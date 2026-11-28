Wer hat Uzin-Utz-Aktien gekauft?

Aufsichtsrat Werner Utz, wiederholt seit Oktober 2026, zuletzt am 9. November.

Wie viel hat er zuletzt investiert?

Rund 44.170 Euro für 700 Aktien zu 63,66 und 62,79 Euro.

Wie laufen die Geschäfte?

Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 416 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 1,6 Prozent auf 32,3 Millionen Euro.

Welche ISIN und WKN hat die Uzin Utz Aktie?

ISIN DE0007551509, WKN 755150, Handelssymbol UZU.