US-Behörden und das Militär dürfen immer weniger Drohnen mit chinesischen Bauteilen kaufen. Seit September gelten zudem neue Einfuhrzölle. Wer in den USA Drohnen baut, braucht deshalb Motoren, Steuerungen und Akkus aus zulässigen Quellen. Unusual Machines fertigt sie in Orlando, die Motorenfabrik läuft dort rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche.

Im Oktober kam der Akkuhersteller Upgrade Energy für 52 Millionen Dollar hinzu. Eine neue automatische Fertigungslinie soll die Kapazität um 100.000 Motoren im Monat erhöhen. Die Belegschaft ist nach dem Zukauf auf mehr als 340 Beschäftigte gewachsen.