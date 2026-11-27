Am 11. November legte VINCORION die Zahlen für die ersten neun Monate vor. Die Aktie fiel an dem Tag um mehr als 5%, am Freitag, 13. November, folgte die nächste Welle: Der Kurseinbruch beim tschechischen Rüstungskonzern CSG nach einer Gewinnwarnung zog die europäische Verteidigungsbranche mit. VINCORION verlor 8,63% und schloss bei 15,25 Euro, im Wochenverlauf stand ein Minus von rund 13%. Hinzu kommen Friedenshoffnungen, die die Branche drücken. Am Mittwoch gab die Aktie zu Handelsbeginn weiter nach (15,285 Euro), am Donnerstagmorgen legte sie dank einer festeren Branche, angeführt von Rheinmetall, um 3,4% auf 15,455 Euro zu.

Damit liegt die VINCORION Aktie rund 9% unter dem Ausgabepreis von 17 Euro und mehr als ein Drittel unter dem Rekordhoch von 23,78 Euro vom 6. Mai (Redaktionsrechnung auf Basis des Kurses vom 26.11.).