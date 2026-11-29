7,33 Dollar kostete die Vertical Aerospace Aktie auf ihrem Hoch der vergangenen zwölf Monate. Am 16. November waren es 32 Cent. Das ist ein Minus von 96 Prozent, und der Kurs lag nur 2 Cent über dem Tief. Das ganze Unternehmen wird an der Börse mit 55 Millionen Dollar bewertet – weniger als die rund 134 Millionen Dollar, die es im August noch in der Kasse hatte. Deutlicher kann ein Markt sein Misstrauen kaum ausdrücken.
Vertical Aerospace Aktie: 32 Cent, Warnung der NYSE, Investmentbank eingeschaltet – der Flugtaxi-Bauer am seidenen Faden
Die Vertical Aerospace Aktie hat 96 Prozent ihres Werts verloren und notiert unter einem Dollar. Die New Yorker Börse hat gewarnt, eine Investmentbank prüft strategische Optionen, die Zulassung ist erst für 2029 geplant. Die große Analyse eines Unternehmens, dessen Börsenwert unter den zuletzt gemeldeten Barmitteln liegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Vertical Aerospace Aktie hat die ISIN KYG9471C2068 und die WKN A40P0H. Das US-Handelssymbol an der New York Stock Exchange lautet EVTL; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt.
Die Lage
Drei Warnsignale in zwei Wochen
Ende September und Anfang Oktober kam für Vertical Aerospace vieles zusammen.
Die Warnung der Börse ist ernst zu nehmen. Wer an der New York Stock Exchange notiert, muss im Schnitt mindestens 1 Dollar je Aktie kosten. Vertical hat sechs Monate Zeit, das zu ändern. Gelingt das nicht, droht der Verlust der Börsennotiz.
Die Beauftragung von Jefferies zeigt, dass alle Wege geprüft werden. Was „strategische Alternativen“ konkret bedeutet, hat das Unternehmen nicht gesagt.
Das Geld
Die Rechnung geht nicht auf
Vertical hat im ersten Halbjahr 2026 rund 100 Millionen Dollar eingesammelt. Im August lagen etwa 134 Millionen Dollar in der Kasse. Dem stehen geplante Ausgaben von rund 150 Millionen Dollar in den folgenden zwölf Monaten gegenüber. Ohne neues Geld reicht das nicht einmal ein Jahr.
Dabei ist der Weg noch lang. Vertical entwickelt den Valo, ein Fluggerät für vier Passagiere, das auf den Prototyp VX4 folgt. Die Zulassung in Großbritannien strebt das Unternehmen erst für 2029 an.
Der Rechtsstreit
Klage gegen Archer
Am 6. Oktober hat Vertical Gegenklage gegen den US-Wettbewerber Archer Aviation (ISIN US03945R1023, WKN A3C3BQ, US-Handelssymbol ACHR) wegen Patentverletzung erhoben. Vertical will erreichen, dass dessen Flugtaxi Midnight gestoppt wird. Ein Ergebnis gibt es nicht.
Häufige Fragen zur Vertical Aerospace Aktie
Warum hat die NYSE Vertical Aerospace gewarnt?
Weil die Aktie über 30 Handelstage im Schnitt weniger als 1 Dollar kostete. Das Unternehmen hat sechs Monate Zeit, den Kurs wieder über diese Schwelle zu bringen.
Wann soll das Flugtaxi zugelassen werden?
Vertical strebt die Zulassung in Großbritannien für 2029 an.
Wie lauten ISIN und WKN der Vertical Aerospace Aktie?
ISIN KYG9471C2068, WKN A40P0H, US-Handelssymbol EVTL.
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