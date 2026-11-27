Laut Newsweek, das die Posts mit Uhrzeiten (ET) dokumentiert, lobte Trump um 7:38 Uhr zunächst die höhere Zahl. Um 9:24 Uhr bezeichnete er die frühere Zahl als „FAKE“, fragte, warum die „korrekte Zahl“ nicht vor der Wahl veröffentlicht worden sei, und forderte eine sofortige Untersuchung. news.de gibt seine Wortwahl sinngemäß mit „massivem und absichtlichem Fehler“ wieder. Eine zuständige Stelle nannte er laut Newsweek nicht; Belege legte er nicht vor.

Zu den Fakten gehört: Der Veröffentlichungstermin der zweiten Schätzung stand laut Newsweek seit dem BEA-Kalender vom 20. Februar 2026 fest, zwischen erster und zweiter Schätzung lagen 27 Tage. Das Weiße Haus hatte die 3,4 Prozent am 29. Oktober als „stärkstes Tempo seit einem Jahr“ gefeiert. Hintergrund ist zudem der frühere Streit um Arbeitsmarktdaten: Im August 2025 entließ Trump den Chef des Bureau of Labor Statistics nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht und sprach von manipulierten Zahlen (news.de, Newsweek). Für die Einordnung gilt: Revisionen sind bei Konjunkturdaten ein reguläres Verfahren, die Richtung der Korrektur sagt nichts über Absicht aus; die Kritik am Zeitpunkt wiederum wird von Trump politisch begründet, Belege dafür liegen nicht vor.