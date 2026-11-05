DAX: Starker Handelstag

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:19 2 Min. UBS

Der DAX startet nach einem Kurssprung von 2,2% einen neuen Angriff auf sein Allzeithoch: Mit dem Ausbruch über die 26.000-Punkte-Marke und einem Schlussstand von 26.438 Zählern ist die Bodenbildung vorerst abgeschlossen - nun könnte ein Anstieg über 26.542 Punkte den Weg zu neuen Rekordständen ebnen

Bild: © Deutsche Börse Group / Martin Joppen

Für den DAX ging es am Tag nach den US-Zwischenwahlen mit einem Tagesplus von 2,2% wieder über die 26.000er-Barriere, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Während der deutsche Leitindex zuletzt gleich zweimal hintereinander an einem Ausbruchsversuch über die 26.000er-Schwelle gescheitert sei, sei der Re-Break gestern im dritten Anlauf geglückt. Angefeuert von einer starken Wall Street seien die Blue Chips am Nachmittag sogar bis auf 26.542 Punkte geklettert. Zuvor seien die Kurse bereits etwas fester bei 25.889 Punkten in die Sitzung gestartet und hätten direkt nach dem Opening das Tagestief bei 25.877 Punkten markiert. Mit dem Endstand von 26.438 habe schließlich ein Plus von 2,2% zu Buche gestanden. Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe der DAX mit dem gestrigen Kurssprung die vorherige Bodenbildung zunächst erfolgreich abgeschlossen. Damit könnte neues Potenzial auf der Oberseite freigesetzt werden. ▲ Das Long-Szenario: Nach den Kursgewinnen vom gestrigen Mittwoch gehe der Blick zuerst zum neuen Monatshoch bei 26.542 Zählern. Könne diese Hürde heute im regulären Handel überboten werden, würde das amtierende Allzeithoch vom 28. August (26.619) in den Fokus rücken. Einen Ausbruch auf neue Bestmarken vorausgesetzt, wäre der weitere Weg vorerst frei von charttechnischen Hindernissen. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei gestern eine ganze Reihe von vormaligen Widerständen wieder in Unterstützungen umgewandelt worden. Der erste Halt sei jetzt bei 26.400 Punkten zu finden, darunter sollten das Zwischenhoch vom 4. September bei 26.168 Punkten mit dem Oktober-Top bei 26.106 und die 26.000er-Marke stützend wirken. Erst wenn der DAX noch einmal unter die runde Tausenderschwelle zurückfalle (wichtig: hier gelte der Tagesschluss), müsste über einen neuerlichen Test des Tops vom 6. Juli bei 25.900 Punkten nachgedacht werden.

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