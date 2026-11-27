Verbio Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 5 Prozent Plus, der Biokraftstoff-Konzern löst sich vom Tief

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Verbio Aktie steigt am Freitag um 5,07 Prozent auf 21,14 Euro und ist viertstärkster SDAX Gewinner. Nach dem Kursrutsch seit Mitte November greifen Anleger wieder zu.

Bild: Verbio SE (Unternehmensbild, verbio.de)

Der Boden trägt: Die Verbio Aktie gewinnt am Freitag 5,07 Prozent auf 21,14 Euro und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Morgen hatte das Plus 3,8 Prozent betragen, bis zum Schluss kamen weitere Käufer. Damit holt der Biokraftstoffhersteller aus Zörbig einen kleinen Teil eines großen Rückgangs auf. Schlusskurs der Verbio Aktie auf Xetra 21,14 € Tagesgewinn, Platz 4 der SDAX Gewinner +5,07 % Kurs am Morgen um 09:10 Uhr 20,88 € Kursziele von Deutsche Bank, NuWays und Jefferies 40–42 € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 09:10 und 17:35 Uhr; Verbio SE, Investor Relations Der Auslöser Warum steigt die Verbio Aktie heute? Eine neue Meldung hat Verbio nicht veröffentlicht. Der Anstieg erklärt sich aus der Fallhöhe. Seit Mitte November hatte die Verbio Aktie bis Mittwoch rund 17 Prozent verloren und ein Sechsmonatstief erreicht, obwohl die Quartalszahlen vom 12. November gut ausgefallen waren. In einer Woche, in der Anleger gezielt abgestrafte Titel einsammeln, war das ein naheliegendes Ziel. Auffällig ist die Lücke zwischen Kurs und Analystenmeinung. Deutsche Bank, Jefferies und NuWays empfehlen den SDAX Gewinner zum Kauf, ihre Kursziele von 40 bis 42 Euro liegen fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. In der kommenden Woche steht zudem die Hauptversammlung an. Der Hintergrund Bessere Margen, aber ein nervöser Markt Verbio stellt Biodiesel, Bioethanol und Biomethan her und verdient zusätzlich am Handel mit Treibhausgasquoten. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 stieg das operative Ergebnis deutlich, getragen von besseren Margen bei Biodiesel und Bioethanol und einem höheren Beitrag aus dem Quotengeschäft. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand das EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne. Das Geschäft hängt stark an politischen Vorgaben. Nach Unternehmensangaben bringt ein Anstieg der Quotenpreise um 100 Euro je Tonne etwa 40 bis 80 Millionen Euro zusätzliches EBITDA. Das erklärt die großen Ausschläge der Verbio Aktie. Was für die Verbio Aktie spricht Ergebnis im Auftaktquartal deutlich gestiegen

Prognose am oberen Ende der Spanne erwartet

Drei Analysehäuser raten zum Kauf Was Anleger bedenken sollten Starke Abhängigkeit von Quotenpreisen und Regulierung

Der Kursrutsch trotz guter Zahlen zeigt die Skepsis des Marktes

Ein Tag Erholung ist noch keine Trendwende Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Verbio Aktie Warum ist Verbio heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich nach rund 17 Prozent Kursverlust seit Mitte November. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Wie schätzen Analysten die Verbio Aktie ein?

Deutsche Bank, Jefferies und NuWays empfehlen den Kauf mit Kurszielen zwischen 40 und 42 Euro. Verbio Aktie: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Börsenkürzel VBK. Fazit zur Verbio Aktie Die Verbio Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und löst sich vom Sechsmonatstief. Die Zahlen stützen die Erholung, der Kurs muss das Vertrauen erst zurückgewinnen. Die Hauptversammlung bietet dem Vorstand dafür die nächste Bühne.

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