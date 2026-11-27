Es ist der Tag, an dem Amerika einkauft – und die Statistik zeigt, dass das Land schon seit Wochen im großen Stil einkauft. Das Defizit im US-Warenhandel ist im Oktober um 14,4 Milliarden Dollar auf 149,5 Milliarden Dollar gestiegen. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Stattdessen steht ein Minus, das rund 16 Milliarden Dollar über der Erwartung liegt.
US-Handelsdefizit springt auf 149,5 Milliarden Dollar – was der Import-Schub für Wall Street, Dollar und DAX bedeutet
Mitten im verkürzten Black-Friday-Handel liefert Washington eine faustdicke Überraschung: Das US-Warenhandelsdefizit weitet sich im Oktober auf 149,5 Milliarden Dollar aus, erwartet waren rund 133 Milliarden. Auch die Lager füllen sich schneller als gedacht. Die Einordnung für Anleger.
Die Zahlen von 14:30 Uhr
Importe ziehen davon – die Exporte kommen nicht hinterher
Der Vorabbericht von Census Bureau und Bureau of Economic Analysis zeigt ein klares Muster: Die Ausfuhren legten zwar um 6,7 Milliarden Dollar auf 215,8 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren stiegen aber mehr als dreimal so stark, um 21,1 Milliarden Dollar auf 365,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich wuchs das Defizit binnen eines Monats um 10,7 Prozent.
Bemerkenswert ist die Fallhöhe: Schon der Septemberwert der Warenimporte von 344,2 Milliarden Dollar galt als Rekord. Der Oktober liegt noch einmal deutlich darüber. Die US-Wirtschaft saugt also weiter Waren aus dem Ausland an, obwohl Inflation und Zinsen gestiegen sind.
Gleichzeitig füllen sich die Lager. Die Großhandelsbestände stiegen um 0,9 Prozent auf rund 1,02 Billionen Dollar, die Bestände des Einzelhandels ohne Autos um 0,6 Prozent. Beide Werte liegen über den Prognosen.
Einordnung
Warum kaufen die USA so viel im Ausland – Stärke oder Vorzieheffekt?
Lesart eins: robuste Nachfrage
Hohe Importe sind zunächst ein Zeichen kräftiger Binnennachfrage. Das passt zu dem starken Wachstum, das die USA für das dritte Quartal gemeldet haben. Wer viel bestellt, rechnet mit Absatz – gerade vor dem Weihnachtsgeschäft.
Lesart zwei: Vorratskäufe vor neuen Zöllen
Steigen Importe und Lager gleichzeitig so deutlich, liegt der Verdacht nahe, dass Unternehmen Ware vorziehen, um möglichen Zollerhöhungen zuvorzukommen. Dann wäre ein Teil des Schubs geliehen – und fehlt in den kommenden Monaten.
Die Rechnung für das Wachstum
In der BIP-Rechnung wirkt ein höheres Defizit wachstumsdämpfend, der Lageraufbau dagegen stützend. Beide Effekte laufen gegeneinander. Die Schätzungen für das vierte Quartal dürften deshalb in Bewegung geraten, ohne dass die Richtung schon feststeht.
Welche Lesart stimmt, lässt sich aus dem Vorabbericht nicht ablesen: Er enthält keine Aufschlüsselung nach Handelspartnern. Die vollständigen Handelsdaten mit Dienstleistungen folgen erst später.
Auswirkungen
Was die Daten bedeuten – für Aktien, Zinsen und Dollar
Am Rande: US-Agrarexporte mit gemischtem Bild
Zeitgleich meldete das US-Landwirtschaftsministerium die wöchentlichen Exportverkäufe. Laut Wirtschaftskalender fielen die Netto-Verkäufe bei Sojabohnen mit 755,8 Tausend nur etwa halb so hoch aus wie der Vergleichswert von 1.501 Tausend. Mais (1.927,9 Tausend nach 1.588,1 Tausend) und Weizen (564,7 Tausend nach 344,8 Tausend) legten dagegen zu.
Häufige Fragen zur US-Handelsbilanz
Was misst die US-Warenhandelsbilanz?
Sie stellt die Warenexporte den Warenimporten eines Monats gegenüber. Der Vorabbericht erscheint einige Tage vor den vollständigen Daten, die auch Dienstleistungen enthalten.
Wie hoch war das US-Handelsdefizit im Oktober 2026?
Das Defizit im Warenhandel lag bei 149,5 Milliarden Dollar, nach revidiert 135,1 Milliarden Dollar im September. Erwartet worden waren rund 133 Milliarden Dollar.
Warum ist das für Aktienanleger wichtig?
Die Handelsbilanz fließt direkt in die Berechnung des Wirtschaftswachstums ein und beeinflusst damit Zins- und Gewinnerwartungen. Außerdem ist sie ein Gradmesser für die Handelspolitik.
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