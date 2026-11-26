Wer US-Staatsanleihen vergleicht, sieht am Thanksgiving-Donnerstag vor allem eines: Die Kurve bleibt flach, das lange Ende aber teuer. Die 30-jährige US-Treasury rentierte zum letzten Schluss am Mittwoch bei 5,25 Prozent, die zehnjährige bei 4,86 Prozent und die zweijährige bei 4,65 Prozent (Trading Economics, Werte ohne Uhrzeit). Am Donnerstag ist der US-Anleihemarkt wegen des Feiertags geschlossen, am Freitag gibt es laut Kitco eine verkürzte Sitzung; eine Schlusszeit nennt die Quelle nicht. Der Abstand zwischen zwei und dreißig Jahren beträgt damit nur rund 60 Basispunkte.
US-Staatsanleihen: Dreißigjährige bei 5,25 Prozent, Zehnjährige bei 4,86 – wie viel Laufzeitprämie steckt im langen Ende, wenn die Fed erhöht?
Die US-Anleihemärkte ruhen an Thanksgiving. Zum letzten Schluss am Mittwoch rentierte die 30-jährige Treasury bei 5,25 Prozent, die zehnjährige bei 4,86 und die zweijährige bei 4,65 Prozent. Wie flach ist die Zinskurve – und was kostet das lange Ende vor der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember?
US-Treasuries
Wie sieht die Zinskurve der US-Staatsanleihen aus?
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|4,65 %
|–0,045
|–0,10
|+1,17
|10 Jahre
|4,86 %
|–0,07
|–0,13
|+0,86
|30 Jahre
|5,25 %
|–0,07
|–0,05
|+0,61
Rendite in Prozent, Veränderungen in Prozentpunkten. Zahlen von Trading Economics ohne Uhrzeit. Kitco nennt für Zehnjährige 4,845 %, für Zweijährige 4,633 % (Schlusskurse). Trading Economics meldet im Nachrichtenstrom zudem 4,81 % für die Zehnjährige – Quellen weichen ab.
Quelle: Trading Economics, Abruf 26.11.2026; Kitco 26.11.2026 (08:54 Uhr New Yorker Zeit)
Aus der Tabelle lässt sich die Steilheit der Kurve ablesen: Zwischen zwei und zehn Jahren liegen rund 21 Basispunkte, zwischen zehn und dreißig Jahren rund 39. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon: Sie ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt täglich. Die 10-jährige Rendite lag laut Trading Economics bei 4,86 Prozent, den niedrigsten Stand seit zwei Wochen; in Nachrichten desselben Tages ist von 4,81 Prozent die Rede, dem tiefsten Stand seit September.
Was kostet das lange Ende der US-Staatsanleihen und warum?
Am langen Ende verlangen Anleger eine Laufzeitprämie, weil sie ihr Geld Jahrzehnte binden und Inflation, Haushaltsdefizite und Zinsänderungen nicht vorhersehen können. Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs: Als Faustregel verliert eine 30-jährige Anleihe bei einem Renditeanstieg um einen Prozentpunkt in der Größenordnung von 14 bis 15 Prozent an Kurs, eine zehnjährige deutlich weniger. Hinzu kommt ein Angebot an langen Laufzeiten aus dem Unternehmenssektor: Laut Fitch (Bericht vom 18. November) haben rund 28 Prozent der 2026 begebenen Hyperscaler-Schulden Laufzeiten von über 20 Jahren, und 61 Prozent über sieben Jahre. Ob und wie stark das die Staatsanleihe-Renditen beeinflusst, ist unter Fachleuten offen; Fitch selbst unterstellt im Basisfall eine Rendite der zehnjährigen Treasury von 4,8 Prozent Ende 2027, unverändert zum Jahresende 2026. Das ist die Annahme von Fitch, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was bedeutet die Inflationsdatenlage für die Fed und die Renditen?
Der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) lag im Oktober laut Kitco bei 3,8 Prozent zum Vorjahr nach 3,7 Prozent im September; die Kernrate stieg auf 3,3 Prozent von 3,1 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent annualisiert nach oben revidiert, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 189.000. Die Märkte rechnen deshalb fest mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember: Kitco nennt eine Wahrscheinlichkeit von rund 99 Prozent, Trading Economics vor den Daten 96 Prozent, dazu eine weitere Erhöhung im Januar. Gleichzeitig suchten Anleger am Mittwoch laut Trading Economics sichere Anlagen – wegen KI-Sorgen an den Aktienmärkten und neuer US-Zölle gegen weitere Handelspartner. BMO Capital Markets sieht Treasuries laut El Fondo als sicheren Hafen.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November 2026: verkürzte US-Handelssitzung (Schlusszeit in den Quellen nicht genannt).
8. und 9. Dezember 2026: Fed-Sitzung, bei der die Märkte laut Kitco eine Erhöhung um 25 Basispunkte einpreisen.
Die Steilheit zwischen zehn und dreißig Jahren (derzeit rund 39 Basispunkte) als Indikator für die Laufzeitprämie.
Die Entwicklung der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe (3,26 Prozent am Donnerstag laut dpa-AFX) im Vergleich zu den USA.
FAQ: Fragen zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics lag sie zum Schluss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 5,25 Prozent.
Warum ist der US-Anleihemarkt am Donnerstag geschlossen? Wegen des Feiertags Thanksgiving; am Freitag gibt es laut Kitco eine verkürzte Sitzung.
Was ist die Laufzeitprämie? Der Aufschlag, den Anleger für das Binden ihres Geldes über lange Zeit verlangen, über die erwartete Verzinsung kurzfristiger Anleihen hinaus.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember 2026; die Märkte erwarten laut Kitco mit rund 99 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.