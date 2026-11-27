Zweiter starker Tag in Folge: Die Vincorion Aktie gewinnt am Freitag 5,16 Prozent auf 16,52 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Schon am Donnerstag hatte der Rüstungszulieferer aus Wedel gut fünf Prozent zugelegt. Bis zum Ausgabepreis von 17 Euro fehlen noch 48 Cent.
Vincorion Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 41 Prozent Umsatzplus, jetzt nähert sich der Kurs dem Ausgabepreis
Die Vincorion Aktie steigt am Freitag um 5,16 Prozent auf 16,52 Euro und ist drittstärkster SDAX Gewinner. Rüstungswerte sind europaweit gefragt, der Zulieferer holt auf.
Der Auslöser
Warum steigt die Vincorion Aktie heute?
Der Schub kommt aus der Branche. Europäische Rüstungsaktien legten am Freitag auf breiter Front zu, der Sektorindex gewann 1,7 Prozent, im Dax gehörte Rheinmetall zu den stärksten Werten. Nach dem Kapitalmarkttag des Düsseldorfer Konzerns am Donnerstag greifen Anleger wieder bei Verteidigungstiteln zu. Die Vincorion Aktie profitiert als Zulieferer überdurchschnittlich.
Dazu kommt Nachholbedarf. Trotz starker Zahlen war der Kurs im November unter den Ausgabepreis gerutscht und hatte am Mittwoch bei knapp 15 Euro geschlossen. Seither hat der SDAX Gewinner mehr als zehn Prozent aufgeholt.
Der Hintergrund
Starke Zahlen, lange schwacher Kurs
Operativ läuft es bei Vincorion. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 41,4 Prozent auf 237,7 Millionen Euro, das bereinigte EBIT erreichte 46,4 Millionen Euro. Die Jahresprognose mit einer Marge von 18,5 bis 19,5 Prozent ist bestätigt, der Auftragsbestand liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro. Vincorion liefert Energie- und Antriebssysteme für Kampfpanzer, Schützenpanzer und Flugabwehr. Mit Heidelberger Druckmaschinen wurde eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, die zusätzliche Fertigungskapazität bringt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Vincorion Aktie
Warum ist Vincorion heute SDAX Gewinner?
Rüstungsaktien stiegen europaweit, und Vincorion holt nach dem Rückgang im November auf.
Wie weit ist der Ausgabepreis entfernt?
Er liegt bei 17 Euro und damit knapp drei Prozent über dem Schlusskurs.
Vincorion Aktie: ISIN DE000VNC0014, WKN VNC001, Börsenkürzel V1NC.
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