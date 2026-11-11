Vestas Aktie: Warum JPMorgan trotz Kursverlusten optimistisch bleibt

Die Vestas-Aktie steht nach den Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 vor einer spannenden Bewährungsprobe. Einerseits enttäuschte der dänische Windkraftanlagenbauer mit einem schwächeren operativen Ergebnis und einem etwas vorsichtigeren Margenausblick. Andererseits stiegen Umsatz und Profitabilität gegenüber dem Vorjahr, während der kombinierte Auftragsbestand mit 77,9 Milliarden Euro einen Rekordwert erreichte. Besonders das Servicegeschäft entwickelt sich positiv. JPMorgan-Analyst Akash Gupta sieht deshalb weiterhin attraktive Perspektiven. In seiner Aktienanalyse vom 11. November 2026 bestätigt Akash Gupta das unveränderte Kursziel 295 DKK und hält am Rating "overweight" fest. Beim Schlusskurs von 191,05 DKK und einem Tagesverlust von 3,8 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 54,4 Prozent. Die Chancen liegen in der starken Marktposition, den langfristigen Serviceverträgen und dem weltweit steigenden Bedarf an Windenergie. Die Risiken betreffen insbesondere die Projektabwicklung, die Entwicklung der Gewinnmargen und den schwächeren freien Cashflow. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Vestas seine langfristigen Wachstumsperspektiven tatsächlich in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln kann. Die aktuelle JPMorgan-Aktienanalyse zeigt jedenfalls: Akash Gupta sieht in der jüngsten Kursschwäche eher eine Gelegenheit als einen Grund, seine positive Einschätzung aufzugeben.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.