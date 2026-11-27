Der Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete das Treffen laut AP als „substanziell, konstruktiv, offen und nützlich“ („substantive, constructive, frank and useful“). Ein großer Fortschritt blieb aus: Putin bot nach AFP-Angaben lediglich eine kurze lokale Feuerpause in der Frontstadt Kostjantyniwka an, keinen allgemeinen Waffenstillstand. Ausländische Truppen nach einer Waffenruhe wären für ihn „absolut inakzeptabel“. Moskau beansprucht weiter die vier annektierten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach nach AFP-Angaben von einem „Fenster der Gelegenheit“ vor 2027. Parallel griff Russland laut AP weiter ukrainische Energieanlagen an, darunter Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung.