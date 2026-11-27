Was hat Trump zu Putin gesagt? Er forderte laut Truth Social Russland auf, „alle militärische Aggression“ gegen Gebiete in Europa zurückzunehmen; es ging um frühere Gespräche in China.

Wie reagierte Merz? Er lobte Trumps klare Haltung am 27. November am Rande des EU-Gipfels.

Wie reagierte der Kreml? Peskow verwies auf angebliche Versuche Kiews, den Konflikt geografisch auszuweiten.

Wie liefen Rheinmetall und Co. am Freitag? Rheinmetall plus 3,3 Prozent, Hensoldt plus 4,8 Prozent, Renk plus 3,3 Prozent; ein Zusammenhang mit der Trump-Äußerung ist nicht belegt.