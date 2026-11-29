Für die Veeva Aktie beginnt am Donnerstag die heißeste Phase des Jahres. Nach US-Börsenschluss am 3. Dezember legt Veeva Systems die Veeva Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, das am 31. Oktober endete. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Im April notierte die Aktie mit 148,05 Dollar auf dem tiefsten Stand seit Jahren, weil die Börse Veeva als möglichen Verlierer der KI-Revolution abgestempelt hatte. Danach folgte eine furiose Aufholjagd bis auf 325,99 Dollar. Mitte November stand für 2026 noch ein Plus von gut 36 Prozent zu Buche, zuletzt gab die Aktie aber wieder nach und schloss am 18. November bei 277,20 Dollar. Jetzt muss der Spezialist für Pharma-Software beweisen, dass die Rally Substanz hat.
Veeva Aktie: 36 Prozent Plus im Jahr, Rekordquartal im Rücken – doch vor einem Jahr kostete ein Zahlenbeat fast 10 Prozent. Wiederholt sich das am Donnerstag?
Am Donnerstagabend legt Veeva Systems die Quartalszahlen vor. Der Pharma-Softwarespezialist hat seine Prognose zuletzt angehoben, die Veeva Aktie hat sich seit dem Jahrestief im April fast verdoppelt. Unsere Vorschau zeigt, welche Zahlen der Markt erwartet, warum die KI-Agenten von Veeva zum Kurstreiber werden können und wo die Fallstricke liegen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Veeva Aktie trägt die ISIN US9224751084 und die WKN A1W5SA. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol VEE gehandelt, in den USA unter dem Kürzel VEEV an der New York Stock Exchange.
Die Erwartungen
Was die Veeva Quartalszahlen liefern müssen
Veeva hat die Latte selbst gelegt – und sie liegt deutlich über dem, was die Analysten noch im Sommer erwartet hatten.
Für das dritte Quartal stellt Veeva einen Umsatz zwischen 932 und 935 Millionen Dollar in Aussicht. Im Vorjahresquartal waren es 811,2 Millionen Dollar, in der Mitte der Spanne entspricht das einem Plus von rund 15 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 2,33 bis 2,34 Dollar liegen nach 2,04 Dollar vor einem Jahr. Das bereinigte operative Ergebnis peilt das Management bei 417 bis 420 Millionen Dollar an. Die Analysten liegen beim Umsatz mit knapp 935 Millionen Dollar am oberen Ende der Firmenprognose. Das ist typisch für Veeva: Das Unternehmen gilt als vorsichtiger Planer und hat seine eigenen Ziele in den vergangenen Quartalen regelmäßig übertroffen.
Das zweite Quartal hat gezeigt, wozu Veeva in der Lage ist. Der Umsatz sprang um 18 Prozent auf 928 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,35 Dollar klar über den erwarteten 2,22 Dollar. Die Veeva Aktie legte danach um 8,4 Prozent zu. Auf dem Investorentag am 5. November bekräftigte Finanzchef Brian Van Wagener die Prognose und sagte, Veeva rechne damit, die Ziele zu erreichen oder zu übertreffen. Für die Veeva Quartalszahlen ist das ein ungewöhnlich deutliches Signal.
Veeva: Quartalsumsatz
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet am 31. Januar. Q3 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 932 bis 935 Millionen Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: Veeva Systems, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|811,2
|Q1 GJ 2027
|882,9
|Q2 GJ 2027
|928,0
|Q3 GJ 2027
|933,5
Der Treiber
KI-Agenten für die Pharmabranche: vom Verlierer zum Gewinner?
