Die Rendite 20-jähriger US-Staatsanleihen liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 5,34 Prozent und damit 5 Basispunkte über der 30-jährigen mit 5,29 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Am kurzen Ende verläuft die Kurve ebenfalls ungewöhnlich: Die Dreijährige rentiert mit 4,67 Prozent einen Basispunkt unter der Zweijährigen mit 4,68 Prozent. Der Auslöser des Tages: Mit der Erholung der Tech- und KI-Aktien kehrten die Renditen auf Anstiegskurs zurück, die Zehnjährige stieg laut Trading Economics über 4,90 Prozent.
US-Anleihen: Zwanzigjährige mit 5,34 Prozent über der Dreißigjährigen bei 5,29 – was verrät die Delle am langen Ende der Treasury-Kurve?
Am 27. November rentieren 20-jährige US-Staatsanleihen mit 5,34 Prozent höher als 30-jährige mit 5,29 Prozent, und die Dreijährige liegt unter der Zweijährigen. Was die ungewöhnliche Form der Treasury-Kurve bedeutet und worauf Anleger achten.
Warum rentiert die 20-jährige Treasury höher als die 30-jährige?
Normalerweise verlangen Anleger für längere Laufzeiten mehr Rendite. Die Dreißigjährige müsste also über der Zwanzigjährigen liegen, nicht darunter.
Dass es hier umgekehrt ist, kann mehrere Gründe haben.
Einschätzung der Redaktion: Die 20-jährige Treasury gilt als weniger liquide und wird seltener gehandelt als die Zehn- und Dreißigjährige; Anleger verlangen dafür einen kleinen Aufschlag. Zudem fragen Pensionsfonds und Versicherer am äußersten Ende häufig Papiere mit sehr langer Laufzeit nach. Belegt ist der Abstand von 5 Basispunkten, die Erklärung bleibt eine Einordnung. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|Zwei Jahre
|4,68 %
|–
|Drei Jahre
|4,67 %
|-1 Bp.
|Fünf Jahre
|4,70 %
|+2 Bp.
|Sieben Jahre
|4,79 %
|+11 Bp.
|Zehn Jahre
|4,90 %
|+22 Bp.
|Zwanzig Jahre
|5,34 %
|+66 Bp.
|Dreißig Jahre
|5,29 %
|+61 Bp.
Rendite in Prozent. Abstände in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Was sagt die Form der Zinskurve über Fed und Konjunktur?
Die Kurve ist zwischen zwei und fünf Jahren nahezu flach, zwischen fünf und zwanzig Jahren dagegen deutlich steiler. Das Bild passt zur Lage: Der Markt rechnet laut Trading Economics mit einer nahezu sicheren Zinserhöhung der Fed im Dezember und womöglich einer weiteren im Januar. Der Leitzins lag im Oktober bei 4,00 Prozent, das drei Monate laufende Treasury Bill rentiert mit 4,27 Prozent bereits darüber. Zugleich wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal laut Trading Economics um 4,3 Prozent, der Kern-PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent.
Für Anleger heißt das: Am langen Ende steckt viel Laufzeitprämie, also der Aufschlag für Inflations- und Schuldenrisiken. Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei Renditeänderungen (Duration). Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, da Treasuries auf Dollar lauten. Zum Vergleich: Die Bundesanleihe mit zehn Jahren rentiert bei 3,26 Prozent, die mit dreißig Jahren bei 3,66 Prozent.
Welche Termine sind für Treasuries wichtig?
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
FAQ: US-Staatsanleihen und Zinskurve
Wie hoch ist die Rendite der 20-jährigen US-Staatsanleihe?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 5,34 Prozent, die der 30-jährigen bei 5,29 Prozent.
Was ist eine inverse Zinskurve?
Kurzfristige Anleihen rentieren höher als langfristige. Hier betrifft es nur einzelne Laufzeiten, die Gesamtkurve ist nicht invers.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite die effektive Verzinsung zum aktuellen Kurs.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen?
Zinsänderungs- und Währungsrisiko für Euro-Anleger sowie schwankende Liquidität. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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