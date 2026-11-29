Warum die Börse ihre Meinung über Veeva geändert hat, lässt sich an zwei Produktnamen festmachen. Vault CRM, die neue Vertriebssoftware für Pharmakonzerne, erlebte im zweiten Quartal ihr bestes Quartal überhaupt. Und Veeva Falcon, eine Plattform für KI-Agenten in klinischer Forschung, Zulassung und Arzneimittelsicherheit, entwickelt sich laut Unternehmen schnell, mit fünf frühen Anwendern und ersten Produktivstarts noch in diesem Jahr. Vorstandschef Peter Gassner sieht KI als das nächste große Kapitel für Veeva und die Branche. Der Kern der These: Wer die Daten und Arbeitsabläufe von mehr als 1.500 Pharma- und Biotechkunden verwaltet, ist der natürliche Anbieter für KI-Agenten in diesem streng regulierten Umfeld – und nicht deren Opfer.