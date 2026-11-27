Was berichtet die Financial Times über Verizon? Verizon verhandelt demnach über die Übernahme des Glasfaseranbieters Fidium für rund 6 Milliarden US-Dollar.

Ist der Deal bestätigt? Nein. Nach den vorliegenden Berichten haben weder Verizon noch Fidium die Gespräche bestätigt, und ein Angebot ist nicht vereinbart.

Wer sind die Verkäufer? Genannt werden Searchlight Capital Partners und British Columbia Investment Management.

Wie lauten Kürzel und ISIN der Verizon-Aktie? Die Verizon Communications Inc. Aktie notiert an der NYSE unter dem Kürzel VZ, ISIN US92343V1044.