Die Unicaja-Aktie (ISIN: ES0180907000, WKN: A1W97N, deutsches Handelssymbol: 7UB, US-Handelssymbol: UNJCF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 3,286 Euro und damit 2,18 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Unicaja damit Platz zehn. Bereits am Donnerstag hatte Unicaja 2,94 Prozent zugelegt.
Unicaja-Aktie IBEX 35 Gewinner: Regionalbank legt weiter zu – alle Bankwerte im Plus
Die Unicaja-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,18 Prozent auf 3,286 Euro setzt die Bank aus Málaga ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Alle Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus. Auch die Unicaja-Aktie gehörte zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Unicaja-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Unicaja folgte der Erholung der spanischen Banken. Als kleinere Bank zahlt Unicaja einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die Großbanken. Nach unserer Einschätzung stützten die sinkende Inflation und die Erwartungen vor der Wahl am Sonntag den gesamten Sektor.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Unicaja: Regionalbank aus Andalusien
Unicaja Banco hat seinen Sitz in Málaga und entstand aus andalusischen Sparkassen. 2021 übernahm Unicaja die Liberbank. Die Bank konzentriert sich auf Privatkunden, Hypotheken und kleinere Unternehmen in Spanien.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Unicaja-Aktie
Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Unicaja-Aktie stieg um 2,18 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?
Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).
Wie stark ist die Unicaja-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Unicaja-Aktie schloss bei 3,286 Euro und damit 2,18 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,216 Euro).
Wo hat Unicaja ihren Sitz?
Unicaja Banco hat ihren Sitz in Málaga. Die Bank entstand aus andalusischen Sparkassen und übernahm 2021 die Liberbank.
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