Was misst die US-Warenhandelsbilanz?

Sie stellt die Warenexporte den Warenimporten eines Monats gegenüber. Der Vorabbericht erscheint einige Tage vor den vollständigen Daten, die auch Dienstleistungen enthalten.

Wie hoch war das US-Handelsdefizit im Oktober 2026?

Das Defizit im Warenhandel lag bei 149,5 Milliarden Dollar, nach revidiert 135,1 Milliarden Dollar im September. Erwartet worden waren rund 133 Milliarden Dollar.

Warum ist das für Aktienanleger wichtig?

Die Handelsbilanz fließt direkt in die Berechnung des Wirtschaftswachstums ein und beeinflusst damit Zins- und Gewinnerwartungen. Außerdem ist sie ein Gradmesser für die Handelspolitik.