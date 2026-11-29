Am Donnerstag, 3. Dezember, legt Ulta Beauty nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten nach Angaben von Zacks einen Umsatz von knapp drei Milliarden Dollar, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnschätzung stieg in den vergangenen sieben Tagen von 5,61 auf 5,64 Dollar je Aktie, ein Plus von 9,7 Prozent. Die vergangenen vier Quartale hat das Unternehmen jeweils besser abgeschlossen als erwartet.