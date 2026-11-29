Die Ulta Beauty Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, im regulären Handel nahezu unverändert bei 642,50 Dollar geschlossen. Nachbörslich fiel sie dann auf 620,22 Dollar, ein Abschlag von 3,47 Prozent. Einen Auslöser nennt keiner der ausgewerteten Dienste. Seit Jahresbeginn liegt das Papier 6,2 Prozent im Plus, das Jahreshoch bei 706,82 Dollar.
Ulta Beauty Aktie: 3,5 Prozent Abschlag nach Börsenschluss – vor den Zahlen wird es nervös
Die Ulta Beauty Aktie schloss am Freitag bei 642,50 Dollar und gab im nachbörslichen Handel deutlich nach. Am 3. Dezember legt der Kosmetikhändler Zahlen vor. Die Erwartungen sind hoch.
Ulta Beauty, Inc. · ISIN: US90384S3031 · US-Handelssymbol: ULTA
Die Erwartung
Vier Treffer in Folge, ein fünfter gefragt
Am Donnerstag, 3. Dezember, legt Ulta Beauty nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten nach Angaben von Zacks einen Umsatz von knapp drei Milliarden Dollar, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnschätzung stieg in den vergangenen sieben Tagen von 5,61 auf 5,64 Dollar je Aktie, ein Plus von 9,7 Prozent. Die vergangenen vier Quartale hat das Unternehmen jeweils besser abgeschlossen als erwartet.
Nach dem letzten Bericht Ende August fiel die Aktie am Folgetag zunächst um 4,2 Prozent auf 517,50 Dollar. Seither hat sie sich um rund ein Viertel erholt. Ein Branchendienst formuliert die Lage so: Die Rally hebt die Latte, das dritte Quartal muss zeigen, ob die nachlassenden Vergleichsumsätze nur an starken Vorjahreswerten lagen.
Ulta hat seit dem Sommer viel Vertrauen zurückgewonnen. Am Donnerstag wird gemessen, ob es berechtigt war.
Die Stimmen
Bewertung am oberen Rand
Die US-Bank Citigroup hob am 6. November ihren Zielwert von 580 auf 685 Dollar an und blieb bei „Neutral“. Den Durchschnitt der Zielwerte gibt Yahoo Finance mit 655,56 Dollar an, gut zwei Prozent über dem Schlusskurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Citigroup Inc. · ISIN: US1729674242 · WKN: A1H92V · Handelssymbol: TRVC · US-Handelssymbol: C
Häufige Fragen zur Ulta Beauty Aktie
Wann legt Ulta Beauty Zahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwarten Analysten?
Rund drei Milliarden Dollar Umsatz und 5,64 Dollar Gewinn je Aktie.
Wo schloss die Ulta Beauty Aktie am Freitag?
Bei 642,50 Dollar im regulären Handel.
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