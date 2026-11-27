Bundesanleihen und solide Firmenanleihen sind laut einer Deutsche-Börse-Kolumne vom 27. November 2026 (14:29 Uhr MEZ) die Gewinner der Turbulenzen an den Aktienmärkten. Unternehmensanleihen großer Konzerne bieten Renditen zwischen 3,79 und 3,96 Prozent, während die zehnjährige Bundesanleihe am Freitagmittag bei 3,29 Prozent rentierte, nach 3,32 Prozent eine Woche zuvor. Gleichzeitig wird die Absicherung gegen einen Ausfall bei Nvidia deutlich teurer: Die Kreditausfallversicherung (CDS) auf fünf Jahre stieg auf 145 Basispunkte, nach 46 zuvor, wie Arthur Brunner von der ICF Bank in der Kolumne berichtet.
Unternehmensanleihen: TenneT 3,96, Mercedes-Benz 3,89 und DHL 3,79 Prozent Rendite – Nvidia-Absicherung bei 145 Basispunkten – wer zahlt für Kreditrisiko?
Anleihen profitieren von der Unruhe an den Aktienmärkten: Die Zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Mittag bei 3,29 Prozent, TenneT 2030 bei 3,96, Mercedes-Benz 2031 bei 3,89 und DHL 2032 bei 3,79 Prozent. Gleichzeitig verteuert sich die Kreditabsicherung für Nvidia – ein Signal für Anleger.
Die Anleihen
Welche Unternehmensanleihen bieten welche Rendite?
|Emittent
|ISIN
|Laufzeit
|Rendite
|TenneT
|XS3433863621
|2030
|3,96 %
|Mercedes-Benz
|DE000A3LH6U5
|2031
|3,89 %
|DHL
|XS3084418907
|2032
|3,79 %
|Bundesanleihe (zum Vergleich)
|–
|10 Jahre
|3,29 %
Renditen laut Deutsche-Börse-Kolumne vom 27.11.2026 (14:29 Uhr MEZ), Kupons und Kurse wurden dort nicht genannt. Die Renditen sind nicht direkt mit der Zehnjährigen Bundesanleihe vergleichbar, da Laufzeiten abweichen.
Quelle: Deutsche-Börse-Kolumne, dpa-AFX/onvista
Die TenneT-Anleihe wurde im Juli begeben, die übrigen Papiere laufen bis 2031 und 2032. Auffällig ist laut Kolumne, dass die Nachfrage vor allem bei mittleren Laufzeiten liegt, während lange Laufzeiten gemieden werden. Das ist plausibel: Wer in unsicheren Zeiten Kapital sicher anlegen will, scheut das Risiko steigender Zinsen, das bei langen Laufzeiten besonders stark auf den Kurs wirkt (Duration).
Die Rendite einer Unternehmensanleihe setzt sich zusammen aus dem Zins für die laufzeitgleiche Staatsanleihe und einem Aufschlag für das Kreditrisiko, dem Credit Spread. Je höher der Spread, desto mehr Risiko sieht der Markt.
Das Warnsignal
Warum steigt die Nvidia-Absicherung auf 145 Basispunkte?
Eine Kreditausfallversicherung (Credit Default Swap, CDS) ist ein Vertrag, mit dem sich Investoren gegen den Ausfall einer Anleihe absichern. Der Preis, ausgedrückt in Basispunkten pro Jahr auf den Nominalwert, gilt als Stimmungsbarometer für Kreditrisiko. Laut Brunner stieg der CDS auf fünf Jahre für Nvidia von 46 auf 145 Basispunkte. Einen Zeitraum für den Anstieg nennt die Kolumne nicht. Das bedeutet nicht, dass ein Ausfall droht, aber der Markt verlangt für die Absicherung deutlich mehr als zuvor. Die Nvidia-Aktie ist an den Aktienmärkten zuletzt unter Druck geraten; beide Märkte spiegeln die Unsicherheit über die KI-Finanzierung.
Die Kolumne nennt als Gründe für die Anleihenachfrage auch Turbulenzen bei Aktien, Gold und Bitcoin. Sie zitiert mehrere Marktteilnehmer, darunter Experten der Commerzbank und Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.
Das große Bild
Was bedeutet das für Sparer und Unternehmen?
Für Unternehmen mit guter Bonität bleiben die Finanzierungskosten moderat: Die genannten Renditen liegen unter vier Prozent. Für Sparer bedeuten die Zahlen, dass Anleihen großer Konzerne im Vergleich zu Staatsanleihen nur einen begrenzten Aufschlag bieten. Je tiefer die Bonität, desto größer der Aufschlag – und das Risiko. Mittelstandsanleihen mit Renditen im zweistelligen Bereich zeigen, wie stark sich das Bild unterscheiden kann.
Wer die Renditen vergleicht, sollte neben der Rendite auf Rating, Rang der Anleihe (nachrangig oder vorrangig), Stückelung und Laufzeit achten.
Häufige Fragen
FAQ zu Unternehmensanleihen und Kreditrisiko
Was sind Unternehmensanleihen? Es sind Schuldverschreibungen von Unternehmen, die einen Kupon zahlen und zu einem festgelegten Datum zurückgezahlt werden.
Was ist ein Credit Spread? Er ist der Renditeaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit und misst das Kreditrisiko.
Was ist ein CDS? Ein Vertrag zur Absicherung gegen den Ausfall eines Schuldners; sein Preis steigt, wenn der Markt höhere Risiken sieht.
Wie hoch ist die Rendite der TenneT-Anleihe? Laut Kolumne 3,96 Prozent für die Anleihe bis 2030 (ISIN XS3433863621).
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