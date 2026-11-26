Wie hoch ist die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics lag sie zum Schluss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 5,25 Prozent.

Warum ist der US-Anleihemarkt am Donnerstag geschlossen? Wegen des Feiertags Thanksgiving; am Freitag gibt es laut Kitco eine verkürzte Sitzung.

Was ist die Laufzeitprämie? Der Aufschlag, den Anleger für das Binden ihres Geldes über lange Zeit verlangen, über die erwartete Verzinsung kurzfristiger Anleihen hinaus.

Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die nächste Sitzung ist am 8. und 9. Dezember 2026; die Märkte erwarten laut Kitco mit rund 99 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte.