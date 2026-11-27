Die Verizon-Aktie (Kürzel VZ, ISIN US92343V1044) rückt nach Börsenschluss in der Wall Street in den Fokus: Verizon Communications verhandelt nach einem Bericht der Financial Times über den Kauf des US-Glasfaseranbieters Fidium. Der Preis liegt laut dem Bericht bei rund 6 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Euro.
Verizon-Aktie: Glasfaser-Zukauf Fidium für rund 6 Milliarden Dollar im Gespräch – folgt auf Frontier der nächste Netz-Deal?
Verizon verhandelt laut Financial Times über die Übernahme des US-Glasfaseranbieters Fidium für rund 6 Milliarden Dollar. Bestätigt ist nichts, eine Einigung steht aus. Was bekannt ist und was für die Verizon-Aktie offen bleibt.
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Die Meldung stammt vom Freitagabend (27. November 2026) und wurde unter anderem von dpa-AFX aufgegriffen. Die Financial Times beruft sich auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Bestätigung von Verizon oder Fidium gibt es nach den vorliegenden Berichten nicht. Auch ein Angebot ist demnach noch nicht vereinbart, die Gespräche mit den Eigentümern laufen noch.
Wer steht hinter Fidium und wer verkauft?
Fidium ist ein US-Glasfaseranbieter, der in vielen Bundesstaaten aktiv ist. Verkaufen würden laut Bericht die Beteiligungsgesellschaft Searchlight Capital Partners und der kanadische Fondsmanager British Columbia Investment Management. Ein Abschlusstermin oder eine Frist wird in der Meldung nicht genannt.
Warum passt Fidium zur Verizon-Strategie?
Verizon hat Anfang 2026 die rund 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Frontier Communications abgeschlossen und damit sein Glasfasergeschäft deutlich ausgebaut. Ein Kauf von Fidium würde dem Bericht zufolge vor allem Verizons Stellung in Neuengland stärken. Für die Verizon Aktie wäre das ein weiterer Schritt, das Geschäft mit festen Breitbandanschlüssen neben dem Mobilfunk zu verbreitern. Zu Synergien, Finanzierung oder Auswirkungen auf Verschuldung und Dividende machen die Berichte keine Angaben.
Was bedeutet die Meldung für Anleger der Verizon-Aktie?
Anleger sollten zwischen Bericht und Tatsache unterscheiden: Solange Verizon keine Vereinbarung bekanntgibt, ist der Deal eine Verhandlungsmeldung auf Basis anonymer Quellen. Gespräche können scheitern oder zu anderen Konditionen enden. Der Kaufpreis wäre im Vergleich zu Frontier überschaubar, doch auch hier hängt vieles an Finanzierung und Zeitplan. Eine Aussage zur Kursentwicklung der Verizon-Aktie lässt sich aus der Meldung nicht ableiten.
FAQ zur Verizon-Aktie und zum Fidium-Bericht
Was berichtet die Financial Times über Verizon? Verizon verhandelt demnach über die Übernahme des Glasfaseranbieters Fidium für rund 6 Milliarden US-Dollar.
Ist der Deal bestätigt? Nein. Nach den vorliegenden Berichten haben weder Verizon noch Fidium die Gespräche bestätigt, und ein Angebot ist nicht vereinbart.
Wer sind die Verkäufer? Genannt werden Searchlight Capital Partners und British Columbia Investment Management.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Verizon-Aktie? Die Verizon Communications Inc. Aktie notiert an der NYSE unter dem Kürzel VZ, ISIN US92343V1044.
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