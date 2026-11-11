Vestas: Ergebnisse verfehlen Erwartungen

Der dänische Windkraftanlagenhersteller und Weltmarktführer Vestas habe im dritten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von rund 6% auf EUR 5,68 Mrd. verzeichnet, was jedoch unter dem Konsens von EUR 6,05 Mrd. gelegen habe. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 9% auf EUR 453 Mio. gstiegen, was einer EBIT-Marge von 8,0% (Q3 25: 7,8 %) entspreche. Die Konsensschätzungen von EUR 527 Mio. hätten somit ebenfalls nicht erreicht werden können. Hauptverantwortlich für die verhaltene Performance seien laut dem Management gestiegene Betriebskosten bei einem europäischen Offshore-Projekt gewesen.