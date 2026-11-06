Vertex Aktie: Q3 liefert erste Trendwendesignale - Morgan Stanley erhöht Kursziel um 33%

Für Anleger dürfte deshalb weniger die bloße Höhe der neuen Kursprognose entscheidend sein als vielmehr die Frage, ob Vertex seine operative Erholung fortsetzen kann. Weitere Fortschritte beim Wachstum und bei der Profitabilität könnten die Grundlage für eine positivere Bewertung schaffen. Sollten die Verbesserungen dagegen nur vorübergehender Natur sein, könnte die Turnaround-Fantasie schnell wieder an Überzeugungskraft verlieren.