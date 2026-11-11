Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.
Vestas: Ergebnisse verfehlen Erwartungen
Umsatz und operatives Ergebnis unter Erwartungen
Der dänische Windkraftanlagenhersteller und Weltmarktführer Vestas habe im dritten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von rund 6% auf EUR 5,68 Mrd. verzeichnet, was jedoch unter dem Konsens von EUR 6,05 Mrd. gelegen habe. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 9% auf EUR 453 Mio. gstiegen, was einer EBIT-Marge von 8,0% (Q3 25: 7,8 %) entspreche. Die Konsensschätzungen von EUR 527 Mio. hätten somit ebenfalls nicht erreicht werden können. Hauptverantwortlich für die verhaltene Performance seien laut dem Management gestiegene Betriebskosten bei einem europäischen Offshore-Projekt gewesen.
Ausblick: Der Ausblick für die EBIT-Marge vor Sondereffekten sei auf 7,5% bis 8,5% eingeengt gewesen (zuvor: 7% bis 9%). Beim Umsatz rechne das Unternehmen nun mit einer Spanne von EUR 20,5 Mrd. bis EUR 21,5 Mrd. (zuvor: EUR 20,0 Mrd. bis EUR 22,0 Mrd.).
Die letzte Empfehlung der RBI für die Aktie von Vestas habe "halten" gelautet, so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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