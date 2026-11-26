Die EU ringt um die Frage, wie streng das Verbrenner-Aus 2035 künftig ausfällt. Nach Berichten von electrive.net will das Parlament seine Position im Dezember im Plenum festlegen, der EU-Rat hat einen Kompromissentwurf auf dem Tisch. Für die VW Aktie, die BMW Aktie, die Mercedes-Benz Aktie und die Autoaktien im DAX ist das mehr als eine Fußnote: Jedes Prozent CO2-Minderung entscheidet darüber, wie viel Spielraum Verbrenner und Plug-in-Hybride nach 2035 behalten. Am Donnerstag legte der DAX laut dpa-AFX um 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte zu, Autowerte erholten sich nach Angaben der Agentur mit.
Verbrenner-Aus: Parlament, Rat und Kommission ringen um 2035 – was heißt der Streit um 87,5 oder 90 Prozent für VW Aktie und Autoaktien?
Zwischen 87,5 und 90 Prozent CO2-Minderung bis 2035: Während das EU-Parlament im Dezember abstimmen will und der Rat einen Kompromiss vorbereitet, bleibt offen, wie viel Spielraum Verbrenner und Hybride behalten. Was das für die VW Aktie, BMW, Mercedes-Benz und den DAX bedeuten kann.
Der Stand
Worüber streiten Kommission, Parlament und Rat genau?
Alle drei EU-Institutionen wollen das ursprüngliche Null-Emissions-Ziel für 2035 lockern, nur über das Ausmaß gibt es Streit.
Die EU-Kommission hatte Ende 2025 vorgeschlagen, die CO2-Flottenemissionen bis 2035 um 90 Prozent gegenüber 2021 zu senken statt um 100 Prozent. Die restlichen 10 Prozent sollten durch grünen Stahl und klimaschonende Kraftstoffe ausgeglichen werden (electrive.net, 05.11.2026). Das Parlament geht einen anderen Weg: Eine Mitte-Plattform aus EVP, S&D und Renew will 95 Prozent Minderung, rechnet aber Gutschriften für CO2-armen europäischen Stahl an, bis zu 7,5 Prozentpunkte. Rechnerisch ergibt das bis zu 87,5 Prozent. Danach blieben Neuzulassungen von Verbrennern und Hybriden auch nach 2035 möglich.
Im Industrieausschuss stimmten am 22. Oktober 49 Abgeordnete dafür, 27 dagegen, 5 enthielten sich; im Verkehrsausschuss 27 zu 18 bei einer Enthaltung. Im Umweltausschuss folgte am 4. November das Ergebnis 48 zu 30 bei 2 Enthaltungen (electrive.net). Der EVP-Abgeordnete Massimiliano Salini sagte dazu:
Unsere Einigung markiert einen Wendepunkt für die europäische Automobilindustrie.
|Akteur
|Pkw-Ziel 2035
|Besonderheit
|EU-Kommission (Vorschlag Ende 2025)
|minus 90 %
|Rest über grünen Stahl und klimaschonende Kraftstoffe ausgleichen
|EU-Parlament (Ausschüsse, EVP/S&D/Renew)
|minus 95 %, bis zu 87,5 % mit Stahlgutschrift
|Verbrenner und Hybride nach 2035 weiter möglich
|Rat (Merz/Macron-Linie laut Berichten)
|minus 90 %
|ohne Kompensation, noch nicht beschlossen
Stand 26.11.2026. Der Rat hat noch keine förmliche Position beschlossen; die Merz-Macron-Linie wird nach Spiegel und ZDFheute über electrive.net und aktiencheck.de wiedergegeben.
Quelle: electrive.net (05.11. und 23.11.2026), aktiencheck.de (19.11.2026)
Was ändert sich für Firmenflotten und Dienstwagen?
Auch bei Dienstwagen gibt es Bewegung. Die Kommission wollte ab 2030 länderspezifische Vorgaben für den Hochlauf von E-Dienstwagen. Die Mitte-Plattform im Parlament macht daraus laut electrive.net „aspirational targets“, also freiwillige Ziele ohne Strafzahlungen. Der Rat übernimmt nach einem Kompromissentwurf der Ratspräsidentschaft, über den electrive.net am 23. November berichtete, die Lockerung bei den Quoten weitgehend. Streitpunkt bleibt die Förderung von Verbrennern bei Dienstwagen, die der Rat grundsätzlich weiter zulassen will. Das Parlament möchte die Förderung ab 2028 auf emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge beschränken.
Warum bewegt das die VW Aktie und die Autoaktien?
Die Regeln bestimmen, welche Antriebe Hersteller nach 2035 verkaufen dürfen und wie schnell sie in Elektroautos investieren müssen. VW, BMW und Mercedes-Benz haben große Verbrenner- und Hybridflotten. Hersteller mit hohem Elektroanteil sind weniger auf Gutschriften angewiesen. Ein belegbarer Zusammenhang zwischen der Debatte und einzelnen Kursen liegt nicht vor; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Am Donnerstagmittag lag die VW Vorzugsaktie laut einer Meldung von aktiencheck.de bei 67,94 Euro, ein Plus von 4,14 Prozent, getrieben unter anderem vom neuen EU-Importdeckel für bestimmte Hybridfahrzeuge. Der ist eine eigene Maßnahme und nicht Teil des CO2-Pakets.
Der Branchenverband VDA warnt vor den Folgen strengerer Vorgaben. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte laut finanzen.net:
Wir drohen eine Technologie in Europa zu verlieren, die weltweit nachgefragt wird.
Sie verwies auf rund 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Auf der anderen Seite stehen Klimaziele und Hersteller, die früh auf Elektroantriebe gesetzt haben; Stellungnahmen einzelner Konzerne enthielten die der Redaktion vorliegenden Quellen nicht.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Das Plenum des EU-Parlaments soll nach den Quellen im Dezember abstimmen; finanzen.net nennt laut aktiencheck.de „Mitte Dezember“, ein Tagesdatum liegt nicht vor. Auch der Rat soll im Dezember eine Position festlegen; dafür braucht er eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 15 Staaten mit zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung. Danach verhandeln Parlament und Rat im Trilog über den endgültigen Text.
Häufige Fragen zum Verbrenner-Aus 2035
Wird das Verbrenner-Aus 2035 gekippt? Beschlossen ist nichts. Kommission, Parlament und Rat wollen es lockern, streiten aber über das Ausmaß.
Was bedeuten 87,5 Prozent? 95 Prozent CO2-Minderung im Parlamentsentwurf, abzüglich bis zu 7,5 Punkte Gutschrift für CO2-armen europäischen Stahl.
Wann stimmt das Parlament ab? Im Dezember im Plenum; ein Tagesdatum nennt keine der Quellen.
Wie reagierten die Märkte? Der DAX stieg am 26.11. um 2,08 Prozent auf 25.215,52 Punkte (dpa-AFX). Ein direkter Kurszusammenhang mit dem CO2-Paket ist nicht belegt.
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