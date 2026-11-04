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Verve Aktie: Neuer CFO, nächster Wachstumstest

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 19:00 1 Min. First Berlin

First Berlin sieht bei Verve trotz gesenktem Kursziel 312% Kurspotenzial – nun rückt der Wachstumstest im dritten Quartal in den Fokus.

Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker: VRV). VRV VRV — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Verve habe Bryan Jennings zum neuen CFO ernannt und damit einen erfahrenen Finanzmanager mit umfassender Kapitalmarkterfahrung und einem Hintergrund in der Werbetechnologie an Bord geholt. Acklin halte die Personalentscheidung für gut geeignet, um die aktuellen Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben: die Verbesserung der Cash Conversion, den Schuldenabbau und die Unterstützung eines profitablen organischen Wachstums. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf die für den 23. November vorgesehenen Ergebnisse des dritten Quartals. Acklin erwarte, dass Verves zunehmend ausgefeilte Targeting-Fähigkeiten, die Werbetreibenden helfen würden, messbare Ergebnisse zu erzielen, zusammen mit den Vorteilen der kürzlich vereinheitlichten Plattform ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich unterstützt hätten. Externes Wachstum durch die Übernahmen von Captify und acardo dürfte für zusätzlichen Schub sorgen. Acklin erwarte zudem, dass die Verve-Führung die Prognose für 2026 bestätige. Allerdings betrachte er in einem weiterhin unruhigen Werbemarkt nach wie vor das untere Ende der Prognosespanne als das realistischere operative Szenario. Unterdessen habe der Analyst sein Kursziel auf 3,50 Euro (zuvor: 4,00 Euro) gesenkt, um dem jüngsten Anstieg der Renditen deutscher Anleihen Rechnung zu tragen. Ellis Acklin, Analyst von First Berlin, bleibt bei seiner "buy"-Empfehlung (312% Kurspotenzial) für die Verve-Aktie. (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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