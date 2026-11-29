Kaum ein europäisches Unternehmen sitzt so tief in der Batterie-Wertschöpfung wie Umicore: Die Belgier stellen das Kathodenmaterial her, das die Leistung einer Zelle bestimmt, und holen am Ende die Metalle zurück. Die Umicore Aktie schloss am Freitag in Brüssel bei 16,47 Euro, ein Tagesplus von 3,8 Prozent. Am 12. November hatte sie noch 18,42 Euro gekostet. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 26,98 Euro, das Tief bei 14,57 Euro.
Umicore Aktie: Prognose bestätigt, 450 Millionen Euro Investition – und der Kurs fällt in zwei Wochen um mehr als 10 Prozent
Die Umicore Aktie hat am Freitag in Brüssel bei 16,47 Euro geschlossen, rund 39 Prozent unter dem Jahreshoch. Der belgische Konzern liefert Kathodenmaterial für Batterien, recycelt Edelmetalle und hat sein Gewinnziel von gut einer Milliarde Euro bestätigt. Trotzdem ging es seit dem jüngsten Zwischenbericht bergab. Die Analyse: was hinter dem Umbau steckt und warum das zweite Halbjahr schwächer wird.
Der Zwischenbericht
Bestätigt – mit einem Aber
Am 12. November meldete Umicore, das dritte Quartal sei wie erwartet verlaufen, und bestätigte das Ziel eines bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) von etwas mehr als einer Milliarde Euro. Das Aber: Das Ergebnis fällt stark auf das erste Halbjahr. Die außergewöhnlich gute Entwicklung im Recycling und bei Spezialmaterialien werde sich im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht wiederholen. Von Januar bis Juni hatte Umicore 577 Millionen Euro bereinigtes EBITDA erzielt, 33 Prozent mehr als im Vorjahr – rechnerisch bleibt für die zweite Jahreshälfte also deutlich weniger.
Zugleich kündigte der Konzern zwei Schritte an. Er investiert 450 Millionen Euro in den Ausbau der Edelmetall-Raffinerie im belgischen Hoboken, umzusetzen von 2027 bis 2030. Die Anlage soll künftig auch Kobalt zurückgewinnen; die EU-Kommission hat das Vorhaben als strategisches Rohstoffprojekt eingestuft. Und Umicore vereinfacht seine Organisation: Bis zu 350 Stellen könnten in den nächsten zwei Jahren betroffen sein, bis Ende 2028 sollen 60 Millionen Euro jährlich eingespart werden.
Die Batterie
Mangan gegen Chinas Billigzelle
Das Sorgenkind der vergangenen Jahre waren die Batteriematerialien. Im ersten Halbjahr drehte die Sparte ins Plus, gestützt durch vertraglich zugesagte Abnahmemengen der Kunden. Strategisch setzt Umicore auf manganreiche Kathoden. Sie sollen mit weniger Nickel und Kobalt auskommen und eine Alternative zu den günstigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen bieten, mit denen chinesische Hersteller den Massenmarkt erobern. Einen Haken nennt der Konzern selbst: Rund 90 Prozent der Raffineriekapazität für hochreines Batteriemangan stehen in China.
Für die Umicore Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Das Recycling verdient prächtig, solange die Metallpreise hoch sind. Die Batteriesparte hat sich stabilisiert, hängt aber an wenigen Abnahmeverträgen und an einem europäischen Elektroautomarkt, in dem asiatische Zellen den Preis setzen.
Häufige Fragen zur Umicore Aktie
Warum ist die Umicore Aktie zuletzt gefallen?
Umicore hat zwar die Jahresprognose bestätigt, aber ein schwächeres zweites Halbjahr angekündigt. Hinzu kam der schwache Gesamtmarkt im November.
Was hat Umicore mit Batterien zu tun?
Der Konzern stellt Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien her und recycelt Batteriemetalle.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahresergebnisse für 2026 sind für den 19. Februar 2027 angekündigt.
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