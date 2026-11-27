Die UniCredit Aktie (ISIN IT0005239360, Ticker UCG) startet nach einem Rücksetzer in den Freitag: Am 26. November schloss sie an der Xetra bei 73,95 Euro, am Morgen lag sie vorbörslich bei Lang & Schwarz mit 74,90 Euro um 1,32 Prozent höher (07:42 Uhr). Die Aktie steht damit unter der 200-Tage-Linie, obwohl das Institut Rekordzahlen geliefert und die letzte Genehmigung für den Commerzbank-Deal erhalten hat. Diese UniCredit Aktienanalyse blickt auf die Käuferseite des Bankenkrimis: Was bekommt UniCredit, was kostet es, und wie ist die Aktie bewertet?
UniCredit Aktienanalyse: Rekordgewinn, Commerzbank-Zugriff und ein Kurs unter der 200-Tage-Linie – wie viel Orcel-Prämie steckt in der UniCredit Aktie?
Die UniCredit Aktie notiert am Freitagmorgen bei rund 75 Euro und damit unter der 200-Tage-Linie. Die UniCredit Aktienanalyse zeigt, was Rekordzahlen, die Commerzbank-Übernahme und die Forderung nach einer außerordentlichen Hauptversammlung für Bewertung, Dividende und Verwässerung bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- UniCredit S.p.A., Mailand
- ISIN
- IT0005239360
- Ticker
- UCG (Mailand)
- 52-Wochen-Spanne
- 59,20 € bis 86,06 €
- Marktkapitalisierung
- ca. 110 Mrd. € (Schluss 25.11.2026)
- Nächster Termin
- Lieferung der neuen Aktien an Commerzbank-Aktionäre bis 07.12.2026
Stand: 27.11.2026, Kurse deutscher Handelsplätze; Stammaktie der UniCredit S.p.A., Mailand
Hinweis zum Kursstand: Genannt werden der Xetra-Schlusskurs vom 26. November und der vorbörsliche Kurs vom 27. November. Zwischen Handelsplätzen sind Abweichungen von einigen Cent möglich.
Der Deal
UniCredit hält 27,93 Prozent der Commerzbank-Aktien und soll nach Vollzug des Umtauschangebots bei rund 46,29 Prozent des Kapitals und 47,64 Prozent der Stimmrechte stehen.
Die Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite lag bei 25,5 Prozent.
Die Ausschüttung
Eine Zwischendividende von rund 3,00 Euro je Aktie wurde am 25. November gezahlt (Abschlag am 23. November).
Die Bewertung
Das KGV liegt bei gut 10, das erwartete KGV bei gut 9; Commerzbank wird mit einem Aufschlag gehandelt.
Der Chart
Der Kurs liegt unter der 200-Tage-Linie (75,61 Euro) und knapp 14 Prozent unter dem Jahreshoch von 86,06 Euro.
Der Auslöser
Was ist bei der UniCredit Aktie passiert?
Am 26. November erhielt UniCredit die letzte Genehmigung für den Commerzbank-Deal und forderte noch am selben Tag die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung.
Nach der EU-Kommission (16. November, ohne Auflagen) sowie EZB und US-Notenbank gab am 25. November die polnische Aufsicht die Zustimmung für die Commerzbank-Tochter mBank. UniCredit bestätigte, dass alle Vollzugsbedingungen des Umtauschangebots erfüllt sind. Die neuen UniCredit-Aktien sollen spätestens am 7. Dezember an die annehmenden Commerzbank-Aktionäre geliefert werden. Laut Berichten beträgt das Umtauschverhältnis 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie; rund 96 Millionen neue Aktien entsprechen einer Verwässerung von etwa 6 Prozent für bestehende Aktionäre.
Zugleich verlangt UniCredit laut Commerzbank-Mitteilung eine außerordentliche Hauptversammlung, um neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abzuberufen. Chef Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Der Termin ist offen. Medien berichten von möglichen Plänen zur Verschmelzung mit der HypoVereinsbank und einem Stellenabbau bei der Commerzbank; bestätigt ist das nicht.
|Merkmal
|Stand
|Anteil am Grundkapital heute
|27,93 %
|Anteil am Grundkapital nach Vollzug
|ca. 46,29 %
|Anteil an den Stimmrechten nach Vollzug
|ca. 47,64 %
|Annahmequote im Angebot (Juli 2026)
|17,6 %
|Neue UniCredit-Aktien (laut Berichten)
|ca. 96 Mio.
|Lieferung der neuen Aktien
|bis 07.12.2026
Quote nach Vollzug laut Commerzbank-Mitteilung vom 26.11.2026. Aktien, Derivate und angediente Aktien lassen sich nicht einfach addieren.
Quelle: Commerzbank, Ad-hoc-Mitteilung vom 26.11.2026; UniCredit; Berichte
Das Geschäft
Wie verdient UniCredit Geld und wie lief das dritte Quartal?
UniCredit ist eine der größten Banken Europas mit Schwerpunkt in Italien, Deutschland und Mittel- und Osteuropa. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge um 12 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro, der Nettogewinn legte um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zu. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) lag bei 25,5 Prozent, das Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 32,8 Prozent und die harte Kernkapitalquote bei 15,0 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Erträge
|6,9 Mrd. €
|+12 %
|Nettogewinn
|3,3 Mrd. €
|+24 %
|RoTE
|25,5 %
|+4 Prozentpunkte
|Kosten-Ertrags-Verhältnis
|32,8 %
|-4 Prozentpunkte
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|15,0 %
|–
|Kredite
|–
|+9 %
Veränderungen zum Vorjahresquartal, sofern nicht anders genannt. RoTE: Rendite auf das materielle Eigenkapital.
