Laut WirtschaftsWoche (26.11.2026, 12:45 Uhr) stützt sich die US-Regierung auf Paragraf 301 des Handelsgesetzes von 1974 und begründet das Verfahren mit strukturellen Überkapazitäten. Deutschland habe demnach den weltweit zweitgrößten Warenhandelsüberschuss und nach Irland den höchsten EU-Überschuss im Warenhandel mit den USA, im vergangenen Jahr 73 Milliarden Dollar.

Ab Seite 85 des Berichts werden laut WiWo unter anderem die KfW, die Industriestrategie 2030, der Klima- und Transformationsfonds, Klimaschutzverträge, die Initiative Industrie 4.0 und E-Auto-Prämien von bis zu 6.000 Euro genannt. Für die Autoindustrie führt der Bericht 15 Exportförderungsmaßnahmen seit 2011 auf. In der Chemie seien rund 90 Werke seit 2022 geschlossen oder kurz davor, knapp ein Viertel des europäischen Kapazitätsabbaus entfalle auf Deutschland.

Das sind Vorwürfe und Darstellungen der US-Regierung. Die Bundesregierung hat sich in dem WiWo-Artikel nicht geäußert. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wies die Überkapazitätsvorwürfe zurück.