Er kauft, und kauft, und kauft. Werner Utz, Mitglied des Aufsichtsrats der Uzin Utz SE, hat am 9. November 700 Aktien des Ulmer Bodenspezialisten über Tradegate erworben: 250 Stück zu 63,66 Euro und 450 Stück zu 62,79 Euro, zusammen rund 44.170 Euro. Es ist nicht der erste Kauf: Schon im Oktober meldete Uzin Utz mehrere Käufe von Werner Utz zu Kursen um 65 Euro, darunter Pakete von je 2.000 Aktien. Anfang November folgten weitere kleinere Zukäufe.
Uzin Utz Aktie: Aufsichtsrat Werner Utz kauft immer wieder – zuletzt bei 63 Euro
Seit Oktober meldet Uzin Utz fast im Wochentakt Aktienkäufe von Aufsichtsrat Werner Utz. Der jüngste: 700 Aktien für gut 44.000 Euro am 9. November, kurz vor soliden Quartalszahlen. Was die Kaufserie über die Uzin Utz Aktie verrät.
Die Stammdaten: Die Uzin Utz Aktie trägt die ISIN DE0007551509 und die WKN 755150. Das Handelssymbol lautet UZU.
Die Insider Trades
Ein Aufsichtsrat mit Ausdauer
20. und 22. Oktober: die großen Pakete
Mehrere Käufe zu 64,50 bis 65,00 Euro, darunter zwei Pakete von je 2.000 Aktien zu 65 Euro.
Anfang November: kleinere Zukäufe
Unter anderem 50 Aktien zu 64,80 Euro.
9. November: 700 Aktien
250 Aktien zu 63,66 Euro und 450 Aktien zu 62,79 Euro über Tradegate.
Das Muster ist typisch für einen Familienaktionär: Kein einzelner Paukenschlag, sondern stetiges Einsammeln, sobald der Kurs nachgibt. Die Uzin Utz Aktie hatte im Jahresverlauf rund 6 Prozent verloren, Utz kaufte jeweils in die Schwäche hinein.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, fast gleicher Gewinn
Wenige Tage nach dem jüngsten Kauf legte Uzin Utz Zahlen vor. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 416 Millionen Euro, das operative Ergebnis nur um 1,6 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Die Marge sank leicht auf 7,8 Prozent. Der Vorstand bestätigte das Umsatzziel und hob die Prognose für das operative Ergebnis an. Das Unternehmen stellt Klebstoffe, Spachtelmassen und Werkzeuge für Bodenleger her und baut derzeit ein Werk im texanischen Waco aus.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Uzin Utz
Wer hat Uzin-Utz-Aktien gekauft?
Aufsichtsrat Werner Utz, wiederholt seit Oktober 2026, zuletzt am 9. November.
Wie viel hat er zuletzt investiert?
Rund 44.170 Euro für 700 Aktien zu 63,66 und 62,79 Euro.
Wie laufen die Geschäfte?
Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 416 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 1,6 Prozent auf 32,3 Millionen Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Uzin Utz Aktie?
ISIN DE0007551509, WKN 755150, Handelssymbol UZU.
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