Vestas Aktie: Quartalsgewinn enttäuscht - Kleiner Kursziel-Dämpfer

Die Vestas-Aktie (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker: VWSB; Börse Kopenhagen: VWS) notiert am 13. November 2026 um 13:49 Uhr MEZ bei 195,40 DKK. Das entspricht einem Rückgang um 2,85 DKK beziehungsweise 1,44%. Goldman Sachs bleibt trotz einer operativen Enttäuschung zuversichtlich: In seiner Vestas-Aktienanalyse vom 12.11.2026 senkt Ajay Patel das Kursziel von 263 auf 261 DKK, bestätigt aber das Rating "buy". Gegenüber der aktuellen Notierung ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,6%.