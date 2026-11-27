Bereits am Donnerstag war die Vincorion Aktie zeitweise der stärkste Wert im SDAX und schloss 5,08% höher bei 15,71 Euro. Am Freitag geht die Bewegung weiter. Neben Vincorion stehen mit OHB und SFC Energy weitere Profiteure des Verteidigungsthemas unter den SDAX Gewinnern. Seit dem Mittwoch, als die Aktie bei rund 15 Euro notierte, hat der Zulieferer gut 10% aufgeholt.

Vincorion liefert Energie- und Antriebssysteme für Kampf- und Schützenpanzer, Stromversorgung für Flugabwehrsysteme und Komponenten für die Luftfahrt. Das Unternehmen sitzt damit an einer Schlüsselstelle der europäischen Aufrüstung: Jedes neue Fahrzeug und jedes Luftabwehrsystem braucht leistungsfähige Energietechnik.