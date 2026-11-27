Nach Donald Trumps Aufruf an Russland, sich aus Europa zurückzuziehen, hat Bundeskanzler Friedrich Merz den US-Präsidenten am Freitag, 27. November 2026, für seine „klare Haltung“ gelobt – und Rüstungsaktien liefen im DAX und MDax vorn: Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) schloss bei 791,10 Euro, plus 3,3 Prozent, Hensoldt gewann 4,8 Prozent, Renk 3,3 Prozent. Einen belegten Zusammenhang zur Trump-Äußerung gibt es nicht: Der dpa-AFX-Schlussbericht nennt als Treiber der Erholung vor allem KI- und Chipwerte und für Rheinmetall den Kapitalmarkttag mit neuen Mittelfristzielen. Der DAX schloss bei 25.441,24 Punkten (plus 0,90 Prozent).
Ukraine-Krieg: Trump fordert Putin zum Rückzug auf, Merz lobt „klare Haltung“ – was heißt das für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Donald Trump hat Russland am 26. November aufgefordert, alle militärische Aggression in Europa zurückzufahren; Kanzler Friedrich Merz lobte das am 27. November. Der Kreml reagierte zurückhaltend, Selenskyj warnt vor einem neuen Großangriff. Was Anleger zur Rheinmetall Aktie, zu Rüstungsaktien und zum DAX wissen sollten.
Die Äußerung
Was hat Trump zu Putin gesagt?
Trump schrieb am 26. November auf Truth Social, er habe in Gesprächen mit Wladimir Putin in China viel Zeit darauf verwendet, Russland aufzufordern, „pull back all Military aggression against territories throughout Europe“ (Kyiv Independent). Die Gespräche in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels fanden laut Kyiv Independent bereits am 19. November statt; es handelt sich also um eine Schilderung früherer Gespräche und keine neue direkte Ansprache. Zuvor hatte Trump NATO-Generalsekretär Mark Rutte am 25. November in Mar-a-Lago getroffen. Nach Berichten richtet sich Trumps Version der gemeinsamen Erklärung an Russland und die Ukraine, die NATO-Version nennt nur Russland.
Die Reaktionen
Wie reagieren Merz, der Kreml und Selenskyj?
Merz sagte laut ukrainischen Medien am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, Trump nehme „a clear stance that we all share“ ein (englische Übersetzung, UNN und Yahoo, 27.11.2026). Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte nach TASS, Trumps Warnung beziehe sich wohl auf Versuche Kiews, den geografischen Umfang des Konflikts auszuweiten; Putin habe zu Trump ein sachliches, pragmatisches Verhältnis, der Friedensprozess verlaufe aber nicht reibungslos. Wolodymyr Selenskyj warnte in seiner Abendansprache am 26. November vor einem neuen russischen Massenangriff in den kommenden Tagen. Reaktionen von Putin und Selenskyj auf das Merz-Lob liegen nicht vor. Die Redaktion bewertet keine der Positionen.
|Thema
|Stand
|Quelle
|Gefangenenaustausch
|Listen werden erstellt, kein Termin
|Peskow (TASS, 26.11.)
|Direkte Gespräche Abu Dhabi
|Bislang nur Gefangenenaustausch als Ergebnis
|aktiencheck.de (Daten 12./13.11.)
|EU-Hilfe 2027
|45-Milliarden-Euro-Darlehen, 24 Staaten dafür, keine Einigung
|Al Jazeera
|Sicherheitsgarantien
|Koalition der Willigen einig über Garantien „ähnlich Artikel 5“ nach einem Frieden
|UNN (laut Spiegel)
Termine und Fristen für einen Friedensplan sind in den gesichteten Quellen nicht belegt.
Quelle: Kyiv Independent, TASS, Al Jazeera, aktiencheck.de (26./27.11.2026)
Märkte
Was bedeutet das für Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und den DAX?
Rüstungswerte standen am Freitag auf der Gewinnerseite: Rheinmetall führte laut dpa-AFX die DAX-Gewinner an, Hensoldt und Renk legten kräftig zu. Als Treiber nennt der Bericht den Kapitalmarkttag von Rheinmetall in Hamburg, dessen mittelfristige Ziele laut dpa-AFX etwa dem Marktkonsens entsprachen, und die allgemeine Tech-Erholung. Trump und die Ukraine werden dort nicht erwähnt. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Politische Signale zu einem Ende oder einer Ausweitung des Krieges können Rüstungsaktien in beide Richtungen bewegen, am Freitag lässt sich das nicht belegen. Wichtiger sind für die Branche die nationalen Haushalte; der Bundestag beschloss am selben Tag den Etat 2027 mit einem regulären Wehretat von 109,7 Milliarden Euro (Euronews, 27.11.2026).
Häufige Fragen zum Ukraine-Krieg und Rüstungsaktien
Was hat Trump zu Putin gesagt? Er forderte laut Truth Social Russland auf, „alle militärische Aggression“ gegen Gebiete in Europa zurückzunehmen; es ging um frühere Gespräche in China.
Wie reagierte Merz? Er lobte Trumps klare Haltung am 27. November am Rande des EU-Gipfels.
Wie reagierte der Kreml? Peskow verwies auf angebliche Versuche Kiews, den Konflikt geografisch auszuweiten.
Wie liefen Rheinmetall und Co. am Freitag? Rheinmetall plus 3,3 Prozent, Hensoldt plus 4,8 Prozent, Renk plus 3,3 Prozent; ein Zusammenhang mit der Trump-Äußerung ist nicht belegt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.