Am 12. November meldete Umicore, das dritte Quartal sei wie erwartet verlaufen, und bestätigte das Ziel eines bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) von etwas mehr als einer Milliarde Euro. Das Aber: Das Ergebnis fällt stark auf das erste Halbjahr. Die außergewöhnlich gute Entwicklung im Recycling und bei Spezialmaterialien werde sich im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht wiederholen. Von Januar bis Juni hatte Umicore 577 Millionen Euro bereinigtes EBITDA erzielt, 33 Prozent mehr als im Vorjahr – rechnerisch bleibt für die zweite Jahreshälfte also deutlich weniger.

Zugleich kündigte der Konzern zwei Schritte an. Er investiert 450 Millionen Euro in den Ausbau der Edelmetall-Raffinerie im belgischen Hoboken, umzusetzen von 2027 bis 2030. Die Anlage soll künftig auch Kobalt zurückgewinnen; die EU-Kommission hat das Vorhaben als strategisches Rohstoffprojekt eingestuft. Und Umicore vereinfacht seine Organisation: Bis zu 350 Stellen könnten in den nächsten zwei Jahren betroffen sein, bis Ende 2028 sollen 60 Millionen Euro jährlich eingespart werden.