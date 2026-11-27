Nach der EU-Kommission (16. November, ohne Auflagen) sowie EZB und US-Notenbank gab am 25. November die polnische Aufsicht die Zustimmung für die Commerzbank-Tochter mBank. UniCredit bestätigte, dass alle Vollzugsbedingungen des Umtauschangebots erfüllt sind. Die neuen UniCredit-Aktien sollen spätestens am 7. Dezember an die annehmenden Commerzbank-Aktionäre geliefert werden. Laut Berichten beträgt das Umtauschverhältnis 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie; rund 96 Millionen neue Aktien entsprechen einer Verwässerung von etwa 6 Prozent für bestehende Aktionäre.

Zugleich verlangt UniCredit laut Commerzbank-Mitteilung eine außerordentliche Hauptversammlung, um neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abzuberufen. Chef Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung. Der Termin ist offen. Medien berichten von möglichen Plänen zur Verschmelzung mit der HypoVereinsbank und einem Stellenabbau bei der Commerzbank; bestätigt ist das nicht.