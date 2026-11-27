Zweiter starker Tag in Folge: Die Vincorion Aktie gewinnt am Freitagmittag 5,09% auf 16,51 Euro und gehört zu den größten SDAX Gewinnern. Damit kommt der Rüstungszulieferer aus Wedel bei Hamburg seinem Ausgabepreis von 17 Euro aus dem Börsengang im März 2026 wieder in Sichtweite.
Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +5,09% - der Rüstungszulieferer nimmt Kurs auf den Ausgabepreis
Die Vincorion Aktie steigt am Freitagmittag um 5,09% auf 16,51 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern. Seit Mittwoch hat der Wedeler Rüstungszulieferer rund 10% aufgeholt. Bis zum Ausgabepreis von 17 Euro fehlen nur noch wenige Cent.
Kurstreiber
Rheinmetall gibt den Takt vor, Vincorion zieht mit
Eine eigene Meldung hat Vincorion am Freitag nicht veröffentlicht. Der Schub kommt aus der Branche: Verteidigungswerte sind nach dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag wieder gefragt.
Bereits am Donnerstag war die Vincorion Aktie zeitweise der stärkste Wert im SDAX und schloss 5,08% höher bei 15,71 Euro. Am Freitag geht die Bewegung weiter. Neben Vincorion stehen mit OHB und SFC Energy weitere Profiteure des Verteidigungsthemas unter den SDAX Gewinnern. Seit dem Mittwoch, als die Aktie bei rund 15 Euro notierte, hat der Zulieferer gut 10% aufgeholt.
Vincorion liefert Energie- und Antriebssysteme für Kampf- und Schützenpanzer, Stromversorgung für Flugabwehrsysteme und Komponenten für die Luftfahrt. Das Unternehmen sitzt damit an einer Schlüsselstelle der europäischen Aufrüstung: Jedes neue Fahrzeug und jedes Luftabwehrsystem braucht leistungsfähige Energietechnik.
Fundamentale Lage
Starke Zahlen, zögerliche Börse
Operativ läuft es glänzend. Nach neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 41,4% auf 237,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 46,4 Millionen Euro, die Marge lag bei 19,5%. Allein im dritten Quartal verdiente Vincorion operativ 17,9 Millionen Euro. Seit dem Börsengang hat das Management den Ausblick zweimal angehoben und peilt für 2026 eine Marge von 18,5 bis 19,5% an.
Der Auftragsbestand summiert sich auf rund 1,2 Milliarden Euro, davon sind 657,5 Millionen Euro fest beauftragt. Trotzdem reagierte die Börse nach den Zahlen am 11. November enttäuscht, die Aktie fiel um fast 7%. Händler verwiesen auf die hohen Erwartungen. Analysten sehen dagegen weiteres Potenzial: Berenberg empfiehlt die Vincorion Aktie mit einem Kursziel von 27 Euro zum Kauf, weitere Häuser nennen Ziele zwischen 26 und 27 Euro.
|Kursmarke
|Wert
|Kurs am Freitagmittag
|16,51 €
|Ausgabepreis beim Börsengang
|17,00 €
|52-Wochen-Tief
|14,00 €
|52-Wochen-Hoch
|23,78 €
Quelle: comdirect, wallstreet-online, Stand 27.11.2026
Häufige Fragen zur Vincorion Aktie
Warum steigt die Vincorion Aktie heute? Verteidigungswerte sind nach dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt. Eine eigene Meldung von Vincorion gibt es nicht.
Wie hoch ist das Plus der Vincorion Aktie am Mittag? Die Vincorion Aktie gewinnt 5,09% auf 16,51 Euro und zählt zu den größten SDAX Gewinnern.
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