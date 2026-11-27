Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 41 Prozent Umsatzplus, jetzt nähert sich der Kurs dem Ausgabepreis

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Vincorion Aktie steigt am Freitag um 5,16 Prozent auf 16,52 Euro und ist drittstärkster SDAX Gewinner. Rüstungswerte sind europaweit gefragt, der Zulieferer holt auf.

Zweiter starker Tag in Folge: Die Vincorion Aktie gewinnt am Freitag 5,16 Prozent auf 16,52 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Schon am Donnerstag hatte der Rüstungszulieferer aus Wedel gut fünf Prozent zugelegt. Bis zum Ausgabepreis von 17 Euro fehlen noch 48 Cent. Schlusskurs der Vincorion Aktie auf Xetra 16,52 € Tagesgewinn, Platz 3 der SDAX Gewinner +5,16 % Umsatz nach neun Monaten, plus 41,4 Prozent 237,7 Mio. € Auftragsbestand 1,2 Mrd. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Vincorion SE, Neunmonatszahlen vom 11.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Vincorion Aktie heute? Der Schub kommt aus der Branche. Europäische Rüstungsaktien legten am Freitag auf breiter Front zu, der Sektorindex gewann 1,7 Prozent, im Dax gehörte Rheinmetall zu den stärksten Werten. Nach dem Kapitalmarkttag des Düsseldorfer Konzerns am Donnerstag greifen Anleger wieder bei Verteidigungstiteln zu. Die Vincorion Aktie profitiert als Zulieferer überdurchschnittlich. Dazu kommt Nachholbedarf. Trotz starker Zahlen war der Kurs im November unter den Ausgabepreis gerutscht und hatte am Mittwoch bei knapp 15 Euro geschlossen. Seither hat der SDAX Gewinner mehr als zehn Prozent aufgeholt. Der Hintergrund Starke Zahlen, lange schwacher Kurs Operativ läuft es bei Vincorion. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT erreichte 46,4 Millionen Euro. Die Jahresprognose mit einer Marge von 18,5 bis 19,5 Prozent ist bestätigt, der Auftragsbestand liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro. Vincorion liefert Energie- und Antriebssysteme für Kampfpanzer, Schützenpanzer und Flugabwehr. Mit Heidelberger Druckmaschinen wurde eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, die zusätzliche Fertigungskapazität bringt. Was für die Vincorion Aktie spricht Umsatzwachstum von über 40 Prozent

Auftragsbestand entspricht mehreren Jahresumsätzen

Rüstungssektor nach Rheinmetall-Kapitalmarkttag gefragt Was Anleger bedenken sollten Der Kurs liegt weiter unter dem Ausgabepreis

Rüstungswerte reagieren stark auf politische Schlagzeilen

Das Wachstum muss in der Fertigung bewältigt werden Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Vincorion Aktie Warum ist Vincorion heute SDAX Gewinner?

Rüstungsaktien stiegen europaweit, und Vincorion holt nach dem Rückgang im November auf. Wie weit ist der Ausgabepreis entfernt?

Er liegt bei 17 Euro und damit knapp drei Prozent über dem Schlusskurs. Vincorion Aktie: ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Börsenkürzel V1NC. Fazit zur Vincorion Aktie Die Vincorion Aktie ist am Freitag erneut SDAX Gewinner und steht kurz vor dem Ausgabepreis. Die Zahlen rechtfertigen die Erholung. Gelingt der Sprung über 17 Euro, wäre das ein Signal an alle, die seit dem Börsengang im Minus liegen.

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