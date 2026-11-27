Die Renditen am US-Anleihemarkt bewegten sich am Freitag je nach Quelle und Uhrzeit auf hohem Niveau: Zehnjährige bei 4,89 Prozent (Eurasia, Zwischenstand), 4,92 Prozent nach der BIP-Zahl (AOL/Yahoo), Zweijährige bei 4,66 Prozent, Dreißigjährige bei 5,29 Prozent. Der Dollar-Befund ist uneinheitlich – Reuters spricht von einem festen, Kitco von einem schwächeren Dollar. Gold stieg am Freitag um rund 2,4 bis 2,9 Prozent auf etwa 3.636 Dollar je Unze, Silber um mehr als 5 Prozent auf rund 43,6 Dollar. Der Vortag war mit Verlusten an der Nasdaq (−0,62 Prozent) und zeitweise mehr als 4 Prozent Minus im Nasdaq 100 turbulenter. Aus Deutschland kam am Freitag Rückenwind: Der DAX schloss bei 25.441,24 Punkten (+0,90 Prozent), der Wochengewinn stieg auf 2,6 Prozent (dpa-AFX, 27.11.2026, 18:02 Uhr).

Die Einzelwerte: Micron legte knapp 7 Prozent zu, Sandisk 8,5 Prozent, Vertex Pharmaceuticals verlor 9,3 Prozent (Zwischenstände). Nvidia eröffnete im Plus und gab dann nach. Im Dow nannten andere Berichte Amazon als Treiber – die Redaktion konnte das nicht gegenprüfen.