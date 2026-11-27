Wann läuft der Zollwaffenstillstand zwischen den USA und China aus?

Am 10. Januar 2027; ohne Verlängerung kehren Chinas zusätzliche 24 Prozent Zoll auf US-Waren zurück.

Wie hoch sollen die neuen US-Zölle auf China sein?

Der USTR-Vorschlag sieht bis zu 20 Prozent zusätzlich vor, alternativ bis zu 40 Prozent; zusammen mit alten Zöllen wären es etwa 45 Prozent.

Gelten die neuen Zölle schon?

Nein, Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar.

Was bedeutet das für den S&P 500 und den DAX?

Eine belegte direkte Kursreaktion auf den Zollplan gibt es bisher nicht; die Märkte bewegten zuletzt vor allem KI-Werte und Inflationssorgen.