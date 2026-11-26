Die EU-Kommission hatte Ende 2025 vorgeschlagen, die CO2-Flottenemissionen bis 2035 um 90 Prozent gegenüber 2021 zu senken statt um 100 Prozent. Die restlichen 10 Prozent sollten durch grünen Stahl und klimaschonende Kraftstoffe ausgeglichen werden (electrive.net, 05.11.2026). Das Parlament geht einen anderen Weg: Eine Mitte-Plattform aus EVP, S&D und Renew will 95 Prozent Minderung, rechnet aber Gutschriften für CO2-armen europäischen Stahl an, bis zu 7,5 Prozentpunkte. Rechnerisch ergibt das bis zu 87,5 Prozent. Danach blieben Neuzulassungen von Verbrennern und Hybriden auch nach 2035 möglich.

Im Industrieausschuss stimmten am 22. Oktober 49 Abgeordnete dafür, 27 dagegen, 5 enthielten sich; im Verkehrsausschuss 27 zu 18 bei einer Enthaltung. Im Umweltausschuss folgte am 4. November das Ergebnis 48 zu 30 bei 2 Enthaltungen (electrive.net). Der EVP-Abgeordnete Massimiliano Salini sagte dazu: