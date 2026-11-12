Vestas Aktie: Offshore-Auslieferungen nahezu verdoppelt – kommt jetzt neuer Rückenwind?

Die Vestas-Aktie (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker: VWS) legt zu: Beim angegebenen Kursstand in Kopenhagen steigt das Papier um 1,40 DKK beziehungsweise 0,73% auf 192,50 DKK. Die separat übermittelte Euro-Notierung beträgt 26,17 Euro, ein Plus von 0,74 Euro beziehungsweise 2,91%. Beide Kursangaben sind als eigenständige Börsenmomentaufnahmen zu betrachten, da Handelsplatz und Zeitpunkt der Euro-Notierung nicht genannt sind. Passend zur freundlichen Kursentwicklung bestätigt die DZ Bank in ihrer Vestas-Aktienanalyse vom 11. November 2026 das Rating "kaufen". Aristotelis Moutopoulos hält am fairen Wert von 240 DKK fest.