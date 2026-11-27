Die Ukraine-Gespräche bringen auch Mitte November keinen Durchbruch: Nach den Verhandlungen in Abu Dhabi, den ersten direkten Gesprächen zwischen Kiew und Moskau seit neun Monaten, blieb es laut AP bei einem Gefangenenaustausch. Kremlchef Wladimir Putin hielt in einem rund zweistündigen Treffen mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner an seinen Forderungen fest. Die Rheinmetall Aktie notierte am Freitag um 12:09 Uhr (MEZ, Xetra) bei 788,80 Euro, 1,52 Prozent im Plus; ISIN DE0007030009. Wichtig: Neuere belegte Verhandlungsergebnisse als der Stand vom 12./13. November lagen der Redaktion nicht vor.
Ukraine-Gespräche: Putin bleibt hart, nur ein Gefangenenaustausch – was heißt die Sackgasse für Rüstungsaktien und Energie?
Nach den Gesprächen in Abu Dhabi und dem Treffen von US-Gesandten mit Putin gibt es keinen Durchbruch. Moskau hält an seinen Gebietsforderungen fest. Was das für Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Energiepreise und die Börse bedeutet.
Was passiert ist
Was wurde in Abu Dhabi und im Kreml besprochen – und was nicht?
Der Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete das Treffen laut AP als „substanziell, konstruktiv, offen und nützlich“ („substantive, constructive, frank and useful“). Ein großer Fortschritt blieb aus: Putin bot nach AFP-Angaben lediglich eine kurze lokale Feuerpause in der Frontstadt Kostjantyniwka an, keinen allgemeinen Waffenstillstand. Ausländische Truppen nach einer Waffenruhe wären für ihn „absolut inakzeptabel“. Moskau beansprucht weiter die vier annektierten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach AFP-Angaben von einem „Fenster der Gelegenheit“ vor 2027. Parallel griff Russland laut AP weiter ukrainische Energieanlagen an, darunter Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung.
Für den Energiemarkt wichtig: Nach dem AP-Bericht hat US-Präsident Donald Trump im Vormonat Sanktionen ausgesetzt und einen Deal zum Import russischen Diesels geschlossen, was in der Ukraine und in Europa auf Kritik stieß.
Das große Bild
Was bedeutet der Stillstand für Rüstungsaktien – und für den DAX?
Ein fehlender Waffenstillstand bedeutet, dass der Bedarf an Munition, Fahrzeugen, Drohnen und Luftabwehr in Europa hoch bleibt. Das betrifft Rheinmetall Aktie, Hensoldt Aktie und andere Rüstungsaktien. Am Freitag stützte vor allem der Kapitalmarkttag von Rheinmetall den Sektor; die neuen Ziele entsprechen laut dpa-AFX etwa dem Marktkonsens. Einschätzung der Redaktion: Verhandlungsnachrichten bewegen Rüstungswerte oft stärker als reale Aufträge. Eine Waffenruhe könnte den Sektor belasten, bei einer Eskalation sind die Reaktionen schwer vorherzusagen.
Auch Energie ist betroffen. Angriffe auf Kraftwerke und Netze in der Ukraine sowie politische Entscheidungen zu russischem Diesel können Öl- und Dieselpreise sowie Aktien von Raffinerien, Airlines und Transportunternehmen beeinflussen.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Folgetreffen der Unterhändler: Witkoff soll laut russischem Staatsfernsehen gesagt haben, die Europäer würden beim nächsten Treffen dabei sein.
Sanktions- und Energieentscheidungen der USA und der EU: Sie beeinflussen Öl, Diesel und Gas.
Haushalt und Verteidigungsausgaben: Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt 2027 ab.
Häufige Fragen zu den Ukraine-Gesprächen
Gibt es einen Waffenstillstand in der Ukraine? Nach dem Stand vom 12. November nicht; Russland bot nur eine kurze lokale Feuerpause an.
Was bedeuten die Ukraine-Gespräche für Rüstungsaktien? Ohne Durchbruch bleibt der Bedarf hoch, Verhandlungsnachrichten können die Kurse aber schnell bewegen.
Wie steht die Rheinmetall Aktie aktuell? Sie notierte am 27. November um 12:09 Uhr bei 788,80 Euro, plus 1,52 Prozent.
Welche Rolle spielen Sanktionen? Sie beeinflussen Energiepreise und Handelsströme; Details zur Aussetzung nennt AP ohne weitere Angaben.
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