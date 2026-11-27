Die Kurve ist zwischen zwei und fünf Jahren nahezu flach, zwischen fünf und zwanzig Jahren dagegen deutlich steiler. Das Bild passt zur Lage: Der Markt rechnet laut Trading Economics mit einer nahezu sicheren Zinserhöhung der Fed im Dezember und womöglich einer weiteren im Januar. Der Leitzins lag im Oktober bei 4,00 Prozent, das drei Monate laufende Treasury Bill rentiert mit 4,27 Prozent bereits darüber. Zugleich wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal laut Trading Economics um 4,3 Prozent, der Kern-PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent.

Für Anleger heißt das: Am langen Ende steckt viel Laufzeitprämie, also der Aufschlag für Inflations- und Schuldenrisiken. Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei Renditeänderungen (Duration). Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, da Treasuries auf Dollar lauten. Zum Vergleich: Die Bundesanleihe mit zehn Jahren rentiert bei 3,26 Prozent, die mit dreißig Jahren bei 3,66 Prozent.