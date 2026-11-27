Bei Viant Technology haben Verkäufer und Käufer dieselbe Adresse. Die Gesellschaft Capital V, die unter anderem den Gründerbrüdern Tim Vanderhook (Vorstandschef) und Chris Vanderhook (operativer Chef) gehört, verkaufte am 23. November 893.743 Aktien für rund 9 Millionen Dollar. Käufer war das Unternehmen selbst, im Rahmen eines Aktienrückkaufs. Für die Viant Technology Aktie ist das ein ungewöhnliches Geschäft.
Viant Technology Aktie: Die Gründer verkaufen für 9 Millionen Dollar – und die eigene Firma kauft
Die Gründerbrüder Tim und Chris Vanderhook haben über ihre Gesellschaft Capital V laut SEC-Meldungen am 23. November knapp 894.000 Aktien für rund 9 Millionen Dollar verkauft. Käufer war Viant Technology selbst. Was hinter dem ungewöhnlichen Insider-Geschäft steckt.
DSPDSP
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Steckbrief
- Unternehmen
- Viant Technology Inc.
- Sitz
- Irvine, Kalifornien
- Handelssymbol
- 7KH
- US-Handelssymbol
- DSP (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Tim Vanderhook
- Geschäft
- Software für den automatisierten Einkauf von Werbung
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Viant-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol 7KH gehandelt, in den USA unter DSP an der Nasdaq.
Die Meldung
Tausch, Verkauf, Rückkauf
Das Geschäft lief in zwei Schritten. Zunächst tauschte Capital V 893.743 Anteile an der Betriebsgesellschaft Viant Technology LLC in börsennotierte Aktien der Klasse A. Anschließend kaufte Viant diese Aktien zu 10,07 Dollar je Stück zurück, zusammen für rund 9 Millionen Dollar. Grundlage ist eine Vereinbarung vom 21. November 2026. Als Grund nennen die Meldungen die Steuerplanung. Jeder der beiden Brüder hält ein Drittel an Capital V, rechnerisch entfallen auf jeden knapp 298.000 Aktien und rund 3 Millionen Dollar.
Die Einordnung
Kein Druck auf den Markt
Kein Marktverkauf
Die Aktien kamen nicht an die Börse, sondern gingen direkt an das Unternehmen zurück. Kurs und Angebot blieben unberührt.
Kleiner Teil
Capital V hält danach weiterhin gut 26 Millionen Aktien der Klasse B. Die Kontrolle der Gründer bleibt unverändert.
Gute Zahlen
Im dritten Quartal verdiente Viant 13 Cent je Aktie, erwartet waren 5 Cent. Der Umsatz lag bei 67,2 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zum Insider-Geschäft bei Viant Technology
Wer hat verkauft?
Capital V, eine Gesellschaft der Gründerbrüder Tim und Chris Vanderhook.
Wer hat gekauft?
Viant Technology selbst, im Rahmen eines Aktienrückkaufs zu 10,07 Dollar je Aktie.
Warum wurde verkauft?
Laut den Meldungen im Zusammenhang mit der Steuerplanung.
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