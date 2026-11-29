Im Goldrausch verdient, wer die Schaufeln verkauft. Bei Drohnen heißen die Schaufeln Motoren, Flugsteuerungen und Akkus – und in den USA kommen sie zunehmend von Unusual Machines aus Orlando. Das Geschäft wächst rasant. Die Unusual Machines Aktie kostete am Freitag im frühen US-Handel dennoch nur 9,24 Dollar. Im August waren es in der Spitze 34,93 Dollar gewesen, ein Rückgang um rund 74 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei 27 Prozent.
Unusual Machines Aktie: 551 Prozent Umsatzplus, Fabrik bis 2027 ausgebucht – der Zulieferer, an dem Amerikas Drohnen hängen
Unusual Machines baut die Motoren und Bauteile, die US-Drohnen ohne chinesische Zulieferer brauchen. Der Umsatz hat sich mehr als versechsfacht, die Kapazität ist bis ins erste Quartal 2027 verplant. Die Unusual Machines Aktie steht trotzdem rund 74 Prozent unter ihrem Hoch. Die große Analyse: Geschäftsmodell, Zahlen und die offenen Flanken.
Die Stammdaten für Anleger: Die Unusual Machines Aktie hat die ISIN US91532F1021 und die WKN A40A5D. Das US-Handelssymbol an der NYSE American lautet UMAC. In Deutschland wird das Papier unter demselben Kürzel geführt.
Das Geschäftsmodell
Bauteile statt Drohnen: warum das Verbot chinesischer Teile hilft
Unusual Machines baut kaum eigene Drohnen. Das Unternehmen liefert, was andere Hersteller brauchen.
US-Behörden und das Militär dürfen immer weniger Drohnen mit chinesischen Bauteilen kaufen. Seit September gelten zudem neue Einfuhrzölle. Wer in den USA Drohnen baut, braucht deshalb Motoren, Steuerungen und Akkus aus zulässigen Quellen. Unusual Machines fertigt sie in Orlando, die Motorenfabrik läuft dort rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche.
Im Oktober kam der Akkuhersteller Upgrade Energy für 52 Millionen Dollar hinzu. Eine neue automatische Fertigungslinie soll die Kapazität um 100.000 Motoren im Monat erhöhen. Die Belegschaft ist nach dem Zukauf auf mehr als 340 Beschäftigte gewachsen.
Die Zahlen
Starker Umsatz, verwirrender Verlust
Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 13,9 Millionen Dollar nach 2,1 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten 12,6 Millionen erwartet. Gegenüber dem zweiten Quartal mit 16,7 Millionen Dollar war es allerdings ein Rückgang.
Der Verlust je Aktie von 50 Cent sieht schlimmer aus, als das Tagesgeschäft ist. Der größte Posten waren Buchverluste von 18,4 Millionen Dollar auf Beteiligungen an anderen börsennotierten Drohnenfirmen, deren Kurse gefallen sind. Hinzu kamen 5,5 Millionen Dollar für Aktienvergütungen. Bereinigt um solche Posten lag der operative Verlust (EBITDA) bei rund 0,7 Millionen Dollar.
Für das vierte Quartal bekräftigte das Management sein Ziel von 25 Millionen Dollar Umsatz. Die Fertigung sei „so gut wie vollständig“ bis ins erste Quartal 2027 verplant.
Die Risiken
Drei Punkte, die Anleger kennen sollten
Geschäfte im eigenen Umfeld
Der größte Einzelauftrag über 16,9 Millionen Dollar kam vom Drohnenabwehr-Anbieter Powerus – einem Unternehmen, das Unusual Machines im Juni selbst mit 30 Millionen Dollar finanziert hat.
Die Kasse schrumpft
Die Barmittel sanken in einem Quartal von 229,6 auf 162,0 Millionen Dollar. 24,8 Millionen flossen in Vorräte, 35 Millionen in Beteiligungen und Darlehen.
Neue Konkurrenz
Das Pentagon spricht laut Wall Street Journal mit großen US-Autobauern über die Fertigung von Drohnen. Das belastete Ende November die Kurse kleiner Drohnenwerte.
Häufige Fragen zur Unusual Machines Aktie
Was stellt Unusual Machines her?
Motoren, Flugsteuerungen, Akkus und weitere Bauteile für Drohnen, gefertigt in den USA ohne chinesische Zulieferer.
Ist Unusual Machines profitabel?
Nein. Das Management strebt für 2027 ein positives bereinigtes operatives Ergebnis an und nennt das ausdrücklich ein Ziel, keine Zusage.
Wie lauten ISIN und WKN der Unusual Machines Aktie?
ISIN US91532F1021, WKN A40A5D, US-Symbol UMAC.
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