Die Warnung der Börse ist ernst zu nehmen. Wer an der New York Stock Exchange notiert, muss im Schnitt mindestens 1 Dollar je Aktie kosten. Vertical hat sechs Monate Zeit, das zu ändern. Gelingt das nicht, droht der Verlust der Börsennotiz.

Die Beauftragung von Jefferies zeigt, dass alle Wege geprüft werden. Was „strategische Alternativen“ konkret bedeutet, hat das Unternehmen nicht gesagt.