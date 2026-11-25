Warum sanken die Aufträge?

Vor allem wegen schwacher Nachfrage an Land in den USA.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Insgesamt rund 77,9 Milliarden Euro inklusive Serviceverträgen.

Was belastete das Ergebnis?

Schäden an Rotorblättern in einem Offshore-Windpark.