINCORION Aktie (ISIN: DE000VNC0014, FSE: V1NC) liefert ein Paradox: Der Zulieferer für Panzer und Luftabwehr wächst mit rund 40%, hat die Jahresprognose im Oktober angehoben und sitzt auf einem Auftragsbestand von rund 1,2 Milliarden Euro. Trotzdem notiert die Aktie deutlich unter dem Ausgabepreis von 17 Euro, mit dem sie im März an die Börse ging. Die VINCORION Aktienanalyse zeigt, warum der Markt trotz starker Zahlen verkauft, wo die Stärken liegen und was die VINCORION Aktienprognose für die kommenden Monate offenlässt.
VINCORION Aktienanalyse: Umsatz +41%, Kurs unter Ausgabepreis - Kaufchance im Rüstungs-Abverkauf?
Die VINCORION Aktie wächst operativ mit rund 40% und hat den Auftragsbestand auf 1,2 Milliarden Euro gebracht, notiert aber unter dem Ausgabepreis von 17 Euro. Die VINCORION Aktienanalyse und Aktienprognose zeigt, was hinter dem Abverkauf steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- VINCORION SE
- Sitz
- Wedel bei Hamburg
- Börse / Ticker
- Xetra, V1NC
- ISIN
- DE000VNC0014
- Index
- SDAX (seit 22.06.2026)
- Kerngeschäft
- Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrt
- Börsengang
- März 2026 zu 17 € je Aktie
- Rekordhoch
- 23,78 € (6. Mai 2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs am Donnerstagmorgen, 26.11.2026, 09:16 Uhr (comdirect): 15,455 Euro
Was ist passiert?
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Der Rüstungsboom trägt VINCORION weiter. An der Börse zählt derzeit aber die Stimmung im ganzen Sektor.
Am 11. November legte VINCORION die Zahlen für die ersten neun Monate vor. Die Aktie fiel an dem Tag um mehr als 5%, am Freitag, 13. November, folgte die nächste Welle: Der Kurseinbruch beim tschechischen Rüstungskonzern CSG nach einer Gewinnwarnung zog die europäische Verteidigungsbranche mit. VINCORION verlor 8,63% und schloss bei 15,25 Euro, im Wochenverlauf stand ein Minus von rund 13%. Hinzu kommen Friedenshoffnungen, die die Branche drücken. Am Mittwoch gab die Aktie zu Handelsbeginn weiter nach (15,285 Euro), am Donnerstagmorgen legte sie dank einer festeren Branche, angeführt von Rheinmetall, um 3,4% auf 15,455 Euro zu.
Damit liegt die VINCORION Aktie rund 9% unter dem Ausgabepreis von 17 Euro und mehr als ein Drittel unter dem Rekordhoch von 23,78 Euro vom 6. Mai (Redaktionsrechnung auf Basis des Kurses vom 26.11.).
Die Quartalszahlen
Umsatz und Marge auf Kurs, Aufträge schwächer
Die Zahlen für das dritte Quartal fielen operativ stark aus. Der Umsatz stieg im Quartal um 39,8% auf 87,5 Millionen Euro, nach neun Monaten um 41,4% auf 237,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erreichte nach neun Monaten 46,4 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 19,5%. Im dritten Quartal betrug sie 20,5% nach 20,8% im Vorjahresquartal.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz 9 Monate 2026
|237,7 Mio. €
|+41,4%
|Bereinigtes EBIT 9 Monate
|46,4 Mio. €
|Marge 19,5%
|Auftragseingang 9 Monate
|459,8 Mio. €
|Q3: 129,6 Mio. €, rund ein Fünftel unter Vorjahr
|Auftragsbestand gesamt
|rund 1,2 Mrd. €
|davon fest: 657,5 Mio. €
|Prognose 2026 Umsatz
|323 bis 333 Mio. €
|zuvor 280 bis 320 Mio. €
|Prognose 2026 bereinigte EBIT-Marge
|18,5% bis 19,5%
|angehoben
Bereinigtes EBIT laut Unternehmensdefinition. Prognose 2026 im Oktober angehoben.
Quelle: VINCORION SE, Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 vom 11.11.2026; Berichterstattung dpa-AFX, Börse Global, Trading-Treff
Die Schwäche liegt im Auftragseingang: Er sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um rund ein Fünftel auf 129,6 Millionen Euro. Das ist ein Vergleich mit einem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal und kein Alarmzeichen, aber ein Grund für Gewinnmitnahmen. Der Auftragsbestand von rund 1,2 Milliarden Euro, davon 657,5 Millionen Euro fest, sichert das Jahresziel ab. Im Oktober hatte VINCORION die Prognose für 2026 angehoben: Der Umsatz soll nun zwischen 323 und 333 Millionen Euro liegen, die bereinigte EBIT-Marge zwischen 18,5% und 19,5%. Mit den Neunmonatszahlen bestätigte der Vorstand diese Ziele.
