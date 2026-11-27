Um einen Hundertstelpunkt am Podest vorbei: Die Verbio Aktie gewinnt am Freitag 5,07 Prozent auf 21,14 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und belegt Platz vier der TecDAX Gewinner. Am Morgen hatte das Plus bei 3,78 Prozent gelegen.
Verbio Aktie: TecDAX Gewinner mit 5 Prozent Plus – der Biokraftstoff-Hersteller holt nach dem Zahlenknick auf
Die Verbio Aktie schließt am Freitag 5,07 Prozent höher bei 21,14 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern. Nach starken Quartalszahlen war der Kurs paradoxerweise gefallen. Nun setzt eine Gegenbewegung ein.
Warum steigt die Verbio Aktie heute?
Eine neue Meldung aus Leipzig liegt nicht vor. Verbio profitiert von der Nachfrage nach Werten aus dem Bereich erneuerbare Energien. SMA Solar gewann nach einer Hochstufung durch Berenberg 7,61 Prozent, auch Nordex legte zu. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Starke Zahlen, schwacher Kurs
Die Vorgeschichte ist ungewöhnlich. Am 12. November meldete Verbio für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein EBITDA von 76,1 Millionen Euro bei 533,6 Millionen Euro Umsatz. Bessere Margen bei Biodiesel und Bioethanol sowie höhere Erlöse aus dem Geschäft mit Treibhausgasquoten trugen das Ergebnis. Der Vorstand erwartet das Jahres-EBITDA nun am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Die Aktie fiel trotzdem. Am 17. November notierte sie noch bei 23,44 Euro, danach ging es im Marktsturm weiter nach unten. Mit 21,14 Euro liegt sie weiterhin rund 10 Prozent unter diesem Niveau.
Was jetzt für die Verbio Aktie zählt
Die Preise für THG-Quoten
Die gesetzliche Quote steigt 2027 deutlich. Das stützt die Nachfrage.
Die Biodiesel-Marge
Hält sie, ist das obere Ende der Prognose erreichbar.
Die Marke von 23 Euro
Dort notierte die Aktie vor dem jüngsten Rückschlag.
Stammdaten
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
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