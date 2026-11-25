Die Vestas Aktie kämpft mit einem gemischten Quartal. Der dänische Windkraftkonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, die operative Marge vor Sondereffekten lag bei 8,5 Prozent. Doch die Bestellungen gingen deutlich zurück: Mit 3.377 Megawatt lag der Auftragseingang 27 Prozent unter dem Vorjahr, vor allem in Amerika war die Nachfrage schwach.
Vestas Aktie: Aufträge minus 27 Prozent, Rotorblatt-Schaden auf hoher See – doch warum sind die Preise so hoch wie nie?
Der Windkraft-Weltmarktführer meldet weniger Bestellungen und Zusatzkosten auf See. Gleichzeitig steigen Preise und Servicegeschäft kräftig. Was das für die Vestas Aktie bedeutet.
Der Lichtblick
Höhere Preise, starker Service
Trotz weniger Bestellungen verdient Vestas pro Anlage deutlich mehr: Der Durchschnittspreis je Megawatt stieg von 1,01 auf 1,22 Millionen Euro. Das Servicegeschäft wuchs um 13,2 Prozent auf gut eine Milliarde Euro, für 2026 peilt Vestas dort eine Marge von rund 16,5 Prozent an. Insgesamt sitzt der Konzern auf Aufträgen im Wert von 77,9 Milliarden Euro.
Das Problem
Ärger auf hoher See
Belastet wurde das Ergebnis durch Schäden an Rotorblättern in einem Offshore-Windpark, die hohe Zusatzkosten verursachten. Vestas engte die Jahresprognose ein, ließ die Mittelwerte aber unverändert – erwartet wird eine Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent. Die Vestas Aktie fiel am Tag der Zahlen zeitweise um bis zu 9 Prozent, in der Woche summierte sich das Minus auf 6,4 Prozent.
Die Vestas Aktie zeigt die zwei Gesichter der Windkraft: Preise und Service entwickeln sich stark, doch schwache Bestellungen in den USA und Pannen auf See bremsen.
Häufige Fragen zur Vestas Aktie
Warum sanken die Aufträge?
Vor allem wegen schwacher Nachfrage an Land in den USA.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Insgesamt rund 77,9 Milliarden Euro inklusive Serviceverträgen.
Was belastete das Ergebnis?
Schäden an Rotorblättern in einem Offshore-Windpark.
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