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der VINCORION Aktie
VINCORION mit Sitz in Wedel bei Hamburg liefert Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme. Zu den Kunden zählen Hersteller des Kampfpanzers Leopard 2 und des Flugabwehrsystems Patriot, die mehr Bauteile bestellen, als VINCORION aktuell liefern kann. Das Management reagiert mit einem Kapazitätsausbau, der nach Unternehmensangaben aus dem Cashflow finanziert wird. Nach Einschätzung von Metzler ist VINCORION bei mehr als 80% seiner Technologien Alleinlieferant, was die Abhängigkeit von kurzfristigen Ausschreibungen verringert. VINCORION ist seit dem 22. Juni im SDAX. Die Lock-up-Frist des Großaktionärs ist seit Mitte September abgelaufen.
Chartbild
Zwischen Ausgabepreis und Rekordhoch
Beschreibend liegt der Kurs von rund 15,5 Euro unter dem Ausgabepreis von 17 Euro und weit unter dem Rekordhoch von 23,78 Euro vom 6. Mai. Nach dem Börsengang war die Aktie im April zeitweise unter 16 Euro gefallen, anschließend erreichte sie das Rekordhoch und rutschte danach wieder unter die 20-Euro-Marke. Zuletzt scheiterte sie im Oktober an der Marke von 20 Euro (Tageshoch bei 19,89 Euro nach der Metzler-Empfehlung). Die 30-Tage-Volatilität lag zuletzt bei rund 54% auf Jahressicht. Das zeigt, wie stark die Aktie auf Branchenmeldungen reagiert.
Die Vincorion Aktienprognose
Die Stimmen der Analysten
Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Berenberg ("Buy") und JPMorgan ("Overweight") nennen ein Kursziel von 27 Euro, Deutsche Bank Research ("Buy") 26 Euro, Metzler ("Buy") 25 Euro und Oddo BHF ("Outperform") 23 Euro. Nach einer Datensammlung von aktien.guide (Stand Ende Juli) lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 22,44 Euro, 9 von 11 Analysten rieten zum Kauf. Die Ziele liegen damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Szenarien
VINCORION Aktienprognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einer so stimmungsgetriebenen Aktie nicht seriös. Die Redaktion beschreibt drei Szenarien, geknüpft an beobachtbare Auslöser. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Sektor entscheidet
Solange Rüstungswerte unter Druck stehen, bleibt die VINCORION Aktie an Sektornachrichten gebunden. Eine Stabilisierung der Branche und neue Aufträge könnten den Kurs in Richtung des Ausgabepreises von 17 Euro führen, weitere Friedenssignale oder Gewinnwarnungen anderer Hersteller belasten.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Auftragseingang und Marge
Entscheidend ist, ob der Auftragseingang nach dem schwächeren dritten Quartal wieder anzieht und die Marge bei rund 19% bleibt. Gelingt das, spricht der Abschlag zum Rekordhoch eher für eine Aufholchance, enttäuschen beide Größen, drohen weitere Gewinnmitnahmen.
Langfristig (ab 2027): Kapazität und Verteidigungsbudgets
Langfristig zählt, ob VINCORION die Produktion schneller ausbaut und die höheren europäischen Verteidigungsbudgets in Aufträge für Leopard 2 und Patriot münden. Gelingt der Ausbau ohne Margenverlust, bleibt das Wachstum intakt, Verzögerungen würden die Aktie belasten.
Termine
Was Anleger der VINCORION Aktie jetzt beobachten
Laufend: Neue Aufträge für Leopard 2 und Patriot sowie Meldungen zum Kapazitätsausbau.
Laufend: Analystenanpassungen und Entwicklung der Rüstungsbranche nach der CSG-Gewinnwarnung.
Frühjahr 2027: Geschäftsbericht 2026 mit Ausblick auf das Folgejahr (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur VINCORION Aktie
Warum fällt die VINCORION Aktie trotz starker Zahlen? Rüstungswerte stehen unter Druck, getrieben von Friedenshoffnungen und der Gewinnwarnung bei CSG. Zudem sank der Auftragseingang im dritten Quartal.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? Rund 1,2 Milliarden Euro, davon 657,5 Millionen Euro fest.
Wie lautet die VINCORION Aktienprognose der Analysten? Überwiegend positiv, die genannten Kursziele liegen zwischen 23 und 27 Euro. Kursziele sind keine Garantien.
Welche Prognose hat VINCORION für 2026? Umsatz von 323 bis 333 Millionen Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 18,5% bis 19,5%.
Ist die VINCORION Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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