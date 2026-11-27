Warum ist die Universal-Music-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,78 Prozent auf 17,44 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, UMG folgte dem Markt.

Wie lautet die ISIN?

NL0015000IY2. Das Symbol in Amsterdam lautet UMG.

Was macht Universal Music Group?

Der Konzern ist eines der größten Musiklabels und Musikverlage der Welt.