Die EU-Kommission wies laut Bloomberg durch Sprecher Olof Gill die Annahme zurück, Europa sei eine Quelle struktureller Überkapazität; sie erwartet, dass die Zölle dem Abkommen entsprechen. Die Reaktion gilt als zurückhaltend, ein Gegenschlag wurde nicht angekündigt. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun nannte laut Euronews Zoll- und Handelskriege nicht im Interesse irgendjemandes und forderte Verhandlungen. Der Handelswaffenstillstand mit China läuft am 10. Januar aus, sofern er nicht verlängert wird; im Dezember ist ein Treffen von Trump und Xi am Rande des G20-Gipfels in Florida geplant. Indien erklärte, konstruktiv im Gespräch zu sein, Vietnam zeigte sich zur Teilnahme an Anhörungen bereit.