Washington baut seine Zollpolitik um. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Februar, das die bisherigen länderspezifischen Notstandszölle kippte, setzt die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine neue Rechtsgrundlage: Section 301 des Trade Act von 1974. Gegen 14 Handelspartner – darunter die EU, China, Japan, Südkorea, Indien und die Schweiz – sind neue Zölle wegen angeblicher industrieller Überkapazitäten geplant. Der DAX schloss am Freitag um 17:50 Uhr bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent).
US-Zölle: Neue Section-301-Zölle gegen 14 Handelspartner – EU 15, China 20 Prozent – wie viel ist für den DAX schon eingepreist?
Die US-Regierung will wegen angeblicher Überkapazitäten neue Zölle auf Waren aus 14 Handelspartnern erheben, darunter die EU und China. Noch ist nichts in Kraft, ein Kommentarverfahren läuft. Was Anleger über Zollsätze, Ausnahmen und Fristen wissen müssen.
Wichtig für Anleger: Die Zölle sind bisher ein Vorschlag, kein geltendes Recht. Laut Berichten von Euronews (AP, 25.11.2026) und Bloomberg (27.11.2026) läuft ein öffentliches Kommentarverfahren, eine endgültige Maßnahme könnte frühestens im Januar kommen. Ein belegter direkter Zusammenhang zwischen der Zollmeldung und dem Freitagshandel im DAX besteht nicht. Autoaktien, Maschinenbauer und Exportwerte stehen dennoch im Blick, weil die EU-Zölle den Handel mit den USA berühren.
Handelspolitik
Welche Zölle plant die US-Regierung gegen EU, China und andere Partner?
|Land/Region
|Vorgesehener Satz
|Mögliche Erhöhung
|EU
|15 Prozent (zusätzlich zu den üblichen Zöllen)
|bis 20 Prozent
|China
|20 Prozent
|bis 40 Prozent, falls Gespräche scheitern
|Japan, Schweiz
|15 Prozent
|bis 20 Prozent
|Südkorea
|15 Prozent
|bis 25 Prozent
|Indien
|17 Prozent (bei Handelsabkommen)
|bis 25 Prozent
|Bangladesch, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam
|nicht genannt
|nicht genannt
Vorschlag, noch nicht in Kraft. Medien weichen bei China ab (40 vs. 45 Prozent Gesamtbelastung); Zahlen vor Veröffentlichung gegen USTR/Federal Register prüfen.
Quelle: Euronews (AP), 25.11.2026; Bloomberg/TNS, 27.11.2026
Die Regierung begründet den Schritt mit Überkapazitäten, die durch staatliche Subventionen entstünden und US-Hersteller benachteiligten. Das US-Handelsdefizit lag 2025 laut Euronews bei 1,24 Billionen Dollar. Mexiko und Norwegen waren Teil der Untersuchung, stehen im Entwurf aber nicht auf der Liste; die Prüfung läuft weiter.
Ausgenommen sind laut den Berichten unter anderem Öl und Gas, in den USA nicht anbaubare Lebensmittel sowie Produkte, die bereits sektorale Zölle tragen, etwa Pharma und kritische Mineralien. Für Autos, Stahl und Aluminium gilt Section 232; bei doppelter Betroffenheit zählt nur der höhere Satz, die neuen Zölle kommen nicht obendrauf.
Rechtslage
Warum wechselt Washington die Rechtsgrundlage der Zölle?
Der Oberste Gerichtshof hatte im Februar die Zölle auf Basis von Notstandsbefugnissen gekippt. Seither sucht die Regierung andere Wege. Ein früheres Section-301-Verfahren zu Zwangsarbeit führte laut Bloomberg zu Zöllen von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent für rund 60 Volkswirtschaften; diese sind derzeit juristisch angefochten. US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer sagte laut Bloomberg bei CNBC, die neuen Zölle seien „nicht wirklich additiv“ dazu.
I think a lot of this is baked in.
Greer meint damit sinngemäß, vieles sei bei den Handelspartnern bereits bekannt und eingepreist. Für Anleger ist das ein Hinweis, dass die EU-Sätze nach Regierungsangaben dem Abkommen von 2025 entsprechen, das die meisten EU-Exporte auf 15 Prozent deckelt.
Reaktionen
Wie reagieren EU und China auf die neuen US-Zölle?
Die EU-Kommission wies laut Bloomberg durch Sprecher Olof Gill die Annahme zurück, Europa sei eine Quelle struktureller Überkapazität; sie erwartet, dass die Zölle dem Abkommen entsprechen. Die Reaktion gilt als zurückhaltend, ein Gegenschlag wurde nicht angekündigt. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun nannte laut Euronews Zoll- und Handelskriege nicht im Interesse irgendjemandes und forderte Verhandlungen. Der Handelswaffenstillstand mit China läuft am 10. Januar aus, sofern er nicht verlängert wird; im Dezember ist ein Treffen von Trump und Xi am Rande des G20-Gipfels in Florida geplant. Indien erklärte, konstruktiv im Gespräch zu sein, Vietnam zeigte sich zur Teilnahme an Anhörungen bereit.
Das große Bild
Was bedeuten die US-Zölle für Autoaktien, Maschinenbau und den DAX?
Einschätzung der Redaktion: Weil die EU-Sätze laut Regierung dem bestehenden Abkommen entsprechen und Autos, Stahl und Aluminium unter Section 232 laufen, spricht einiges für einen begrenzten Zusatzeffekt auf exportstarke DAX-Werte. Die Berichte nennen allerdings keine konkreten Unternehmen. Maschinenbauer, Chemie und Elektrotechnik, die nicht von Sonderzöllen erfasst sind, wären die naheliegenden Betroffenen, falls die Sätze auf bis zu 20 Prozent steigen. Ob das Kommentarverfahren Ausnahmen bringt, ist offen.
Termine
Was müssen Anleger bei den US-Zöllen jetzt beobachten?
Das Kommentarverfahren zu den Section-301-Zöllen und mögliche Änderungen am Entwurf.
Das Treffen von Trump und Xi am Rande des G20-Gipfels im Dezember in Florida.
Den 10. Januar, an dem der US-China-Handelswaffenstillstand ausläuft.
Eine mögliche Reaktion der EU-Kommission, falls die Sätze über 15 Prozent steigen.
FAQ: Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Sind die neuen US-Zölle schon in Kraft?
Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag mit öffentlichem Kommentarverfahren; eine endgültige Maßnahme könnte laut Bloomberg frühestens im Januar kommen.
Wie hoch sind die Zölle auf EU-Waren?
Vorgesehen sind 15 Prozent zusätzlich zu den üblichen Zöllen, mit einer möglichen Erhöhung auf bis zu 20 Prozent.
Welche Branchen sind ausgenommen?
Öl und Gas, nicht anbaubare Lebensmittel sowie Produkte mit sektoralen Zöllen wie Pharma und kritische Mineralien. Autos, Stahl und Aluminium laufen unter Section 232.
Was bedeutet das für die DAX-Aktien?
Belegte Kursreaktionen gibt es nicht. Exportstarke Branchen stehen im Blick, die Wirkung hängt von den endgültigen Sätzen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.