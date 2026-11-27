Die Vertex Pharmaceuticals Aktie (US-Handelssymbol: VRTX) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte Nasdaq100 Verlierer. Laut Kursliste verliert sie 5,24 Prozent auf 534,56 Dollar. Vertex ist der führende Anbieter von Medikamenten gegen Mukoviszidose.
Vertex Pharmaceuticals Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – vor der Zulassungsentscheidung
Die Vertex Pharmaceuticals Aktie fällt am Freitag auf 534,56 Dollar und ist mit minus 5,24 Prozent laut Kursliste der größte Nasdaq100 Verlierer. Am 30. November steht eine wichtige Entscheidung an.
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Kursgrund
Warum die Vertex Pharmaceuticals Aktie fällt
Eine Unternehmensmeldung für Freitag ist nicht bekannt. Denkbar sind Gewinnmitnahmen vor einem Termin mit hohem Gewicht: Am 30. November entscheidet die US-Zulassungsbehörde über Povetacicept gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie. Die Vertex Pharmaceuticals Aktie stand zuvor nahe ihrem Hoch.
Hintergrund
Umsatz über Erwartung, Gewinn darunter
Im dritten Quartal übertraf Vertex laut Berichten die Umsatzerwartungen, verfehlte aber beim Gewinn je Aktie, weil Zukäufe und Markteinführungen Geld kosten. Das Wachstum bei Mukoviszidose-Medikamenten lässt zugleich nach. Für die Vertex Pharmaceuticals Aktie als Nasdaq100 Verlierer hängt viel an der Entscheidung vom Montag.
Häufige Fragen zur Vertex Pharmaceuticals Aktie
Warum ist die Vertex Pharmaceuticals Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Gewinnmitnahmen vor dem Termin sind denkbar.
Was passiert am 30. November?
Die US-Behörde entscheidet über die Zulassung von Povetacicept.
Wie hoch ist der Kurs der Vertex Pharmaceuticals Aktie?
Am Freitagabend 534,56 Dollar.
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