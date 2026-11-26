Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat am Mittwoch neue Zölle gegen 14 Handelspartner angekündigt, darunter die EU. Ein Begleitbericht zeigt, was Washington Deutschland konkret vorwirft: den zweitgrößten Warenhandelsüberschuss der Welt und eine Reihe staatlicher Hilfen. Für BASF Aktie (ISIN DE000BASF111), Autoaktien und den DAX geht es um die Frage, wie viel Zollrisiko der Markt schon eingepreist hat. Der DAX schloss am Donnerstag um 17:43 Uhr MEZ bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent (Quelle: dpa-AFX).
US-Zölle auf Deutschland: Washington wirft Berlin 73 Milliarden Dollar Überschuss und Staatshilfen vor – wie angreifbar sind BASF Aktie und Autoaktien?
Der Section-301-Bericht der US-Regierung nimmt Deutschland ins Visier: Handelsüberschuss, KfW, Autoförderung und Chemie-Subventionen. Frist für Stellungnahmen ist der 5. Januar, der G20-Gipfel in Miami Mitte Dezember wird zum Verhandlungsort. Was das für BASF Aktie, Autoaktien und den DAX heißt.
Der Bericht
Was wirft Washington Deutschland im Section-301-Bericht vor?
Laut WirtschaftsWoche (26.11.2026, 12:45 Uhr) stützt sich die US-Regierung auf Paragraf 301 des Handelsgesetzes von 1974 und begründet das Verfahren mit strukturellen Überkapazitäten. Deutschland habe demnach den weltweit zweitgrößten Warenhandelsüberschuss und nach Irland den höchsten EU-Überschuss im Warenhandel mit den USA, im vergangenen Jahr 73 Milliarden Dollar.
Ab Seite 85 des Berichts werden laut WiWo unter anderem die KfW, die Industriestrategie 2030, der Klima- und Transformationsfonds, Klimaschutzverträge, die Initiative Industrie 4.0 und E-Auto-Prämien von bis zu 6.000 Euro genannt. Für die Autoindustrie führt der Bericht 15 Exportförderungsmaßnahmen seit 2011 auf. In der Chemie seien rund 90 Werke seit 2022 geschlossen oder kurz davor, knapp ein Viertel des europäischen Kapazitätsabbaus entfalle auf Deutschland.
Das sind Vorwürfe und Darstellungen der US-Regierung. Die Bundesregierung hat sich in dem WiWo-Artikel nicht geäußert. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wies die Überkapazitätsvorwürfe zurück.
Unsere Unternehmen brauchen jetzt keine neue Runde von Unsicherheit und Zollchaos.
Wie hoch könnten die neuen Zölle ausfallen?
Die Angaben der Medien gehen auseinander. Die WiWo nennt Abgaben von bis zu 40 Prozent, erklärt die Zahl aber nicht. Für die EU droht Greer laut WiWo mit einer Erhöhung auf 20 Prozent, falls Verhandlungen nicht nach Washingtons Vorstellungen verlaufen; bisher gilt der Rahmen des Turnberry-Deals vom Sommer 2025 mit 15 Prozent. Aktien.news berichtet für China einen neuen Satz von 20 Prozent und nennt für andere Länder Sätze zwischen 15 und 20 Prozent. News.de schreibt, die konkreten Sätze und Termine stünden noch nicht fest und sollten im Federal Register veröffentlicht werden. Verbindlich beschlossen ist demnach noch nichts.
|Datum
|Ereignis
|30.11.
|Greer schaltet sich zur EU-Handelsministersitzung in Brüssel zu
|14./15.12.
|G20-Gipfel in Miami, Kanzler Merz wird erwartet
|5.1.
|Frist für Stellungnahmen
|ab 25.1.
|Öffentliche Anhörungen in Washington
|bis Jahresende
|mögliches Urteil des Handelsgerichts in New York zu früheren 301-Zöllen
Quelle: WirtschaftsWoche, 26.11.2026; dpa-AFX Terminvorschau
Was bedeutet das für BASF Aktie und Autoaktien?
Der Bericht nennt Auto, Chemie, Pharma und Luftfahrt als betroffene Branchen. Die deutschen Pkw-Exporte sind laut WiWo seit 2016 um mehr als ein Viertel gesunken. In der Chemie werden BASF und Evonik namentlich genannt. Konkrete Kursreaktionen der Aktien auf die Ankündigung enthalten die Quellen nicht. Ob ein höherer Zoll die Margen belastet, hängt davon ab, wie viel die Unternehmen weitergeben können. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Kursbewegung.
Häufige Fragen zu den US-Zöllen auf Deutschland
Gelten die neuen US-Zölle schon? Nein, nach den vorliegenden Berichten handelt es sich um Ankündigungen. Stellungnahmen sind bis 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen ab 25. Januar.
Welche deutschen Branchen sind betroffen? Genannt werden Auto, Chemie, Pharma und Luftfahrt.
Welche Zollsätze stehen im Raum? Die Quellen nennen unterschiedliche Werte; für die EU droht Greer laut WiWo 20 Prozent statt bisher 15.
Wann wird verhandelt? Der G20-Gipfel in Miami am 14. und 15. Dezember gilt als Termin, zu dem Kanzler Merz erwartet wird.
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