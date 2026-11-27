Die Vorgeschichte ist ungewöhnlich. Am 12. November meldete Verbio für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein EBITDA von 76,1 Millionen Euro bei 533,6 Millionen Euro Umsatz. Bessere Margen bei Biodiesel und Bioethanol sowie höhere Erlöse aus dem Geschäft mit Treibhausgasquoten trugen das Ergebnis. Der Vorstand erwartet das Jahres-EBITDA nun am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.

Die Aktie fiel trotzdem. Am 17. November notierte sie noch bei 23,44 Euro, danach ging es im Marktsturm weiter nach unten. Mit 21,14 Euro liegt sie weiterhin rund 10 Prozent unter diesem Niveau.