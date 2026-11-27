Wer hat verkauft?

Capital V, eine Gesellschaft der Gründerbrüder Tim und Chris Vanderhook.

Wer hat gekauft?

Viant Technology selbst, im Rahmen eines Aktienrückkaufs zu 10,07 Dollar je Aktie.

Warum wurde verkauft?

Laut den Meldungen im Zusammenhang mit der Steuerplanung.