Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal fällt nach der zweiten Schätzung des Bureau of Economic Analysis (BEA) vom 25. November 2026 mit 4,3 Prozent annualisiert deutlich höher aus als zunächst gemeldet (3,4 Prozent). Präsident Donald Trump bezeichnete die frühere Zahl am Donnerstag auf Truth Social als „FAKE“ und forderte eine „sofortige Untersuchung“. An der Wall Street stand am Freitag, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving, nicht der Streit im Vordergrund, sondern eine Erholung bei Chipwerten: Der S&P 500 lag laut Live-Ticker von Yahoo Finance im Frühhandel bei 7.265,48 Punkten, ein Plus von 1,15 Prozent (Seitenstand 08:58 ET, 14:58 MEZ).
US-Wirtschaftswachstum: Trump nennt die alte BIP-Zahl „fake“ – wie viel Vertrauen verträgt die Statistik?
Das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal wurde von 3,4 auf 4,3 Prozent revidiert, Präsident Trump spricht von „FAKE“ und fordert eine Untersuchung. Was belegt ist, was nicht, und warum der Streit für S&P 500, Dollar und Zinsen relevant sein kann.
Die Zahlen
Was wurde beim US-BIP genau revidiert – und warum?
Die Revision von 0,9 Prozentpunkten liegt über dem langjährigen Durchschnitt von 0,5 Punkten (Studie für 1999 bis 2025, zitiert von Newsweek), ist aber historisch nicht außergewöhnlich: 2008 betrug sie 2,4 Punkte. Nach oben revidiert wurden laut Newsweek vor allem Investitionen, insbesondere in Software, sowie Konsumausgaben, etwa für Pharmaprodukte. Nach unten korrigiert wurden Gesundheitsdienstleistungen, auf Basis neuer Daten zum dritten Quartal. Das Bruttoinlandseinkommen (GDI), das die Wirtschaftsleistung über die Einkommensseite misst, lag bei 4,4 Prozent.
|Merkmal
|Angabe
|Erste Schätzung (29.10.2026)
|3,4 %
|Zweite Schätzung (25.11.2026)
|4,3 %
|Revision
|+0,9 Prozentpunkte
|Durchschnittliche Revision 1999–2025
|0,5 Punkte
|Größte genannte Revision (2008)
|2,4 Punkte
|Bruttoinlandseinkommen (GDI)
|4,4 %
|Dritte Schätzung
|23.12.2026
Quelle: Newsweek (26.11.2026), news.de (27.11.2026)
Der Streit
Was hat Trump gesagt – und was ist belegt?
Laut Newsweek, das die Posts mit Uhrzeiten (ET) dokumentiert, lobte Trump um 7:38 Uhr zunächst die höhere Zahl. Um 9:24 Uhr bezeichnete er die frühere Zahl als „FAKE“, fragte, warum die „korrekte Zahl“ nicht vor der Wahl veröffentlicht worden sei, und forderte eine sofortige Untersuchung. news.de gibt seine Wortwahl sinngemäß mit „massivem und absichtlichem Fehler“ wieder. Eine zuständige Stelle nannte er laut Newsweek nicht; Belege legte er nicht vor.
Zu den Fakten gehört: Der Veröffentlichungstermin der zweiten Schätzung stand laut Newsweek seit dem BEA-Kalender vom 20. Februar 2026 fest, zwischen erster und zweiter Schätzung lagen 27 Tage. Das Weiße Haus hatte die 3,4 Prozent am 29. Oktober als „stärkstes Tempo seit einem Jahr“ gefeiert. Hintergrund ist zudem der frühere Streit um Arbeitsmarktdaten: Im August 2025 entließ Trump den Chef des Bureau of Labor Statistics nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht und sprach von manipulierten Zahlen (news.de, Newsweek). Für die Einordnung gilt: Revisionen sind bei Konjunkturdaten ein reguläres Verfahren, die Richtung der Korrektur sagt nichts über Absicht aus; die Kritik am Zeitpunkt wiederum wird von Trump politisch begründet, Belege dafür liegen nicht vor.
Die Märkte
Was bedeutet der Streit um das US-Wirtschaftswachstum für S&P 500, Dollar und Zinsen?
Eine unmittelbare Kursreaktion auf Trumps Vorwurf ist in den gelesenen Quellen nicht belegt. Der Frühhandel am Freitag wurde laut Yahoo Finance von der Erholung bei Halbleitern getragen (Nvidia vorbörslich knapp 3 Prozent im Plus, Micron rund 5 Prozent), dazu kamen höhere Ölpreise wegen Angriffen im Nahen Osten. Die Futures lagen vor Handelsbeginn bei Dow +1,3, S&P 500 +1,6 und Nasdaq 100 +2,2 Prozent.
Für Anleger liegt die Relevanz an anderer Stelle: Das Tempo des US-Wachstums beeinflusst die Erwartungen an Fed und Anleiherenditen, und beide wirken auf Bewertungen im S&P 500, auf den Dollar und über Kapitalströme auch auf den DAX. Wie belastbar die Datenbasis gilt, ist deshalb mehr als eine politische Frage. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die sich nicht auf eine konkrete Marktbewegung stützt.
Was Anleger jetzt beobachten
23. Dezember 2026: dritte BEA-Schätzung zum dritten Quartal (laut news.de und Newsweek).
Dezember-Sitzung der Fed: Zinsentscheid, bei dem Wachstumsdaten eine Rolle spielen.
Politische Reaktion: ob aus Trumps Forderung eine formale Untersuchung wird, ist bislang offen.
Häufige Fragen zum US-Wirtschaftswachstum
Wie hoch war das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2026? Nach der zweiten Schätzung des BEA vom 25. November 2026 wuchs das US-BIP mit 4,3 Prozent annualisiert, die erste Schätzung lag bei 3,4 Prozent.
Warum nennt Trump die Zahl „fake“? Er bezeichnete die frühere Zahl als falsch und forderte eine Untersuchung. Belege nannte er laut Newsweek nicht; der Veröffentlichungstermin war im BEA-Kalender vorab festgelegt.
Sind Revisionen von 0,9 Punkten ungewöhnlich? Sie liegen über dem Schnitt von 0,5 Punkten, sind aber nicht rekordverdächtig; 2008 betrug die Revision 2,4 Punkte (Newsweek).
Was heißt das für den S&P 500? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt. Wachstum, Zinsen und Datenvertrauen sind Faktoren, die Anleger im Blick behalten können.
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