Warum ist die Vertex Pharmaceuticals Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Gewinnmitnahmen vor dem Termin sind denkbar.

Was passiert am 30. November?

Die US-Behörde entscheidet über die Zulassung von Povetacicept.

Wie hoch ist der Kurs der Vertex Pharmaceuticals Aktie?

Am Freitagabend 534,56 Dollar.