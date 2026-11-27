Der US-China-Handel bleibt für die Börsen eine der größten Unbekannten der kommenden Wochen: Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen brachte am 19. November keinen neuen Zolldeal. Beide Seiten einigten sich laut China Briefing nur auf den Entwurf eines Aktionsplans für eine „konstruktive Beziehung strategischer Stabilität“ ohne Zeitplan. Der Zollwaffenstillstand läuft am 10. Januar 2027 aus. Für den S&P 500, den DAX und Aktien mit China-Geschäft ist das ein Termin, auf den die Märkte zusteuern.
US-China-Handel: Zollwaffenstillstand läuft am 10. Januar aus, dazu Trumps neuer Zollplan – wie viel Frieden bleibt für S&P 500 und DAX?
Nach dem Treffen von Trump und Xi in Shenzhen gibt es keinen neuen Deal und keine erkennbare Verlängerung des Zollwaffenstillstands. Zugleich schlägt die US-Handelsbehörde bis zu 20 Prozent zusätzliche Zölle auf China vor. Was Anleger bis Januar beobachten sollten.
Der Gipfel
Was brachte das Treffen von Trump und Xi in Shenzhen?
Ein Durchbruch blieb aus. Laut Yahoo Finance endete das Treffen am 19. November ohne erkennbare Verlängerung des Waffenstillstands.
Diskutiert wurde laut Yahoo Finance ein „Board of Trade“ mit einem „30-for-30“-Rahmen, gemeint sind jeweils rund 30 Milliarden Dollar Jahresimporte je Seite. Bei Halbleitern und Seltenen Erden gab es laut den Berichten keine erkennbare Bewegung. Xi warnte vor „Entkopplung und Lieferkettenstörungen“. Neue Zollsätze wurden in Shenzhen nicht vereinbart.
Wie viel auf dem Spiel steht, zeigt ein Detail: Chinas Exportkontrollen vom Oktober 2025 sind bis zum 10. Januar 2027 ausgesetzt. Ohne Verlängerung kämen laut China Briefing Chinas zusätzliche 24 Prozent Zoll auf US-Waren und Hafengebühren auf US-bezogene Schiffe zurück. Gespräche sollen laut CBT News im Januar wieder aufgenommen werden.
Der Zollplan
Was will die US-Handelsbehörde jetzt gegen China durchsetzen?
Am 25. November hat die US-Handelsbehörde USTR die Ergebnisse ihrer Section-301-Untersuchung zu angeblichen Überkapazitäten vorgelegt. Betroffen sind 14 Volkswirtschaften, darunter China und die EU. Für China sieht der Vorschlag bis zu 20 Prozent zusätzlich vor, abzüglich des bestehenden Zwangsarbeitszolls, ergänzt um Abstufungen nach Warenlisten. Alternativ nennt der Plan bis zu 40 Prozent auf alle chinesischen Waren, falls der Waffenstillstand scheitert oder das Engagement nicht ausreicht. Zusammen mit den Zöllen von 2018/19 von rund 25 Prozent ergäbe sich eine Gesamtbelastung von etwa 45 Prozent.
Noch gilt nichts davon: Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027, eine Endentscheidung gibt es frühestens danach. Die Zölle sollen laut CBT News nicht zusätzlich zu den bestehenden Section-232-Zöllen auf Fahrzeuge kommen; andere Berichte sind dazu nicht ganz deckungsgleich.
Tariff and trade wars serve neither side's interests.
Peking weist den Vorwurf der Überkapazität zurück. Das Handelsministerium sprach laut Xinhua von Unilateralismus und kündigte an, sich „notwendige Maßnahmen“ vorzubehalten. Die chinesische Botschaft in Washington erklärte laut Reuters, Überkapazität existiere nicht wirklich, und drohte nicht mit Vergeltung.
Die Märkte
Wie reagieren Wall Street und DAX?
An der Wall Street gab es am Mittwoch, 25. November, laut Korea Times einen Handel mit großen Ausschlägen: Der Dow Jones schloss bei 50.365,85 Punkten (plus 0,69 Prozent), der S&P 500 bei 7.195,06 Punkten (minus 0,08 Prozent), der Nasdaq Composite bei 23.611,61 Punkten (minus 0,52 Prozent). AP und Al Jazeera nennen leicht andere Veränderungen. Haupttreiber waren laut den Berichten ein Ausverkauf bei KI-Werten, Inflationssorgen und der Zollvorschlag. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, heute wird nur verkürzt bis 19:00 Uhr MEZ gehandelt.
In Asien legte der Hang Seng am Donnerstag um 1,2 Prozent auf 22.226,88 Punkte zu, der Nikkei gewann 0,9 Prozent (AP). Der DAX schloss in Frankfurt bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent. Marktberichte nennen Banken und Technologie als Stütze, nicht die Zollnachrichten.
Wer ist im Fokus? Belegte Reaktionen einzelner Unternehmen auf den Zollplan gibt es kaum. Als Berührungspunkte nennen die Quellen Nvidia (Chip-Exportkontrollen; die jüngsten Kursverluste hatten laut AP andere Gründe), Boeing (Erstkauf von 200 Flugzeugen durch China laut Weißem Haus im Mai) und General Motors (beendete einen Liefervertrag für Magnete, es läuft ein Schiedsverfahren). Zudem führte das US-Handelsministerium am 16. November Lizenzpflichten für fortgeschrittene KI-Chips für Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien ein.
Der Fahrplan
Welche Termine entscheiden bis Januar?
Häufige Fragen zum US-China-Handel
Wann läuft der Zollwaffenstillstand zwischen den USA und China aus?
Am 10. Januar 2027; ohne Verlängerung kehren Chinas zusätzliche 24 Prozent Zoll auf US-Waren zurück.
Wie hoch sollen die neuen US-Zölle auf China sein?
Der USTR-Vorschlag sieht bis zu 20 Prozent zusätzlich vor, alternativ bis zu 40 Prozent; zusammen mit alten Zöllen wären es etwa 45 Prozent.
Gelten die neuen Zölle schon?
Nein, Stellungnahmen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar.
Was bedeutet das für den S&P 500 und den DAX?
Eine belegte direkte Kursreaktion auf den Zollplan gibt es bisher nicht; die Märkte bewegten zuletzt vor allem KI-Werte und Inflationssorgen.
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