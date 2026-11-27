Die TenneT-Anleihe wurde im Juli begeben, die übrigen Papiere laufen bis 2031 und 2032. Auffällig ist laut Kolumne, dass die Nachfrage vor allem bei mittleren Laufzeiten liegt, während lange Laufzeiten gemieden werden. Das ist plausibel: Wer in unsicheren Zeiten Kapital sicher anlegen will, scheut das Risiko steigender Zinsen, das bei langen Laufzeiten besonders stark auf den Kurs wirkt (Duration).

Die Rendite einer Unternehmensanleihe setzt sich zusammen aus dem Zins für die laufzeitgleiche Staatsanleihe und einem Aufschlag für das Kreditrisiko, dem Credit Spread. Je höher der Spread, desto mehr Risiko sieht der Markt.