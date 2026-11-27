Die US-Wirtschaft läuft heißer als erwartet – und die Inflation läuft mit. Das US-Handelsministerium hat das Wachstum im dritten Quartal am 25. November 2026 auf 4,3 Prozent revidiert, laut aktiencheck.de von zuvor 3,4 Prozent; gleichzeitig liegt die PCE-Inflation bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent (finanzen.net, finanznachrichten.de, 25.11.2026). Am Black-Friday-Handel reagierten die Börsen dennoch freundlich: Zur Eröffnung am Freitag legten der Dow Jones um 0,55 Prozent auf 50.458,86 Punkte, der S&P 500 um 1,11 Prozent auf 7.262,61 Punkte und die Nasdaq um 1,58 Prozent auf 23.958,46 Punkte zu (Eurasia Business News, Zwischenstand rund 11:23 Uhr New Yorker Zeit; offizielle Schlussstände lagen bei Abfassung nicht vor).
US-Wirtschaft: 4,3 Prozent Wachstum treffen auf 3,8 Prozent Inflation – was bedeutet das für den Fed-Entscheid am 9. Dezember und die Wall Street?
Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,3 Prozent, die PCE-Inflation liegt bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent. Für Anleger ist die Kombination heikel: Sie stützt die Gewinne, erhöht aber den Druck auf die Fed unter Kevin Warsh. Zahlen, Termine und Marktreaktion im Überblick.
Die Daten
Wie stark ist die US-Wirtschaft wirklich?
Nach den Berichten stützen vor allem Investitionen in künstliche Intelligenz das Wachstum (Aktien.news, 25.11.2026). Die Inflation bleibt hoch: PCE 3,8 Prozent, Kern 3,3 Prozent. Der US-Arbeitsmarkt meldete für Oktober ein Plus von 165.000 Stellen bei einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent (aktiencheck.de, 27.11.2026). Zwischen starkem Wachstum und hoher Inflation liegt die Notenbank.
|Kennzahl
|Stand
|Wachstum Q3 2026
|4,3 % (zuvor 3,4 %)
|PCE-Inflation
|3,8 %, Kern 3,3 %
|Leitzins (Fed Funds)
|3,75 bis 4,00 %
|Arbeitsmarkt Oktober
|+165.000 Stellen, Arbeitslosenquote 4,1 %
|Fed-Entscheid
|9. Dezember, 20:00 Uhr MEZ
|US-Verbraucherpreise November
|10. Dezember
|Marktpreis für Zinserhöhung im Dezember
|97 % (CME FedWatch, Reuters, 25.11.2026)
Die Fed-Wahrscheinlichkeit nennt aktiencheck.de nach Reuters (25.11.2026); CME FedWatch ist ein Marktindikator, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: finanzen.net, finanznachrichten.de, aktiencheck.de (25. und 27.11.2026)
Die Notenbank
Was heißt das für die Fed unter Kevin Warsh?
Die Fed hat den Leitzins nach Berichten seit der Erhöhung im September in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Der Markt erwartet für den 9. Dezember eine weitere Anhebung; CME FedWatch sah am 25. November eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent (Reuters, zitiert von aktiencheck.de). Das bedeutet: Die Erhöhung ist weitgehend eingepreist, Überraschungen kämen eher aus den neuen Projektionen und der Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh. Welche Entscheidung die Fed tatsächlich trifft, ist offen. Auch die Europäische Zentralbank steht vor dem Zinsentscheid am 17. Dezember (14:15 Uhr MEZ); die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, der Einlagensatz bei 2,50 Prozent (aktiencheck.de, 25.11.2026).
Die Märkte
Wie reagieren Anleihen, Gold und Wall Street?
Die Renditen am US-Anleihemarkt bewegten sich am Freitag je nach Quelle und Uhrzeit auf hohem Niveau: Zehnjährige bei 4,89 Prozent (Eurasia, Zwischenstand), 4,92 Prozent nach der BIP-Zahl (AOL/Yahoo), Zweijährige bei 4,66 Prozent, Dreißigjährige bei 5,29 Prozent. Der Dollar-Befund ist uneinheitlich – Reuters spricht von einem festen, Kitco von einem schwächeren Dollar. Gold stieg am Freitag um rund 2,4 bis 2,9 Prozent auf etwa 3.636 Dollar je Unze, Silber um mehr als 5 Prozent auf rund 43,6 Dollar. Der Vortag war mit Verlusten an der Nasdaq (−0,62 Prozent) und zeitweise mehr als 4 Prozent Minus im Nasdaq 100 turbulenter. Aus Deutschland kam am Freitag Rückenwind: Der DAX schloss bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent), der Wochengewinn stieg auf 2,6 Prozent (dpa-AFX, 27.11.2026, 18:02 Uhr).
Die Einzelwerte: Micron legte knapp 7 Prozent zu, Sandisk 8,5 Prozent, Vertex Pharmaceuticals verlor 9,3 Prozent (Zwischenstände). Nvidia eröffnete im Plus und gab dann nach. Im Dow nannten andere Berichte Amazon als Treiber – die Redaktion konnte das nicht gegenprüfen.
Häufige Fragen zur US-Wirtschaft und Fed
Wie stark wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal? Nach der Revision vom 25. November um 4,3 Prozent.
Wie hoch ist die US-Inflation? Die PCE-Inflation liegt bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent.
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ; am Tag darauf erscheinen die US-Verbraucherpreise für November.
Was heißt das für Anleger? Die Zahlen sprechen für eine robuste Konjunktur, aber auch für Druck auf die Zinsen; der Ausgang der Fed-Sitzung ist offen.
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