Warum die Börse ihre Meinung über Veeva geändert hat, lässt sich an zwei Produktnamen festmachen. Vault CRM, die neue Vertriebssoftware für Pharmakonzerne, erlebte im zweiten Quartal ihr bestes Quartal überhaupt. Und Veeva Falcon, eine Plattform für KI-Agenten in klinischer Forschung, Zulassung und Arzneimittelsicherheit, entwickelt sich laut Unternehmen schnell, mit fünf frühen Anwendern und ersten Produktivstarts noch in diesem Jahr. Vorstandschef Peter Gassner sieht KI als das nächste große Kapitel für Veeva und die Branche. Der Kern der These: Wer die Daten und Arbeitsabläufe von mehr als 1.500 Pharma- und Biotechkunden verwaltet, ist der natürliche Anbieter für KI-Agenten in diesem streng regulierten Umfeld – und nicht deren Opfer.
KI eröffnet das nächste große Kapitel für Veeva und die Life Sciences.
Das langfristige Ziel steht: Bis 2030 will Veeva eine Umsatzrate von 6 Milliarden Dollar im Jahr erreichen, aktuell sind es rund 3,7 Milliarden Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit 3,68 bis 3,69 Milliarden Dollar Umsatz, einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 9,21 Dollar und einer operativen Marge von rund 44 Prozent. Finanziell steht Veeva extrem solide da: Ende Juli lagen 7,2 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in der Kasse. Dazu läuft ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Dollar.
Die Warnung
Ein Rekordquartal schützt nicht vor einem Kurssturz
Anleger sollten das Vorjahr nicht vergessen. Im November 2025 übertraf Veeva sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen und hob die Jahresprognose an. Trotzdem stürzte die Veeva Aktie am Folgetag um 9,8 Prozent ab, es war der schwächste Handelstag der vergangenen zwölf Monate. Der Grund damals: Sorgen über ein nachlassendes Wachstum und Aussagen zur Umstellung der Kunden auf Vault CRM. Die Lehre für die anstehenden Veeva Quartalszahlen: Entscheidend ist nicht das abgelaufene Quartal, sondern der Ausblick auf das Schlussquartal und die ersten Signale für das Geschäftsjahr 2028.
Die Analysten sind gespalten, aber mehrheitlich positiv. Von 24 Experten, die Google Finance auswertet, raten 17 zum Kauf, sechs zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag zuletzt bei rund 294 Dollar, die Spanne reicht von 180 bis 340 Dollar. Am optimistischsten ist BTIG: Das Haus hob sein Ziel am 9. November von 340 auf 360 Dollar an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Drei Wege für die Veeva Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Beat-and-Raise mit KI-Schub
Veeva übertrifft die eigene Prognose, hebt das Jahresziel erneut an und nennt konkrete Erfolge bei Falcon und Vault CRM. Dann könnte die Veeva Aktie einen neuen Anlauf in Richtung des Jahreshochs bei rund 326 Dollar nehmen.
Szenario 2: Solide, aber eingepreist
Die Zahlen liegen im Rahmen, der Ausblick bleibt vorsichtig. Die Aktie pendelt in der Spanne der vergangenen Wochen, Anleger warten auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 im März.
Szenario 3: Wachstumssorgen kehren zurück
Das Wachstum im Abonnementgeschäft verlangsamt sich oder der Ausblick enttäuscht. Dann droht eine Wiederholung des Vorjahres mit einem zweistelligen Rückschlag.
Häufige Fragen zur Veeva Aktie
Wann veröffentlicht Veeva die Quartalszahlen?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet Veeva für das dritte Quartal?
Einen Umsatz von 932 bis 935 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,33 bis 2,34 Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Veeva Aktie?
ISIN US9224751084, WKN A1W5SA, deutsches Handelssymbol VEE, US-Handelssymbol VEEV an der NYSE. Die zum Vergleich genannte Salesforce Aktie hat die ISIN US79466L3024, die WKN A0B87V, das deutsche Handelssymbol FOO und das US-Handelssymbol CRM an der NYSE.
Was ist Veeva Falcon?
Eine Plattform für KI-Agenten, die Pharmaunternehmen bei klinischen Studien, Zulassungen und Arzneimittelsicherheit unterstützen soll. Erste Produktivstarts sind für dieses Jahr geplant.
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