Quelle: UniCredit, Mitteilung zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2026 vom 09.11.2026
Die Prognose des Unternehmens
Was bedeutet das für die UniCredit Aktienprognose?
Für 2026 erwartet UniCredit einen Nettogewinn deutlich über 11,5 Milliarden Euro und hat die Prognose angehoben. Ohne Commerzbank sollen es 2028 deutlich über 13 Milliarden und 2030 deutlich über 15 Milliarden Euro bei rund 25 Prozent RoTE sein. Für den Fall einer Beteiligung von etwa 50 Prozent an der Commerzbank, ohne HypoVereinsbank, nennt das Institut als Illustration für 2028 ein Ergebnis je Aktie von deutlich über 10 Euro und Ausschüttungen von deutlich über 8 Euro je Aktie. UniCredit betont, das sei keine Gewinnprognose. Nach der Konsolidierung der Commerzbank soll die harte Kernkapitalquote mindestens 13 Prozent betragen, vor Effekten aus der Kaufpreisverteilung.
Aktionäre erhielten zuletzt eine Zwischendividende von 3,00341 Euro je Aktie (Abschlag am 23. November, Zahlung am 25. November). Für das Geschäftsjahr 2025 gab es zudem eine Schlussdividende von 1,721 Euro und ein Rückkaufprogramm von 4,75 Milliarden Euro. Der aufgelaufene Ausschüttungsanteil lag nach neun Monaten bei 7,3 Milliarden Euro, rund 80 Prozent des bereinigten Gewinns.
Die Bewertung
Ist die UniCredit Aktie günstig bewertet?
Das KGV liegt am Freitagmorgen bei rund 10,4. Für die kommenden Jahre erwartet der Konsens ein Ergebnis je Aktie von 7,68 Euro (2026), 8,58 Euro (2027) und 9,77 Euro (2028); daraus ergibt sich bei 75 Euro ein erwartetes KGV von knapp 10 für 2026 und knapp 9 für 2027. Der Kurs liegt knapp 14 Prozent unter dem Jahreshoch vom 26. August und rund 27 Prozent über dem Jahrestief vom 20. März. Im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern ist die Aktie ähnlich bewertet wie die Deutsche Bank, aber niedriger als die Commerzbank.
|Bank
|KGV
|UniCredit (aktuell)
|10,4
|Commerzbank (2026e)
|12,9
|Deutsche Bank (2026e)
|9,6
UniCredit: aktuelles KGV vom 27.11.2026. Commerzbank und Deutsche Bank: erwartetes KGV 2026 laut Konsens, unterschiedliche Stichtage; nur als grobe Orientierung.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 26./27.11.2026
Die Analysten
Was sagen Analysten zur UniCredit Aktie?
Rund 18 Analysten verfolgen die UniCredit Aktie. Der Konsens lautet laut aktueller Erhebung „Übergewichten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 96 Euro und damit gut ein Viertel über dem Kurs. Die Aufteilung in Kaufen, Halten und Verkaufen konnten wir nicht belegen. Die Zahlen aus verschiedenen Erhebungen schwanken zwischen rund 95 und 102 Euro. Das ist ein Stimmungsbild, kein Kursversprechen.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|ca. 18
|Konsens
|Übergewichten
|Ø-Kursziel
|ca. 96 €
|Abstand zum Kurs von 75 €
|rund 28 %
Aufteilung in Kaufen, Halten und Verkaufen nicht belegt; Konsens-Kursziele je nach Erhebung zwischen 95 und 102 Euro.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 27.11.2026 (Analystenzahl Stand 08.11.2026)
Die Charttechnik
Wie sieht die UniCredit Aktienanalyse im Chart aus?
Beschreibend: Am 25. November lag der Kurs mit 74,06 Euro unter der 50-Tage-Linie (78,77 Euro) und unter der 200-Tage-Linie (75,61 Euro). Die 200-Tage-Linie wirkt damit als Widerstand, darüber die 50-Tage-Linie. Als Orientierung dienen das Jahreshoch von 86,06 Euro und das Jahrestief von 59,20 Euro. Der italienische Leitindex FTSE MIB schloss am 26. November bei 48.362 Punkten (plus 2,36 Prozent), Bankenwerte hatten am 25. November ihr tiefstes Niveau seit Juni erreicht. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose.
Die Termine
Was sollten Anleger bei der UniCredit Aktie jetzt beobachten?
FAQ: Häufige Fragen zur UniCredit Aktie
Wie viel Prozent der Commerzbank gehören UniCredit? Aktuell 27,93 Prozent des Grundkapitals; nach Vollzug des Umtauschangebots sollen es rund 46,29 Prozent sein, bei den Stimmrechten rund 47,64 Prozent.
Wie hoch war der Gewinn der UniCredit Aktie im dritten Quartal? Der Nettogewinn lag bei 3,3 Milliarden Euro, ein Plus von 24 Prozent; die Eigenkapitalrendite betrug 25,5 Prozent.
Was ist die UniCredit Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet Übergewichten mit einem Durchschnittsziel von etwa 96 Euro. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Zahlt die UniCredit Aktie Dividende? Ja, zuletzt eine Zwischendividende von 3,00341 Euro (Abschlag am 23. November) nach einer Schlussdividende von 1,721 Euro im Frühjahr.
Wie riskant ist die UniCredit Aktie? Verwässerung, Integrationsrisiken bei der Commerzbank und die Zinslage zählen zu den Risiken; Details im Bear-Case oben.
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