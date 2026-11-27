Die Aktie von Universal Music Group (ISIN: NL0015000IY2, Handelssymbol Amsterdam: UMG) steigt am Freitag 1,78 Prozent auf 17,44 Euro. Universal Music ist damit AEX Gewinner auf Platz acht.
Universal-Music-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,8 Prozent auf 17,44 Euro – Musikkonzern im Aufwind
Die Aktie von Universal Music Group steigt am Freitag 1,78 Prozent auf 17,44 Euro und ist AEX Gewinner. Eine Firmenmeldung gibt es nicht, der Musikkonzern profitiert vom freundlichen Markt.
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Die Gründe
Kein Firmenereignis, aber freundlicher Markt
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX schloss 1,24 Prozent höher, Käufer kehrten nach den Verlusten der Vorwochen zurück. Universal Music Group profitiert als großer Wert im Index mit vom Aufschwung.
Auf Jahressicht schwach
Die Aktie liegt deutlich unter dem Jahreshoch von gut 23 Euro (laut Investing.com).
Analysten
Die Mehrheit der erfassten Analysten rät laut Investing.com zum Kauf.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur Universal-Music-Aktie
Warum ist die Universal-Music-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,78 Prozent auf 17,44 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, UMG folgte dem Markt.
Wie lautet die ISIN?
NL0015000IY2. Das Symbol in Amsterdam lautet UMG.
Was macht Universal Music Group?
Der Konzern ist eines der größten Musiklabels und Musikverlage der Welt.
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